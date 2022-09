Tennistähti Serena Williams voitti maailmanlistan kakkosen ja jatkaa US Openin kolmoskierrokselle

Williams on aiemmin voittanut US Openin kuudesti.

Helsinki/New York

Tennissuuruus Serena Williams on edennyt Yhdysvaltain avoimissa kolmannelle kierrokselle päihittämällä maailmalistan kakkosen, virolaisen Anett Kontaveitin 7–6 (7–4), 2–6, 6–2. 40-vuotias, 23 kertaa grand slam -tittelin voittanut Williams on aiemmin voittanut US Openin kuusi kertaa.

Williams vihjasi elokuun alussa, että US Open olisi hänen uransa viimeinen grand slam -turnaus. Hän on kuitenkin myöhemmin puhunut lopettamissuunnitelmistaan arvoitukselliseen sävyyn.