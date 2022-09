Inter haki pisteet Maarianhaminasta ja varmisti paikkansa Veikkausliigan kuuden parhaan joukossa.

Miesten jalkapalloliigan runkosarjan ensi viikonlopun päätöskierrokselle ei jäänyt jännitettävää loppusarjojen osalta. Kun Inter haki sunnuntain myöhäisottelussa kolme pistettä Maarianhaminasta, varmisti turkulaisjoukkue viimeisen paikan kärkikuusikon yksinkertaiseen mestaruussarjaan.

IFK Mariehamn hävisi vierailleen 2–3, joten ahvenanmaalaisten asema taistelussa sarjapaikasta jälkikuusikon haastajasarjassa ei helpottunut.

Interin maalit tekivät toppari Juuso Hämäläinen, Petteri Forsellin pahan kierteisen kulmapotkun omaan verkkoon ohjannut IFK:n Timi Lahti ja voittomaalista 74. minuutilla vastannut keskikentän Tommi Jyry.

Tilannetta edelsi IFK Mariehamnin loistava paikka, jonka Interin maalivahti Walter Viitala kuitenkin torjui.

Jo vuosikymmenen kotimaisilla liigakentillä esiintynyt toppari Hämäläinen on pelannut 225 liigaottelua, joissa on tehnyt viisi maalia. Edellinen oli syntynyt kolme vuotta sitten. Rovaniemelläkin kolme kautta pelanneella Hämäläisellä on tosin laukauksiakin alle 30.

”Peli oli ihan kontrollissa. Kiitos fysion ja lääkärin, pelaaminen tuntuu aika hyvältä”, kommentoi vasta kauden toisen ottelunsa pelannut Hämäläinen.