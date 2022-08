Bournemouthin Scott Parker sai lähteä vain neljän ottelun jälkeen.

Liverpoolin jalkapallon Englannin Valioliigan mestariksi keväällä 2020 valmentanut Jürgen Klopp otti keskiviikkona kantaa kollegansa Scott Parkerin puolesta.

AFC Bournemouthia luotsannut Parker, 41, sai lähteä pestistään vain neljän pelatun kierroksen jälkeen. Viimeisen naulan arkkuun löi Liverpool 9–0-kotivoitollaan.

”Uskomatonta”, Klopp sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan medialle ennen Liverpoolin keskiviikkoista Newcastle-ottelua.

”Kun kuulin siitä, niin ajattelin sen olevan niitä hetkiä, jolloin ymmärtää sen, kuinka tärkeitä oikeat omistajat ovat.”

Valioliigaan palannut Bournemouth aloitti kautensa 2–0-voitolla Aston Villasta, mutta hävisi sen jälkeen Manchester Citylle (0–4), Arsenalille (0–3) ja Liverpoolille.

”Minua harmitti Scottin puolesta. Se ei johdu siitä, ettei hänen joukkueensa olisi tarpeeksi hyvä. Jos neljä ensimmäistä peliä sisältävät Cityn, Arsenalin ja Liverpoolin, se on melkoinen ansa uudelle managerille, jos omistajat ovat hermostuneita”, Klopp sanoi.

”Scott on erinomainen manageri. Sitten hänelle tulee eteen neljä tällaista peliä ja omistaja sanoo näkemiin. Se on todella raakaa.”

Klopp muistutti Valioliigan seurojen kuuluvan eri luokkiin sen perusteella, miten seuroja johdetaan ja miten ne käyttävät rahaa.

”Jotkut maat omistavat seuroja, ja vain säännöt estävät heitä tekemästä sitä, mitä he haluaisivat resursseillaan tehdä. Toisilla seuroilla on rakenteet, kuten meillä ja ehkä Arsenalilla. Sitten on seuroja kuten Bournemouth.”

”Valioliigaan nousi kolme joukkuetta, joista Nottingham Forest ja Fulham käyttävät rahaa. En muista, että Bournemouth olisi juuri tehnyt niin”, hän lisäsi.