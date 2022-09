”Nyt on aika rauhoittaa tilanne”, sanoo Liigan hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen.

Liiga on kertonut, että kaudelle 2023–24 sarjaan ei myönnetä uusia lisenssejä.

Liigan hallituksen päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että Jokerit joutuu odottamaan paluuta Liigaan ainakin kaksi kautta.

Jokerit voi hakea Liiga-paikkaa aikaisintaan kaudelle 2024–2025 kunhan on pelannut ensin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestiksessä.

”Nyt on yksinkertaisesti aika rauhoittaa tilanne. Osakkaat katsovat, että heillä on vallitsevissa olosuhteissa tarve ja velvollisuus suojella sekä Liigan että suomalaisen huippujääkiekkoilun intressejä”, sanoo Jääkiekon SM-liiga oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen tiedotteessa.

Liigan osakkaat päättivät asiasta osakaskokouksessa, ja päätös oli yksimielinen.

Lisäksi päätettiin, että uudet lisenssin hakijat ohjataan Mestikseen, jonka kautta hakemusta voidaan edistää.

”Liigan kannalta on ensiarvoisen tärkeää turvata olemassa olevan sarjakokonaisuuden elinvoima ja urheilullinen kilpailukyky – joka selkeästi on yksi vahvuuksistamme. Me yksinkertaisesti haluamme konkreettisia näyttöjä siitä, että mahdollinen uusi organisaatio kykenee toimimaan pääsarjan vaatimalla tasolla”, Liigan toimitusjohtaja Kati Kivimäki sanoo tiedotteessa.

Jokerien edustuskiekkoilun paluuta KHL:n jälkeen suomalaiseen sarjakiekkoiluun ajaa uusi taustayhtiö, jonka osaomistajiin kuuluu Jokerien juniorikiekkoilusta vastaava Jokerit ry.

MTV:n tietojen mukaan uuden taustayhtiön nimi on Team Jokerit oy. Yhtiön rahoittajia tai taustahenkilöitä ei ole kuitenkaan julkistettu. Iltalehden mukaan myös KHL-Jokerien työntekijät on siirretty jo uuteen yhtiöön.

Liiga on linjannut, että KHL-liigan jättäneen Jokerien on katkaistava kaikki siteet venäläisrahaan ja sen edelliseen omistajaan Jari Kurriin, mikäli se aikoo palata Liigaan.