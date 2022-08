Entinen maajoukkuetason jalkapalloilija on kiinni Espanjan ympäriajon voitossa

Belgialaisen Remco Evenepoelin uralta löytyy myös hengenvaarallinen syöksy rotkoon kesken kilpailun.

Remco Evenepoel on osoittanut Espanjan ympäriajossa, että hän on kehittynyt vuoristoajajana. Kuva sunnuntain etapin maalista.

Maantiepyöräilyn kauden kolmas ja viimeinen grand tour La Vuelta ciclista a España eli Espanjan ympäriajo saattaa saada neljännen kerran peräkkäin voittajan, joka on vaihtanut toisesta lajista pyörän selkään.

Slovenialainen entinen mäkihyppääjä Primož Roglič voitti kolme edellistä Vueltaa. Kun tämän vuoden kilpailu on puolivälissä, kokonaisvoitossa on kiinni belgialainen 22-vuotias Remco Evenepoel.

Evenepoel eteni PSV Eindhovenin akatemian ja Anderlechtin kautta jalkapallossa juniorimaajoukkueisiin, kunnes vaihtoi 17-vuotiaana pyöräilyyn, jossa hänen isänsä oli ollut ammattilainen.

Tiistaina Evenepoel yltyi hurjaan suoritukseen Vueltan ainoassa henkilökohtaisessa aika-ajossa, joka ajettiin 31 kilometrin reitillä.

Evenepoel voitti jo 19-vuotiaana Euroopan mestaruuden tässä kelloa vastaan ajettavassa lajissa. Nyt hän päihitti jätti lajin olympiavoittajan Rogličin toiseksi 48 sekunnin erolla. Voittajan keskinopeus oli peräti 55,7 kilometriä tunnissa.

Kokonaiskilpailua Evenepoel johti jo ennestään, mutta nyt hän kasvatti eron Rogličiin kahteen minuuttiin ja 41 sekuntiin.

Evenepoel on aika-ajossa myös MM-mitalisti. Vueltan aikana hän on tähän mennessä osoittanut olevansa entistä parempi vuoristoajaja.

Tästä eteenpäin belgialaista Quick-Step Alpha Vinyl Team -tallia edustava Evenepoel voi apuajajineen keskittyä puolustamaan johtoasemaansa. Edessä on vielä 11 etappia, joista kuusi on raastavaan nousuun päättyviä vuoristoetappeja.

Erityisen kova haaste kaikille on ensi sunnuntaina Sierra Nevadan vuoristossa ajettava 15. etappi, jonka maali on noin 2 500 metrin korkeudella ja jonka loppunousulla on pituutta noin 20 kilometriä.

Evenepoelilla ei ole vielä näyttöä jaksamisesta 21 etapin kilpailussa loppuun asti, sillä uransa tähän asti ainoan grand tourin, viime vuoden Italian ympäriajon hän keskeytti 17. etapin jälkeen.

”Olen erittäin tyytyväinen, että saavutin etappivoiton. Se oli unelmani. Nyt taistelemme kokonaisvoitosta. Paine on poissa, kun voitin tämän etapin, ja koko joukkueella on entistä enemmän itseluottamusta”, Evenepoel sanoi aika-ajon jälkeen tv-haastattelussa.

Kaksi vuotta sitten Evenepoelin urakehitys kärsi vakavan takaiskun, kun hän syöksyi hengenvaarallisesti kiviaidan yli rotkoon yksipäiväisessä Lombardian klassikkokilpailussa Italiassa. Toipuminen kilpailukuntoon kesti yhdeksän kuukautta.

Lue lisää: Belgialainen 20-vuotias huippulupaus syöksyi kiviaidan yli rotkoon Lombardian monumenttikilpailussa: ”Pyörä ilman ajajaa ei ole miellyttävä näky”

Lue lisää: Jaakko Hänninen joutui keskeyttämään Espanjan ympäriajon koronatartunnan takia

Alicante, Espanja:

Maantiepyöräilyn Espanjan ympäriajo:

10. etappi, Elche–Alicante, henkilökohtainen aika-ajo noin 31 km: 1) Remco Evenepoel Belgia, Quick-step 33.18, 2) Primoz Roglic Slovenia, Jumbo-Visma jäljessä 0.48, 3) Rémi Cavagna Ranska, Quick-step –1.00, 4) Carlos Rodriguez Espanja, Ineos –1.22, 5) Pavel Sivakov Ranska, Ineos –1.27, 6) Lawson Craddock USA, Bike-exchange –1.37.

Kokonaiskilpailun tilanne 10/21 etapin jälkeen: 1) Evenepoel 34.35.50, 2) Roglic –2.41, 3) Enric Mas Espanja, Movistar –3.03, 4) Rodriguez –3.55, 5) Simon Yates Britannia, Bike-exchange –4.50, 6) Juan Ayuso Espanja Espanja, UAE Team –4.53.

Keskiviikkona ajetaan noin 191 kilometriä pitkä tasamaaetappi ElPozo Alimentacionista Cabo de Gataan.