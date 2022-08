Näyttää siltä, että Jokereiden pelastamista ja Liigaan paluuta vetävät Joel Harkimo, joka kielsi olevansa hankkeen keulakuva, ja rahoittaja X, josta kukaan ei joko tiedä tai halua puhua. Asiallisesti voi kysyä, kuulostaako tämä uskottavalta tai herättääkö se luottamusta, kirjoittaa HS:n urheilutoimituksen esihenkilö Erkki Kylmänen.

Siinähän se ydin on.

Jos jääkiekkoliigaan paluuta havittelevan Jokereiden taustaorganisaation pakka olisi kivasti kasassa, miksi Joel Harkimon, Jokerit Ry:n tai kenenkään muunkaan Jokereissa tai Liigassa pitäisi vaieta, salailla tai vastata kysymyksiin, että en voi kertoa, en tiedä.

Erkki Kylmänen

Valmentajaksi palkattu Antti Pennanen tietäisi, kuka hänen palkkansa nyt ja tulevaisuudessa maksaa, eikä Jokereiden palkkalistoilla nyt olevilta vaadittaisi tiukkoja vaitiololupauksiakaan.

Jokerit ja Joel Harkimo taustaorganisaatioineen voisivat avoimesti kertoa, kuka tai ketkä tulevaa toimintaa rahoittavat, miten Jokerit aiotaan pelastaa ja milloin joukkue kasattaisiin, keitä siinä mahdollisesti pelaisi ja niin edelleen.

Jokereiden nykytilanteen ja tulevaisuuden suunnitelmien ympärillä vallitsee kuitenkin syvä salamyhkäisyys ja vaikenemisen laki.

Miksi? Eikö olisi ollut alusta asti paljon helpompaa kertoa avoimesti, mitä on meneillään? Myös se, ettei oikeastaan mitään varmaa ole, että kaikki on levällään ja nyt tarvitaan apua, jos tilanne todella niin on.

Avoimuus herättää luottamusta, antaa uskoa ja saattaisi myös tuoda rahaa ja uusia tukijoita. Myös Jokereiden kannattajana olisi varmasti helpompi olla.

Siksi tekee mieli kysyä, eikö Jokereiden venäläisrahalla katastrofiin päättyneestä KHL-taipaleesta ja siihen liittyneistä skismoista ja salamyhkäisyydestä ole opittu mitään.

Vaikenemisen muuri harvoin tietää mitään hyvää.

Jos on olemassa jokin sääntö tai laki, jonka vuoksi asianosaiset eivät oikeasti voi kertoa, mistä on kyse, niin senkin voisi avoimesti perustella ja avata niin, että jokainen asiasta kiinnostunut sen ymmärtäisi.

Hiljaisuus ja vaikeneminen ja niitä seuraava tiedon puute sen sijaan herättävät epäluuloja ja synnyttävät salaisuuksia sinnekin, missä niitä ei oikeasti ole olemassakaan.

Nyt tiedetään se, että Teemu Selänteeseen ja Keijo Säilynojaan henkilöityvällä Naurava narri -hankkeella olisi ollut Jokereiden pelastamiseksi käyttökelpoinen ja harkittu suunnitelma, jonka pohjalta liigaan paluuta olisi voitu viedä eteenpäin.

Asiasta neuvoteltiin Jari Kurrin kanssa. Kurri edellytti edustusjoukkueen ja A-nuorten lisäksi Jokerien lomautetun toimistohenkilökunnan palkkaamista liigaseuraan. Lisäksi vastuisiin olisi kuulunut muun muassa pelivarusteita ja fanituotteita. Koko paketin kustannus olisi noussut yli puoleen miljoonaan euroon.

Selänteen ja Säilynojan mukaan Kurrin vaatimus oli liikaa ja olisi heidän mielestään ollut myös este liigalisenssin saamiselle. Vapautuminen KHL-ajan rasitteista olisi jäänyt vajaaksi. Niinpä Naurava Narri vetäytyi hankkeesta.

Viime viikon maanantaina kuvaan tuli Joel Harkimo. Hän kertoi Säilynojalle ostaneensa Jokerit, muttei paljastanut, mistä tai keneltä rahat tulivat.

Tämän kaiken perusteella näyttää siltä, että Jokereiden pelastamista ja liigaan paluuta vetävät Joel Harkimo, joka kielsi olevansa hankkeen keulakuva, ja rahoittaja X, josta kukaan ei joko tiedä tai halua puhua mitään.

Ei tarvitse olla edes ilkeä vaan voi kysyä täysin asiallisesti: kuulostaako uskottavalta, herättääkö luottamusta?

Astu siis vihdoin esiin rahoittaja X ja pelasta oman olemassaolosi uskottavuuden lisäksi hankkeen luotettavuuden rippeet, sillä taitaa olla niin, ettei mikään eikä kukaan muu Jokereita pysty enää auttamaan.

Pakka on pahasti levällään pitkin pöytää ja jokerikorttikin hihan sijasta hukassa jossain lattialla.