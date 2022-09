Rahavaikeuksistaan kesän mittaan kertonut HIFK on Veikkausliigan viimeisenä ja vaarassa pudota Ykköseen.

Helsingin IFK pystyy pelaamaan kauden loppuun jalkapallon Veikkausliigassa. Rahavaikeuksissa oleva seura tiedotti tilanteestaan torstaina.

Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Jan Walden. Hän korvaa tehtävässä Heikki Pajusen.

”Tärkein asia on se, että esitetty toive IFK:n kuolemasta ei toteudu. IFK:n toiminta jatkuu ja joukkue pelaa kauden loppuun. Konkurssia ei ole tulossa”, Walden sanoi.

Walden kertoi, että Pajunen pelasti seuran tälle kaudelle, mutta budjetin tekemisessä oli tehty merkittäviä virheitä, jotka paljastuivat vuoden jo kuluvan vuoden alkupuolella.

”Jo ensimmäisessä hallituksen kokouksessa todettiin, että ainakin 130 000 euroa liian vähän oli budjetoitu urheilupuolen kuluihin.”

”On selvää, että IFK – minä mukaan lukien – ei ole onnistunut kumppanihankinnassa eikä yleisömarkkinoinnissa tarpeeksi hyvin.”

HIFK on Veikkausliigassa viimeisenä, ja eroa karsijan paikalla olevaan FC Lahteen on peräti kahdeksan pistettä. Vuonna 2019 alkanut nykyinen taival pääsarjassa näyttää siis päättyvän tähän kauteen.

HIFK julkaisi kesäkuun puolivälissä avoimen kirjeen, jossa se kertoi talousongelmiensa pahentuneen ja kannusti koko seurayhteisöä osoittamaan tukensa.

HIFK Fotboll Ab:n silloinen puheenjohtaja ja pääomistaja Pajunen kertoi tuolloin STT:lle, että akuutti tarve koko vuodelle on puoli miljoonaa euroa ja kesäkuulle 140 000 euroa.

Walden kiitti torstaina kannattajia tuesta sanoen, että se suunnitelma toimi.

”Se ei ollut pelastus, mutta se mahdollisti sen, että pelastusoperaatio voi jatkua. Tarvittiin muita toimia. Rahoitusprosessi laitettiin käyntiin heinäkuun lopussa, ja sen ainoa tarkoitus oli mahdollistaa kauden pelaaminen loppuun.”

”Siinä on onnistuttu, ja rahoitus on kasassa. Kyseessä ei yksittäinen mesenaatti, vaan kokonaisuus on kerätty pienistä puroista. 10–15 henkilöä tai yritystä on laittanut oman panoksensa pelastaakseen IFK:n.”

Rahat, joilla HIFK pystyy viemään kauden loppuun on Waldenin mukaan kerätty osakekaupoista, sponsoreilta ja lainaa ottamalla.

”Vielä muutama päivä sitten IFK:n suurin omistaja oli Oy Helsingin tähdet - Helsingfors stjärna Ab, ei enää. Sillä on 15 prosenttia omistuksia. 40 prosenttia on siirtynyt uudelle yhteenliittymälle. Kerron siitä mahdollisimman pian, mutta en vielä voi sitä tehdä.”

Walden otti puheeksi myös päävalmentaja Mixu Paatelaisen sopimustilanteen. Waldenin mukaan sopimus on mallia 2+1, eli kaksivuotinen, jossa on optio kolmannesta vuodesta.

”Sopimuksessa on pari ehtoa. On ehto, että jos IFK putoaa Veikkausliigasta, sopimus jatkuu vain, jos molemmat osapuolet sitä haluavat.

”On mahdollista, että IFK putoaa. Käymme neuvottelut Mixun kanssa, millaisilla ehdoilla hän voisi kenties jatkaa.”