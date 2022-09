Bottas kaukana kärjestä: ”Auto ei tuntunut siltä miltä pitäisi”.

Formula ykkösten Hollannin gp:n harjoituspäivä toi kaksoisvoitot, kun Mercedeksen hallintaa 1. harjoituksissa seurasi Ferrarin menestys toisissa harjoituksissa. Kotikisassaan menestyspaineita kantava MM-pistekärki, Red Bullin Max Verstappen ei saanut parasta alkua kotikisaviikonloppuunsa.

Toisten harjoitusten ja samalla koko päivän nopeimman ajan kirjasi MM-pistekakkonen Charles Leclerc, ja Ferrari-tallitoveri Carlos Sainz jäi vain 0,004 sekuntia. Avausharjoituksissa tallitoverinsa George Russellin jälkeen toiseksi ajanut Mercedeksen Lewis Hamilton oli toisten harjoitusten kolmas, McLarenin Lando Norris neljäs ja Russell viides.

Verstappenin ajot 1. harjoituksissa tyssäsivät varhain, kun vaihdelaatikko temppuili ja hollantilaistähden ajokki jäi radalle. Tämän myötä toisissa harjoituksissa Verstappen keskittyi kisavauhtiin ja oli kahdeksas, jääden Leclercin kärkiajasta 0,7 sekuntia. Red Bullille huolta tuo sekin, että Sergio Perez oli vasta kahdestoista.

Alfa Romeon Valtteri Bottas oli kummankin harjoituksen 18:s. Ensimmäisessä sessiossa Bottas jäi kärkiajasta 2,2 sekuntia ja toisessa 1,8 sekuntia. Tallitoveri Guanyu Zhou oli puoli sekuntia Bottasta nopeampi.

”Hankalaa oli, mutta saimme kuitenkin kierroksia aikaan. Vauhtia uupui ja auton tasapainon kanssa oli heittelevää, ehkä se osin johtui tuulesta, mutta kyllä meillä pohdittavaa riittää, koska auto ei tuntunut siltä miltä pitäisi. Aika outoa, koska odotimme pääsevämme täällä ihan hyvään menoon, mutta kyllä vauhtia uupui”, Bottas totesi.

”Meidän on keskityttävä (lauantaisiin) aika-ajoihin, koska ohittaminen on täällä yhä varsin hankalaa. Toki pitkät ajot isommalla polttoainekuormalla tuntuivat hieman paremmilta, mutta luulen, että meidän on painotettava hieman enemmän aika-ajovauhtia, koska jos startataan 15. lähtöruudusta tekee se kisasta vaikeaa. Mutta jos päästään liikkeelle kymmenennestä ruudusta”, se on jo parempaa.