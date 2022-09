Tapio Lehtinen lähtee jälleen purjehtimaan yksin maapallon ympäri. Edelliskerta päättyi raskaaseen taapertamiseen, kun veneen ohjattavuus kärsi Asterian pohjaan kiinnittyneiden äyriäisten takia. Tällä kertaa Lehtinen sanoo kamppailevansa Golden Globe Racen kärkisijoista ja jopa voitosta.

Les Sables-d’Olonne

Tapio Lehtinen on litimärkä ennen kuin yksinpurjehduksen Golden Globe Race (GGR) on edes alkanut.

Lehtinen istuu uimarenkaassa Les Sables-d’Olonnen satama-altaassa ja säätää tuuliperäsintä Asteria-veneen peräpäässä. Tuuliperäsintä pitää nostaa pari kolme tuumaa, jotta se kääntyy hyvin.

”Säädöt lyhentävät matkaasi kahdella viikolla”, tuuliperäsintä veneen kannalle asentava Will Curry lupaa.

Tuuliperäsin oikaisee veneen kulkua. Lehtinen voi tarvittaessa ohjata peräsintä köyden avulla veneen sisältä sunnuntaina alkavassa GGR-kisassa.

Säätämisen jälkeen Lehtinen kapuaa takaisin laiturille. 64-vuotias kippari on vetreässä kunnossa. Muuten hän ei olisi lähdössä toiseen peräkkäiseen yksinpurjehdukseensa maapallon ympäri.

”Selvitin kaikki testit ja rasituskokeet, joten hyvällä mielellä lähden. Pois hälinästä ja hulinasta”, Lehtinen sanoo, kun vesi valuu pitkin kroppaa.

Tapio Lehtinen sääti uimarenkaasta veneen tuuliperäsimen kiinnitystä.

Tapio Lehtinen ja asentaja Will Curry säätävät tuuliperäsintä.

Edelliskerralla Lehtiseltä kesti 322 päivää purjehtia klassisella veneellä yksin ja pysähtymättä maapallon ympäri.

Lehtinen seilasi maaliin keväällä 2019 kaukana muun neljän maaliin päässeen yksinpurjehtijan perässä. Yksikään maaliin päässeistä ei ole enää mukana.

Ranskalainen voittaja Jean-Luc van den Heede oli maalissa jo tammikuussa, kun kisa alkoi 1. heinäkuuta 2018. Van den Heede kiersi maapallon 211:ssä päivässä.

Lehtinen oli viimeinen maaliin saapunut. Se oli urheiluhistorian ehkä paras viides sija. Kisaan lähteneestä 18 veneestä 13 keskeytti. Nyt lähtöviivalle asettuu 16 venettä, joista 12 on ensikertalaisia.

Lehtisestä tuli purjehdushistorian kuudes ihminen, joka selvitti maailman pisimmän ja yksinäisimmän purjehduskilpailun (55 560 km) lähdöstä maaliin.

Lehtinen jumittui merelle Asterian pohjaan tarrautuneiden hanhenkaulojen, barnakkelien takia. Ne ovat äyriäisiin kuuluvia siimajalkaisia, jotka kiinnittivät imukupeillaan veneiden pohjiin valtamerillä.

Niitä on merellä lähes mahdotonta irrottaa, ja ne hidastavat ja vaikeuttavat veneen ajettavuutta.

Lehtinen sai lempinimen barnakkelimies.

”Kokemuksella on iso merkitys. Van den Heede purjehti yksin kuudennen kerran”, Lehtinen muistuttaa.

Jos Lehtinen saa päälle hurmostilan, kuten suomalaiset yleisurheilun EM-kisoissa, kaikki on mahdollista.

Mutta: meri on arvaamaton.

” ”Nyt vene on sellainen kuin halusin. Neljä vuotta sitten se oli pahasti kesken. Oli hutiloiden ja huolimattomasti tehtyjä asioita.”

Jälkeen päin voi sanoa, että Lehtinen oli liian kiltti. Lähes kaikilla muilla GGR-kisan osallistuneiden veneiden pohjat oli maalattu niin, etteivät barnakkelit tartu.

Tällä kertaa barnakkelimies ei aio jäädä kyntämään meriä muiden vanavedessä.

Asterian pohja maalattiin jo Suomessa myrkkyvärillä ennen kuin vene kuljetettiin Espanjaan, josta Lehtinen purjehti sen Biskajanlahdelle Ranskaan.

”Nyt ei pitäisi olla käsijarru päällä ainakaan barnakkelien takia. Pohjassa on valtamerelle tarkoitettu maalimyrkky, jossa on riittävä määrä kuparia ja kemikaaleja.”

Jokaisesta GGR-veneen pohjamaalista otettiin Les Sables-d’Olonnessa näyte, jossa tutkittiin, mitä maalia on käytetty.

”Varmistettiin, ettei kukaan käytä tina- tai muita kiellettyjä yhdisteitä. Kaikki on pykälien mukaista.”

Lehtinen myöntää, että keväästä 2019 hänelle jäi paljon hampaankoloon. Se oli yksi motiivi lähteä samaan kisaan uudestaan.

”Ihan hemmetin paljon, niin paljon kuin voi jäädä. Väyrys-dilemma (voiko vitutukseen kuolla) ei ollut pelkkä vitsi. Viime kerralla vaihtoehtoina oli keskeyttää tai jatkaa matkapurjehduksena, kun puoli maapalloa oli vielä jäljellä. Nyt lähden kisaamaan voitosta”, Lehtinen sanoo toisen veneensä Galianan kannella.

”Tässä kisassa tärkeintä on, että pääsee maaliin. Se on tärkein edellytys voittamiselle. Siitä olen varma, että minun veneelläni voi päästä turvallisesti maaliin.”

Näillä sekstanteilla Tapio Lehtinen navigoi merellä. Vasemmalla seksantti, jota Pentti Salmi käytti yksinpurjehduksellaan vuonna 1986.

Asteria on 36-jalkainen (10,97 metriä) klassinen vene, jonka Lehtinen aikanaan löysi huonossa kunnossa läheltä Roomaa.

GGR:ssä veneet on pitänyt rakentaa ennen vuotta 1965. GGR-kisa purjehditaan vuonna 1968 käydyn kisan retrohenkisillä laitteilla ja varusteilla. Musiikkiakin saa kuunnella vaan C-kasetilta. Niitä Lehtisellä on mukana 100 kappaletta.

Navigointi tehdään sekstantilla. Uutta kisaa varten Lehtinen käyttää samaa sekstanttia, jolla Pentti Salmi purjehti yksin maapallon ympäri vuonna 1986.

Galiana taas on 55-jalkainen (17 metriä) vuonna 1970 Pietarsaaressa valmistettu Swan-luokan vene.

Asteriassa saa olla enintään 11 purjetta, joiden pinta-ala on 51 neliötä. Galinassa purjepinta-ala on spinaakkerien kanssa hulppeat 350 neliötä.

Vauhdissa eroa on sama kuin viritetyllä urheiluautolla ja matkailuautolla.

Ensi vuonna Lehtinen lähtee 12 hengen tiimin kanssa Galianalla Ocean Globe Raceen (OGR), joka on 50-vuotisjuhlakilpailu vuonna 1973 käydylle ensimmäiselle Whitbread-purjehdukselle.

Ensimmäisen kerran Lehtinen purjehti maapallon ympäri 1981–1982 Whitbread-kisassa suomalaisen SkopBank of Finland -veneen vahtipäällikkönä.

Galianan tiimi on Les Sables-d’Olonnessa viimeistelemässä Asteriaan uuteen meriseikkailuun. Sunnuntain lähdön jälkeen tiimi purjehtii Galianan takasin Suomeen.

Matka GGR-kisaan lähtöön oli joukkueelle eräänlainen kenraaliharjoitus syksyllä 2023 alkavaan neljän pysähdyksen maailmanympäripurjehdukseen.

Kaksi pitkää purjehdusta, GGR ja OGR, maksavat rahaa. Lehtisen mukaan budjetti nousee yli miljoonan euron.

Se on paljon, mutta toisaalta vain noin viisi prosenttia vastaavien moderneilla veneillä purjehdittavien kilpailujen voittajien budjeteista.

Tapio Lehtinen nosti spinaakkerin ylös koepurjehduksella Les Sables-d’Olonen edustalla.

Vuoden 2018 kisaan Lehtinen lähti kovalla kiireellä keskeneräisellä veneellä.

Tähän kisaan Lehtinen lähtee paremmin valmistautuneena kuin heinäkuussa 2018.

”Nyt vene on sellainen kuin halusin. Neljä vuotta sitten se oli pahasti kesken. Oli hutiloiden ja huolimattomasti tehtyjä asioita. Osa jäi kokonaan tekemättä. Nyt Asteria on saatu kunnolla kuntoon, kun tiimi on ollut auttamassa. Vene on kuin yhdelle miehelle räätälöity hansikas.”

Asteria painaa noin kahdeksan tonnia. Täydessä varustuksessa painoa on yli kymmenen tonnia.

Edelliseen purjehdukseen verrattuna Lehtinen on keventänyt lastia. Viimeksi hän kuljetti 135 litraa dieselöljyä maapallon ympäri toimimattoman moottorin takia. Nyt 160 litran öljytankissa on 60 litraa öljyä.

”Koko moottori olisi pitänyt paiskata veteen”, Lehtinen muistaa mennyttä.

” ”Kaminaa tulee varmaan ikävä, kun pitää kuivatella kamppeita.”

Purjeveneiden moottorit sinetöidään, mutta niitä saa käyttää hätä- ja poikkeustapauksissa.

Viimeksi Lehtiselle jäi veneeseen 150 litraa ylimääräistä vettä. Nyt vettä on 250–300 litraa vähemmän kuin 2018–2019. Merivedestä ei saa suodattaa juomavettä.

Kuinka iso riski on vähentää vettä noin paljon?

”Yritän kerätä sadevettä talteen. Sadekuurojen kanssa saa olla tarkkana, siinä on oma riskinsä.”

HS antoi Tapio Lehtiselle paketin, jonka saa avata vasta jouluna.

Tapio Lehtiselle oli tarjolla tuoreita mansikoita satamassa.

Ruokana Lehtisellä on pakastekuivattua muonaa eri muodoissa. Hän kuumentaa ruuan kaasulla retkikeittimellä. Tuoretta ruokaa Lehtinen ei pakkaa lainkaan mukaan.

”Parasta ottaa kylmä suihku heti vastaan ja alkaa syödä kuivamuonaa. Espanjasta ostettu viiden kilon kuivattu kinkku on tuoreinta, mitä veneessä on. Sille puuttuu vielä punaviini”, Lehtinen nauraa.

Veneen lastin painosta GGR-purjehtijoilla voi olla erilaisia käsityksiä. Vuoden 2019 kisan voittajalla van de Heedellä oli mukanaan 75 pulloa punaviiniä.

Nestekaasukäyttöisen kaminan Lehtinen jätti kokonaan pois kyydistä.

”Kaminaa tulee varmaan ikävä, kun pitää kuivatella kamppeita.”

Asterian kajuutta on Tapio Lehtisen kotina seuraavat kuukaudet.

Tapio Lehtisen veneen ympärillä riittää lähtöhetkillä säpinää, kuten F1-autojen varikolla.

Päinvastoin kuin ehkä luullaan merellä ei koko ajan myrskyä tai olla hirmutuulessa. Lehtinen käyttää luppoaikaa lukemiseen.

Viimeksi suurin osa kirjoista käsitteli valtameripurjehdusta ja navigointia, mutta joukossa oli myös kaunokirjallisuuden klassikkoja, kuten James Joycen Odysseus Pentti Saarikosken suomennoksena, Volter Kilven Alastalon salissa ja Thomas Mannin Buddenbrookit.

Nytkin Asterian peräosaan on pakattu vesitiiviisiin säkkeihin iso määrä kirjoja, edelliskerrasta viisastuneena suurin osa on pokkareita.

Klassikoista mukana on myös Herman Melvillen Moby Dick ja maailmantilanteesta johtuen esimerkiksi venäläistä Leo Tolstoita.

”Palaan lapsuuteen, Moby Dickin luin joskus pikkupoikana.”

Silmälaseja Lehtisen ja Galiana-tiimin huoltopäällikkö Pia Grönblom on varannut Asterian kajuuttaan 40 paria eri paikkoihin.

Matkapuhelin jää maihin. Yhteydenpito Suomeen tapahtuu järjestäjien satelliittiyhteyksien kautta.

Asterin mastossa liehuu myös Ukrainan lippu. Sen Lehtinen katsoo olevansa velkaa sotaa käyvälle maalle.

” ”Jos myrkkyväri toimii ja barnakkelit eivät tartu, saan viime kerran ajasta kaksi kuukautta pois.”

QQR:n reitti kulkee Ranskan Les Sables-d’Olonnesta Kanariansaarten kautta Hyväntoivonniemen ympäri Australiaan ja sieltä edelleen Kap Hornin ympäri Uruguayn kautta takaisin Ranskaan.

Kilpailijoita odotetaan maaliin keväällä 2023.

Vuonna 2019 Lehtinen tuli maaliin 19. toukokuuta äitinsä syntymäpäivänä. Nyt tavoitteena on olla maalissa tismalleen samana päivänä.

”Äitini täyttää silloin 90 vuotta. Jos myrkkyväri toimii ja barnakkelit eivät tartu, saan viime kerran ajasta kaksi kuukautta pois, vaikka nautinkin suunnattomasti yksinolosta merellä.”

Golden Globe Race alkaa sunnuntaina 4.9. noin klo 17 Suomen aikaa Ranskan rannikolta Les Sables-d’Olonnen edustalta. Helsingin Sanomat seuraa kisatapahtumia ja Tapio Lehtisen matkaa juttusarjassa lähdöstä maaliin. Kilpailun verkkosivut ja järjestäjien kisaseuranta löytyy täältä.

Tapio Lehtinen teki Asterialla purjehduslenkin Les Sables-d’Olonnen satamakaupungin edustalla.

