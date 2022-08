Hamiltonilla oli surkea kilpailu Belgian Spassa.

Lewis Hamiltonilla on ollut vaisu kausi F1-sarjassa.

Mercedeksen Lewis Hamiltonilla oli masentava iltapäivä sunnuntaina formula 1 -kauden 14. osakilpailussa Belgian Spassa, ja lopulta käteen jäi vain tuomariston antama varoitus ja kanssakilpailijan haukut.

Hamilton starttasi kilpailuun neljännestä lähtöruudusta, mutta kisa päättyi jo avauskierroksella, kun hän kolhi autoaan Fernando Alonson Alpineen. Kolari oli Hamiltonin vika, ja hän myönsikin sen.

Anteeksipyyntö Alonsolle jäi kuitenkin esittämättä, kun espanjalaiskuski haukkui Hamiltonia idiootiksi kolarin vuoksi.

Hamiltonin ilmalento Les Combes -mutkissa oli sen verran raju, että lääkärikeskukseen yhteydessä oleva lääkintäjärjestelmä hälytti. Näin ollen Hamiltonin oli sääntöjen mukaan käytävä tarkastuksessa lääkärikeskuksessa.

Hamilton kuitenkin kieltäytyi lääkintävisiitistä, mistä tuomaristo palkitsi hänet varoituksella.

”Virkailijat saivat tiedon kilpailujohtajalta, että Hamilton kieltäytyi käymästä lääkärikeskuksessa. Hamilton meni sinne vasta, kun kilpailujohtaja ilmoitti tallille, että lisää seuraamuksia voisi muuten tulla”, Kansainvälisen autoliiton FIA:n tiedotteessa todettiin.

Seitsenkertaisella maailmanmestarilla Hamiltonilla on menossa vaisu kausi. Hän on MM-sarjassa vasta kuudentena, ja tallikaveri George Russell on karannut 24 pisteen päähän.