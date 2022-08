Suomi kohtaa MM-kisojen puolivälierissä torstaina Tšekin.

Meeri Räisänen on pelannut MM-kisoissa vain Japani-ottelussa.

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue lähtee nöyränä muttei nöyristellen Tšekkiä vastaan puolivälierämatsiin. Tanskan Fredrikshavnissa torstai-iltana pelattavassa MM-kisojen ottelussa panoksena on voitolla pääsy mitalipeleihin tai tappiolla kutsuvat sijoitusottelut sijoista 5–8.

Keskiviikkona joukkueella oli matkustuspäivä ja sirkus siirtyi Herningistä Frederikshavniin, joka sijaitsee Pohjois-Jyllannissa. Tšekki-pelin näyttämönä on Iscenter Nord -halli.

”Tšekille ei saa antaa mahdollisuutta onnistumisiin”, toteaa naisten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Juuso Toivola.

Tšekin maajoukkueen maalivahti Klara Peslarova on ollut huippuiskussa. Hänen torjuntaprosenttinsa on 96,08 ja, päästettyjä maalejakin ottelua kohden on vain 0,55.

”Meidän tulee pitää ottelussa hyvä vaihtorytmi, ja ylivoimaa täytyy vielä hioa. Tässä on bussimatka aikaa katsella videoita ja löytää joku rako Tšekin veskarin tekemisestä”, pohtii Toivola.

Naisleijonien ympärillä on jyllännyt mediahuomio, kun Susanna Tapani piipahti ystävänsä häissä kesken turnauksen.

Kymmenen vuoden ajan Leijonapaidassa Suomea edustanut maalivahti Meeri Räisänen lisäsi tahallaan tai tahtomattaan vettä myllyyn onnittelemalla isäänsä syntymäpäivän johdosta harmitellen, ettei päässyt paikalle.

Räisänen vakuuttaa, että kohuista huolimatta Naisleijonien joukkueessa on hyvä henki.

”Peleihin valmistautumiset sujuvat rutiinilla, joukkueessa on kaikki hyvin, ja meillä on hyvä ilmapiiri. Mediakohusta ei joukkueessa ole tietoakaan, ja asioita ei ole millään tavoin tarvinnut edes käydä läpi”, sanoo Räisänen.

Torstain puolivälierässä Suomi kohtaa Tšekin, joka voitti B-lohkon. Myös muuta MM-kisojen puolivälierät pelataan torstaina: Sveitsi–Japani, USA–Unkari, Kanada–Ruotsi.

Turnauksen välierät mitellään lauantaina ja mitaliottelut sunnuntaina.