Kuusi senttiä erotti Krista Tervon moukarinheiton voitosta Ruotsi-ottelussa.

Naisten Ruotsi-ottelu alkoi sunnuntaina tiukalla taistelulla moukariringissä.

Krista Tervo taisteli viimeisen heittonsa turvin kilpailun voitosta, mutta mittaus oli armoton. Tervo jäi kakkoseksi kuuden sentin erolla, ja voiton vei Ruotsin Grete Ahlberg. Tervon tulos oli 69,24, Ahlbergin 69,30.

”Kyllähän se jäi harmittavan lähelle. Ei nyt sinänsä mitään ’hard feelings’, ihan hyvin vedetty kuitenkin, mutta olisihan se voinut sen kuusi senttiä lentää pidemmällekin”, Tervo sanoi kilpailun jälkeen.

Kun Tervon takana Silja Kosonen oli kolmas ja Suvi Koskinen neljäs, Suomi voitti pistein 12–10. Tervon nousu voittoon asti olisi kääntänyt pisteet Suomelle vielä reilummin, lukemin 14–8.

Tervo, 24, onnistui tällä kaudella nappaamaan Suomen ennätyksen nimiinsä. Tulos 74,40 syntyi jo maaliskuussa Leiriassa Portugalissa. Tervo heitti loppukilpailuissa sekä EM-kisoissa että MM-kisoissa.

”Elämäni paras kausi tähän mennessä. En ole ennen saanut näin hyviä sijoituksia arvokisoista tai muutenkaan. Olen löytänyt tasoa ja tasaisuutta. Kausi on kaiken kaikkiaan ollut hieno”, Tervo sanoi.

Talveksi Tervolla on selvät suunnitelmat tekniikkansa parantamiseen valmentaja Jukka Vihtosen kanssa. Tervo itse arvioi, että tekniikassa on otettu askelia parempaan suuntaan, mutta tekemistä riittää yhä. Tervo on aiemmin heittänyt neljän sijaan kolmella pyörähdyksellä ja palasi siihen ajoittain tälläkin kaudella tekniikkaa hakiessaan.

”Parissa viimeisessä kisassa tekniikkaa on saatu paremmaksi. Tiedämme, mitä talvella pitää tehdä”, Tervo sanoi.

Tervo arvostaa Kososen kanssa kotimaassa syntynyttä hyvää kisaa. Myös moukarinheiton arvostus on hänen mukaansa lisääntynyt viime vuosina, kenties hyvien tulosten ansiosta.

”Tänä vuonna on ollut hyvä tilanne. Lähes kaikissa kisoissa on oltu ihan normipaikoilla. Ei ole enää työnnetty sivukentälle ja esilajien esilajiksi. Edistystä on tapahtunut”, Tervo sanoi.

Tervon mukaan muistot eivät ole katkeria, mutta moukarinheiton asemaa esilajina tai kilpailua stadionin ulkopuolella oli vielä hänen noustessaan aikuisten tasolle.

”Nykyisin arvostus on paljon parempi.”