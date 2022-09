HIFK taistelee seitsemän sarjaottelun ajan säilymisestään Veikkausliigassa. Kausi on ollut päävalmentaja Paatelaisen mukaan hänen jalkapallouransa vaikein.

Veikkausliiga-joukkue HIFK:lla on seitsemän ottelua armonaikaa Veikkausliigassa. Ensimmäinen kohtalonottelu on maanantaina HJK:ta vastaan.

HIFK tarvitsee kipeästi voittoja, jotta se voisi kivuta putoajan paikalta edes karsijan paikalle.

Päävalmentaja Mixu Paatelainen tietää säilymisen edellytykset.

”Se vaatii voittoja, ja tasapeleillä ei pitkälle pötkitä”, Paatelainen sanoi perjantain lehdistötilaisuudessa.

”Uskomme siihen, että saamme voittoja. Keskitymme aina seuraavaan peliin. HJK on vaikea vastustaja. Sinä päivänä, kun syöttöpelimme on liukasta ja meillä on selvänä mielessä, miten pelaamme, uskon, että voimme pistää hanttiin.”

Paatelainen sanoi, että kulunut kausi on ollut hänen jalkapallourallaan ”ehdottomasti vaikein kausi”.

Paatelaisen mukaan hänelle oli ”luvattu sitä sun tätä”, kun hän tuli kesken alkukauden päävalmentajan tehtävään.

”Viiden viikon päästä ne lupaukset osoittautuivat palturipuheeksi.”

”Kyse ei ollut toimitusjohtaja Jarno Salmivuoresta tai [hallituksen nykyisestä puheenjohtajasta] Jan Waldenista. Siinä oli kyse aiemmasta pomosta, joka kertoili näitä lupauksia.”

Paatelaisen mukaan kauden aikana on ollut paljon sotkuja, joista on saatu lukea mediasta.

”Olen tullut tähän tilanteeseen, yrittänyt selvittää solmuja ja joitakin on selvitetty, mutta kaikkea ei voi kerralla selvittää. Eteenpäin mennään ja taistellaan.”

Kapteeni Sakari Mattila oli samaa mieltä kuin päävalmentaja kauden vaikeudesta.

”Paljon on tapahtunut kulisseissa asioita, jotka ovat vaikuttaneet meidän pelaajien arkeen. Nyt putoamispeikko on kiipeämässä selkään.”

HIFK:n kapteeni Sakari Mattila sanoo kokeneensa paljon absurdeja hetkiä kauden aikana.

Mattila kertoo nyt yhdestä käännekohdasta viikkoa ennen kauden alkua.

”Kapteenisto kutsuttiin [HIFK:n toimistolle] hätäkokoukseen tunnin varoitusajalla. Se oli käsittämätön tilanne.”

Toimistossa olivat kapteenit Beto, Mattila, Jani Bäckman ja Jukka Halme sekä urheilutoimenjohtaja Mika Lönnström ja silloinen päävalmentaja Bernardo Tavares.

”Päävalmentaja kysyi meiltä, haluatteko, että minä lähden pois. Sitten alkoi tulipalon sammuttaminen, minkä jälkeen urheilutoimenjohtaja kysyi meiltä, että tiedämmekö, miten avaamme peliä. Sanoimme, että emme tiedä.”

Mattila sanoo, että pelaajat eivät missään vaiheessa menneet kertomaan seurajohdolle mielipiteitään.

”Tavares oli lähdössä pois. Hän sanoi, että äänestäkää, että lähdenkö pois. Se oli absurdia.”

Pelaajat kieltäytyivät äänestämästä asiasta.

”Jälkeenpäin olen laittanut palasia yhteen. Voi olla, että hänellä oli silloin mahdollisuus lähteä Indonesiaan.”

Tapaamisen lopputuloksena kauteen päätettiin lähteä yhdessä tuumin.

Tavares irtisanoutui tehtävästään kolme päivää sarja-avauksen jälkeen perhesyiden takia. Kuusi päivää myöhemmin Tavaresin ilmoitettiin tehneen valmentajasopimuksen indonesialaisen seuran kanssa.

Mattila sanoo kokeneensa kauden aikana lukemattomia hetkiä, joissa hän on ihmetellyt asioiden ja tapahtumien kulkua.

”Meillä on nuoria pelaajia, jotka elävät kädestä suuhun. Jos he miettivät päivästä toiseen sitä, että selviämmekö seurana hengissä, on se heille vaikea tilanne kehittyä ja harjoitella.”

Kesäkuun puolivälissä seurajohto ilmoitti konkurssiuhasta ja siitä uhasta, että kausi voisi jäädä kesken. HIFK vetosi osakkaisiin ja HIFK-yhteisöön liigajoukkueen pelastamiseksi.

Mattilan mukaan seuran ilmoitus oli aggressiivinen hätähuuto. Se herätti kysymyksiä. Pelaajat saivat kuitenkin palkkansa ajallaan.

Epävarma tilanne heijastui kuitenkin peleihin. 4. heinäkuuta portugalilainen tähtimaalivahti Beto sai suoran punaisen kortin ja kolmen ottelun pelikiellon. Pari viikkoa sen jälkeen HIFK ilmoitti purkaneensa Beton sopimuksen.

”Siinä varmaan alkoi näkyä lieveilmiöitä siitä tilanteesta, jossa olimme. Itse ihan samalla tavalla sain ylireagoinnista punaisen kortin tällä kaudella. Betolla kiehui yli. Tuntui, että hänellä oli pidempään halua lähteä pois, ja sitten kaikki kaatui siihen tilanteeseen.”

HIFK:n portugalilainen tähtimaalivahti Beton kausi jäi kesken Suomessa, kun hänen sopimuksensa purettiin.

Hallituksen uusi puheenjohtaja Walden kertoi torstaina uusista omistusjärjestelyistä seurassa. Uutiset kuulostivat Mattilasta myönteisiltä.

”Se on positiivista, että seurassa puhaltavat uudet tuulet. Edessä on ehkä vähän vakaampi, positiivinen tulevaisuus, oli sarjataso sitten mikä tahansa.”

Stadin derby HJK-HIFK pelataan maanantaina Bolt-areenalla kello 18.00. Ruutu.fi näyttää ottelun.