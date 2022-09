Les Sables-d’Olonne / Helsinki

Kirsten Neuschäfer lähti sunnuntaina ainoana naisena purjehtimaan yksin maapallon ympäri.

Eteläafrikkalainen on yksi Golden Globe Racen (GGR) kahdestatoista ensikertalaisesta. Merelle lähti kuusitoista kipparia, heidän joukossaan suomalainen Tapio Lehtinen.

Keskiviikkoaamuna Neuschäfer purjehti kärkiporukassa seitsemäntenä. Hän valitsi selvästi eteläisemmän reitin kuin Lehtinen, joka hakee vauhtia pohjoista kautta.

”Vaikeinta on päästä rytmiin kiinni. Kun siihen pääsee, alkaa tuntua taas kotoisalta. Muuten kaikki on hyvin minulla ja veneellä”, Lehtinen kertoi varhain keskiviikkona järjestäjien satelliittipuhelussa.

Kisa alkoi hyvässä 8–9 solmun tuulessa (4–5 metriä sekunnissa), mutta sen jälkeen tuuli tyyntyi. Keskiviikkona Lehtisen Asteria veneen nopeus oli 2,6 solmua (1,33 m/s) ja Neuschäferin Minnehaha-veneen kolme solmua (1,54 m/s).

Neuschäfer on purjehtinut noin 240 merimailia (444 km) ja Lehtinen 235 merimailia (435 km).

”Olen ajanut kahdella purjeella”, Lehtinen kertoi.

Lehtinen purjehtii kahdentenatoista, mutta sijoituksilla ei ole tässä vaiheessa kisaa merkitystä. Erot veneiden välillä ovat vielä pieniä, mutta kasvavat seuraavien kuukausien aikana pitkiksi.

Neuschäfer, 39, on GGR:n toiseksi nuorin kilpailija. Nuorin on 27-vuotias yhdysvaltainen Elliott Smith.

Neuschäferin taustalta löytyy kiinnostava Suomi-kytkentä. Hän vietti nuorena kaksi kuukautta Lapissa ja opetteli ajamaan huskyja. Matkan peruina hän oppi muutaman sanan suomea.

”Kävin Inarissa ja Kemissä. Haluan tulla Lappiin takaisin ja oppia lisää suomea”, Neuschäfer kertoi veneensä kannelta ennen GGR-kisan lähtöä.

Neuschäferin piti osallistua kuudentoista kipparin isoon lehdistötilaisuuteen, mutta hän jäi siitä pois tunnettuaan olonsa huonoksi.

”En nukkunut silmällistäkään, kun satama-alueella oli valtavat bileet. Jonkun olisi pitänyt katkaista sieltä sähköt”, Neuschäfer sanoo hieman tuohtuneena.

Neuschäfer on yksi kippareista, jotka yöpyivät veneessään Les Sables-d’Olonnen satamassa. Lehtinen asui kisan kerran kokeneena konkarina muualla.

Kirsten Neuschäfer lähtee Gloden Globe Race -yksinpurjehdukselle.

Luonteeltaan Neuschäfer on seikkailija. Palatessaan Lapista hän hankki Portugalista polkupyörän, jolla hän polki noin 15 000 kilometrin matkan kotiinsa Port Elizabethiin Etelä-Afrikkaan. Matka kesti vajaan vuoden.

”Jos olisin hänen isänsä, olisin ajanut panssaroidulla autolla hänen perässään. Sen verran hurjalta matka kuulosti”, Lehtinen sanoo hyvin tuntemastaan eteläafrikkalaisesta.

Purjehdusta Neuschäfer on harrastanut lapsesta asti. Ammattilaiseksi hän siirtyi vuonna 2006, 21-vuotiaana.

GGR:ään pääsemiseksi vaaditaan vähintään 8 000 merimailia eli vajaat 15 000 kilometriä purjehdusta avomerellä.

Ennen GGR:ää hänen pisin purjehdusmatkansa on ollut Portugalista Etelä-Afrikkaan vuonna 2015. Hän on tehnyt paljon purjehduskeikkoja etelänavalle, jonne hän on vienyt filmiryhmiä ja kuvausporukoita.

Hän on ollut avustajana BBC:n luonnontieteellisen yksikön dokumenttisarjassa Mantereiden planeetta (Seven Worlds, One Planet).

Hän on toiminut myös purjehdusopettajana ja purjehdusvälineiden jälleenmyyjänä.

Lehtisen tavoin Neuschäfer on luonnonsuojelun puolestapuhuja ja kantaa huolta merten tulevaisuudesta.

”Ne ovat minulle tärkeitä arvoja. Se on yksi syy, miksi lähden mukaan GGR:ään. Lisäksi haluan mitata omat suorituskykyni. Tiedän, ettei merellä pääse helpolla”, Neuschäfer sanoo.

GGR:n yksi keskeinen teema nimenomaan on huoli valtamerten ja ilmaston tilasta. Kiertotalous nousee yhä keskeisemmäksi myös purjehduksessa.

Kirsten Neuschäfer hyvästeli lähtöpäivän aamuna ystävänsä Tucker-koiraa.

GGR-kisaan Neuschfer lähti Minnehaha-nimisellä purjeveneellään, joka on rakennettu uudestaan vuonna 1988 Yhdysvalloissa.

Minnehaha on nopea vene, jossa on enemmän purjepinta-alaa kuin Lehtisen Asteriassa. Se johtuu veneen pitemmästä puomista. Täysissä purjeissa Minnehahan purjepintaa on 72 neliötä, Lehtisellä 50,17.

Minnehaha on hahmo yhdysvaltalaisen runoilijan ja professorin Henry Wadsworth Longfellow’n runoelmassa The Song of Hiawatha (suom. Laulu Hiawathasta) vuodelta 1855.

Neuschäfer sanoo ihailevansa Minnehahan hahmoa. Nimen on usein kerrottu tarkoittavan ”nauravaa vettä”, ja suorana käännöksenä se viittaa vesiputoukseen.

Tapio Lehtinen nosti ennen sunnuntain lähtöä Neuschäferin GGR-kisan suosikiksi.

”Hienoa, jos nainen voittaisi. Hän on myös oma suosikkini”, Lehtinen sanoi.

Helsingin Sanomat seuraa GGR:n kisatapahtumia ja Tapio Lehtisen matkaa juttusarjassa lähdöstä maaliin. Kilpailun verkkosivut ja järjestäjien kisaseuranta löytyvät täältä.

