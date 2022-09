Stadin derby kadonnee liigasta toistaiseksi, ja se lienee vain hyväksi HIFK:lle – tähtirintojen on syytä rakentaa parempi perusta Ykkösessä

Maanantain Stadin derbyyn on ladattu valtavasti toiveita, odotuksia ja jonkin verran myös uhkakuvia. Veikkausliiga-­kauden viimeisessä Helsingin paikallis­ottelussa kohtaavat eräänlaiset polaariset vastakohdat: HJK ja HIFK.

HJK taistelee mestaruudesta, HIFK taistelee putoamista vastaan. HJK:n kassaan kilisee miljoonia euroja Eurooppa-­liigaan pääsyn jälkeen, HIFK:n kassa lähinnä kolisee tyhjyyttään konkurssi­uhasta pelastautumisen jälkeen. HJK:n pää­valmentajalla Toni Koskelalla alkaa olla runsaudenpulaa pelaajista, HIFK:n päävalmentaja Mixu Paatelainen puolestaan yrittää löytää kokoonpanoa, jolla saisi valmennettua kauden toisen voiton liigassa.

HIFK:n selkään on iskenyt kyntensä niin takiaismainen putoamispeikko, että sitä on lähes mahdotonta karistaa selästä.

HIFK on suoran putoajan paikalla yhdeksän pistettä perässä karsijan paikalla olevasta FC Lahdesta, kun HIFK:lla on seitsemän ottelua jäljellä. HIFK pelaa vielä kaksi ottelua runkosarjassa, ja FC Lahti yhden. Kummatkin pelaavat alemmassa loppusarjassa viisi ottelua.

HIFK:n pitäisi tehdä lähes täydellinen muodonmuutos voittavaksi joukkueeksi, jotta joukkue pitäisi liigapaikkansa. Siksi Stadin derby on suurella varmuudella viimeinen HJK:n ja HIFK:n välinen paikallisottelu – toistaiseksi.

Samalla maanantai on monelle viimeinen tilaisuus kokea Suomessa tunnelmaltaan ainutlaatuinen ottelu. Pelikuntoon päässyt HJK-toppari Paulus Arajuuri on varmuudella avauksessa maanantaina, ja pääsee ensi kertaa pelaamaan Stadin derbyssä.

”Tosi makeata päästä mukaan, meillä on huikea syksy edessä”, Arajuuri viittasi perjantain lehdistötilaisuudessa HJK:n hienoon eurosyksyyn.

”Olen ollut katsojana Stadin derbyssä ja miettinyt, että se on hienoimpia pelejä, mitä Veikkausliigassa pääsee pelaamaan. Kun laulu raikaa ja on hyvä fiilis, on helpompi saada itsestään enemmän irti.”

Kun odotuksissa on toistaiseksi viimeinen Stadin derby, ovat molempien joukkueiden kannattajat näkyvästi läsnä. Poliisin uhkakuvissa ottelun yhteydessä saattaa esiintyä kannattajien yhteenottoja, ja poliisi on varautunut sen mukaisesti.

Suoraan sanottuna HIFK:n kannalta olisi varmasti parempi, jos se päätyisi hakemaan uutta nousua Ykkösestä. Kahdeksan viime vuoden aikana HIFK on noussut kahdesti Veikkausliigaan ilman, että sen organisaatio ja resurssit ovat olleet liigan vaatimalla tasolla. Ilman hyvin valettua perustaa on punainen talo ollut koko ajan vaarassa luhistua.

On puhuttu HIFK:n potentiaalista ja brändistä, mutta kaikenlaisia vetoomuksia avusta ja hätähuutoja on kuultu HIFK:n toimistolta aivan liian taajaan viime vuosina. HIFK:n hätähuuto konkurssiuhasta kesäkuussa ei ollut kunniaksi seuralle, Veikkausliigalle tai Palloliiton liigalisenssikomitealle.

Nyt HIFK on kertonut sekä uusista omistusjärjestelyistä, myös paremmasta tulevaisuudesta, taas kerran.

Uskotaan, kun nähdään.

HJK–HIFK Bolt-areenalla maanantaina kello 18.00. Ruutu.fi näyttää ottelun.