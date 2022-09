Edon Maxhuni ohjaa Susijengin peliä balkanilaisella itsevarmuudella. Hyvinkään Pontevan kasvatin tärkein valmentaja on ollut oma isä.

”Berliinissä tavataan.”

Koripallomaajoukkueen takamies Edon Maxhuni sanoo, että tätä on kuultu viime aikoina aika lailla.

Susijengi aloittaa EM-turnausurakkansa Prahassa Israelia vastaan perjantaina, mutta jatkopaikka alkulohkosta kuljettaisi joukkueen Berliiniin pudotuspeleihin.

Neljän kaupungin parhaat joukkueet matkaavat Berliiniin ratkomaan Euroopan mestaruuden. Suomea on vaikea nostaa mestarisuosikiksi, mutta jatkopaikka tuntuisi hyvinkin mahdolliselta.

Maxhuni on yksi kahdeksasta arvoturnausten ensikertalaisesta, ja siitä hän haluaa muistuttaa. Joukkue on sittenkin kokematon tällä tasolla.

”Olemme pelanneet aika paljon karsintoja. Se oli hyödyllistä, ja saatiin sieltä enemmän kokemusta”, Maxhuni sanoo Prahassa, jossa syyskesä hellii vielä terassi­keleillä.

”On ollut hyvä flow, ja jokainen tietää roolinsa.”

Suomen koripallokesä on tosiaan mennyt karsintojen parissa, ja hyvin onkin.

Paikka MM-lopputurnaukseen varmistui historiallisesti pelaamalla ensimmäistä kertaa ja vieläpä neljä ottelua ennen karsintojen päätöstä.

MM-paikan ottaminen kuuluu ehdottomasti suomalaisen palloiluhistorian suuriin saavutuksiin. Viimeksi ja toistaiseksi ainoan kerran Suomi selviytyi MM-turnaukseen villillä kortilla, joka vaati melkoisen pinon euroja.

Paljon on muuttunut ja vaihtunut suomalaisessa koripallossa sitten MM-turnauksen 2014 ja jopa EM-kisoista 2017.

Takamies Edon Maxhuni lähetti syötön Susijengin harjoituksissa Prahassa.

Edon Maxhuni on yksi muutoksen tuojista. Hän pelaa sillä paikalla, jonka Petteri Koponen omisti yli kymmenen vuotta.

Ei Koponen ole mihinkään kadonnut, mutta hän pelaa pienempiä minuutteja kuin joskus ennen.

Koponen ja Shawn Huff heittävät jäähyväisiä uralleen illasta toiseen, kun EM-turnaus etenee. Heidän mukanaan poistuu viiden arvoturnauksen – ja nyt siis kuuden – kokemus ja onnistumiset.

Sasu Salin kuuluu myös viiden kerhoon, mutta Lauri Markkanen pelaa vasta toista EM-turnaustaan. Hän aloitti ja hurmasi tällä tasolla Helsingin silloisessa Hartwall-areenassa vuonna 2017, kun jokainen ottelu oli lähes viimeistä penkkiä myöten loppuunmyyty.

”Tuntuu hyvältä ja haikealta, kun heidän uransa loppuvat. Saan olla kiitollinen siitä, että olen saanut olla heidän mukanaan nämä karsinnat ja saatiin sentään hankittua paikka MM-turnaukseen”, Maxhuni sanoo.

Maxhuni, 24, on hauska tapaus. Hän on syntynyt Hyvinkäällä, oppinut pelaamaan isänsä ja muutamien muiden valmentajan opeilla, mutta hengittää kosovolaista koripalloa.

Isäänsä Maxhuni ihailee. Hän myös kuuntelee isänsä neuvoja, joita tulee edelleen.

”Olen iskän kasvatti, ja olen aina halunnut olla kuin isä. Kävin hänen matseissaan ja treeneissään, ja käymme paljon koriskeskusteluja.”

Edon Maxhunin vanhemmat Besim ja Suzanna muuttivat Kosovosta sotaa pakoon 1992 ja päätyivät Suomeen.

Besim Maxhuni toi mukanaan koripallopalon, joka tarttui tiukasti perheen ainoaan poikaan. Edonin isosiskotkin Nora ja Ines pelasivat vähän mutta eivät enää.

Balkanilainen pelityyli, itsevarmuus, halu ratkaista ja näyttää, että pystyy siihen, viehättävät Maxhunia. Eikä hän peittele sitä kentälläkään.

Edon Maxhuni on taitava pallonkäsittelijä.

Besim Maxhuni on kuljettanut poikaansa eteenpäin neuvojen, oppien, kritiikin ja positiivisuuden tasapainoilulla.

”Iskän mielipiteistä tiedän, että ne ovat rehellisiä, ja vaikka tulisi kritiikkiäkin, siinä on aina rakkaus mukana.”

Nyttemmin isän neuvot ovat muuttuneet enemmän keskusteluiksi, ja Maxhuni on huomannut, että niitä on kiva saada.

Maxhuni kertoo yhdestä tapauksesta, kun hän pelasi HBA Märskyssä. Joukkue voitti, ja Maxhuni tunsi pelanneensa erittäin hyvin. Hän ajatteli, että kotimatka Hyvinkäälle sujuu pelkkien kehujen merkeissä, niin innoissaan hän oli.

Kävikin toisinpäin. Autoon laskeutui hiljaisuus, kun isä kaivoi esille pienet virheet ja puutteet.

Mahtoi tuntua kovalta, vai kuinka?

”Ei se kovaa ollut. Se auttoi, ja isän apu on ollut suurin.”

Maxhuni on oppinut paljon isältään ja toisen mokoman katsomalla koripalloa ja nimenomaan balkanilaista korista. Serbialainen takamies Miloš Teodosić, 35, on jättänyt vahvimman vaikutuksen, mutta kyllä Koposellakin on osuutensa.

Teodosić on pelintekijä, joka on pelannut Serbian mukana kaikissa suurissa turnauksissa: olympialaisissa, MM-kisoissa ja tietenkin EM-turnauksissa. Mukana hän on nytkin, vanhan liiton taitava syöttelijä.

Koposen ja Maxhunin urat liittyivät hauskasti toisiinsa. Kun Koponen joutui marraskuussa 2020 jäämään sivuun kahdesta EM-karsintaottelusta koronavirus­altistuksen takia, Maxhunin rooli kasvoi.

Maxhuni sanoo, että tuntui hyvältä, kun Koponen twiittasi huomanneensa yhden harhautusliikkeen, jota Koponen on käyttänyt ja jonka Maxhuni oli oppinut.

Vaikka Maxhunissa sykkii balkanilainen pelityyli, hän on ammentanut oppia myös ihan vierestä.

EM-turnaukseen Maxhuni lähtee ikään kuin kauppaamaan pelitaitojaan. Hänellä ei ole sopimusta mihinkään seuraan ensi kaudeksi.

Yksi syy on, että Maxhuni hakee isoa kalaa. Pieniä sopimuksia voi saada myöhemminkin, mutta ”Kosovon lahja suomalaiselle koripallolle” hakee enemmän.