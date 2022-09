Jokeri-kannattajien painajainen jatkuu, mutta synkkyyden keskellä on pilkahdus toivoa: ”Jos Liiga olisi auki, niin Mestis olisi juuri se oikea paikka”

Kannattajayhdistys Eteläpääty ry:n varapuheenjohtaja Roope Räty hämmästelee Liigan toimintaa lisenssihakemusten takarajan aikaistamisessa.

Painajainen jatkuu. Siinä Jokerien kannattajayhdistyksen Eteläpääty ry:n varapuheenjohtajan Roope Rädyn tuntemukset tiivistettynä nukutun yön jälkeen.

Pitkän linjan kannattajan painajainen alkoi torstaina, kun jääkiekon Liiga tiedotti, ettei se myönnä uusia liigalisenssejä kaudelle 2023–2024.

Päätöksen taustalla olleita syitä Liiga kuvaili moniulotteisiksi ja sulki samalla Jokerit pääsarjakiekkoilun ulkopuolelle ainakin kahdeksi kaudeksi.

Räty kertoo ihmettelevänsä edelleen, mitä asian ympärillä tapahtuu. Hän lisää nähneensä pieniä valonpilkahduksia Liigan avaamisen suuntaan.

”Siinä vaiheessa näkisin, että [nousu] Mestiksestä Liigaan olisi urheiluromantikon näkökulmasta hienoin juttu”, Räty sanoo.

”Jos Liiga olisi auki, niin Mestis olisi juuri se oikea paikka ja sieltä urheilullisesti noustaisiin. Se on ehkä se pieni toivo, mitä tässä elättelee.”

Roope Räty on pitkän linjan jokerikannattaja. Kuva vuodelta 2016.

Liigan päätöstä Räty kuvailee vaikeaksi sulattaa. Liiga kertoi heinäkuun puolivälissä, että takaraja lisenssihakemuksille on 31. lokakuuta.

"Liiga puhuu avoimuudesta ja suoraselkäisyydestä, ja sitten he itse toteavat kesken 3 000 metrin esteiden, että tämä olikin sadan metrin pyrähdys”, Räty sanoo.

”Lokakuun loppuun asti piti olla aikaa jättää paperit sisään, ja sitten elokuun lopussa todetaan, että mitään ei tullut ja aika loppui.”

Helsingin Jokerit ry on ollut tavoittamattomissa käytännössä koko prosessin ajan. Avainhenkilöitä ei saa kiinni millään, ja tiedotteet ovat ympäripyöreitä ja salamyhkäisiä.

Teoriassa voisi olla mahdollista, että mysteerirahoittaja olisi joku suuri yritys, joka haluaa omistukseensa sekä hallin että joukkueen, mutta ei voi kertoa sitä pörssiyhtiönä julkisuuteen ennen aikojaan.

”Juuri näin. Kyllähän Jokerit ry ilmoitti, että heillä on isoja ja merkittäviä osakkaita tässä taustalla”, Räty sanoo.

Jokerit ja Espoon Blues kohtasivat Liigassa kaudella 2013–2014. Jokerit siirtyi tuon kauden jälkeen KHL:ään ja Blues katosi pian konkurssin myötä Suomi-sarjaan. Joukkue pelaa nyt Mestistä Kiekko-Espoon nimellä ja havittelee Jokerien tapaan liigalisenssiä.

Jokerit ry olisi toki siinä tapauksessa voinut kertoa asiasta oma-alotteisesti ja tulla savuverhon takaa esiin mahdollisimman avoimin kortein.

”Asiasta on puhuttu hirveästi mediassa, mutta se taho, joka tätä asiaa oikeasti edistää, on julkaissut tästä asiasta tasan kaksi tiedotetta”, Räty sanoo ry:hyn viitaten.

”Toisessa avattiin Nauravan Narrin ulostuloa ja toisessa reagoitiin Liigan ulostuloon. Se instanssi, jota tässä pitäisi kuunnella, on sanonut vain muutaman jutun julkisuuteen.”

Lisäksi Jokerit ry on kertonut hallinnoimansa taustayhtiön johtavan Jokerien paluuta suomalaiseen sarjakiekkoiluun. Vaikka Räty pitää yhdistyksen ulostuloja asiallisina, esittää hän kysymyksen myös ry:n suuntaan.

”Ehkä vastaavasti voidaan miettiä, olisiko ry voinut jotenkin vähän avoimemmin kertoa tästä vielä ennen kuin se maito on kaatunut.”

Liiga-Jokerit pukeutui kevään 2014 Talviklassikossa peliasuihin, jotka olivat Töölön Vesan väreissä. Kuvassa etualalla Ossi Väänänen.

Keskustelu Jokerien ympärillä on pyörinyt Rädyn mukaan pääasiassa Nauravan Narrin ympärillä.

”Hekin vain ilmoittivat, että eivät ole tässä pelissä enää mukana ja toivottivat parasta jatkoa Jokereille.”

Naurava Narri oy henkilöityy jääkiekkolegenda Teemu Selänteeseen, joka kertoi elokuun lopussa HS:n haastattelussa vitsailleensa lisenssin hakemista Töölön Vesan nimissä.

Yli sata vuotta sitten perustetun Vesan jääkiekkotoiminta myytiin Aimo Mäkiselle vuonna 1967. Jokerit syntyi juuri tuon kaupan seurauksena, mutta voisiko Räty pitkän linjan kannattajana siirtyä Vesan tueksi, mikäli Selänteen heitto toteutuisi?

”Luulen, että tuo oli enemmän heitto. Olen itse ennen kaikkea jokerifani. Totta kai Jokerien juuret on vahvasti Töölön Vesassa, mutta Jokerit on se juttu: se logo ja seura, ja Jokereilla on edelleen hyvää junioritoimintaa”, Räty vastaa.

”Se ydin lähtee sieltä Aimo Mäkisen ajatuksesta, että pystytään tarjoamaan mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa kaikille, vaikka ei ehkä olisi niin varakkaasta perheestä. Se ei ole hävinnyt mihinkään.”

Räty ennakoi Jokerien junioriosaston kohtaavan mahdollisesti vaikeita aikoja. Samaan hengenvetoon hän kertoo uskovansa, että niistä selvitään yhdessä.

”Ja varmasti tässä on vielä Jokerit ry:lläkin sanansa sanottavana. He ovat luvanneet tulla ulos tämän asian kanssa. Kuunnellaan nyt niitä ja toivotaan parasta.”

"Teen kaikkeni, mitä pystyn, että Jokerit olisi elinvoimainen seura”, hän lisää lopuksi.