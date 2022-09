”EI OLE yhtään ikävä”, Kyra Kyrklund sanoo.

Suomen kaikkien aikojen menestynein ratsastaja lopetti ratsastamisen muutama vuosi sitten terveydellisistä syistä. Viime vuonna 70 vuotta täyttänyt Kyrklund ei saanut enää riittävästi henkeä kouluratsastuksen fyysiseen suoritukseen.

”Kun on tehnyt jotakin tietyllä tasolla eikä enää pystynyt siihen, ratsastus ei enää tuntunut mielekkäältä. Minua otti päähän, ja hevosia otti päähän.”

Ei Kyrklund silti hevosmaailmasta ole luopunut. Eikä aio.

”Mitä minä sitten tekisin. Hevoset ovat se, mitä olen aina halunnut tehdä.”

Aika kuluu muun muassa valmentaessa maailman kärkiratsukoita. Kyrklund myös kouluttaa ja opettaa hevosia edelleen maasta käsin. Kyrklundin ja hänen puolisonsa, kouluratsastaja Richard Whiten valmennuskeskuksessa Englannissa asuu 15 hevosta, joista 5 on omia. Kun Kyrklund kilpaili, White valmensi häntä. Nyt roolit ovat vaihtuneet.

”Richard kilpailee jälleen, kun minä lopetin. Nyt katson hänen ratsastustaan.”

Helsinkiin Kyrklund saapui pitämään yleisöklinikan, jossa hän valmensi esimerkkiratsukoita Whiten kanssa.

”Jos aina teet samalla tavalla, saat aina saman lopputuloksen. Tarkoitus on jakaa yleisölle uusia ajatuksia, miten asioita voisi tehdä toisin.”

Kyrklundin mukaan on ilahduttavaa, että Suomessa on tällä hetkellä on useampi ratsukko, jotka teknisesti selviävät kansainvälisestä GP-kouluratsastusradasta. Esimerkiksi elokuun MM-joukkueeseen voitiin karsia ratsukoita.

”Kun saimme Soulin olympialaisiin joukkueen kasaan, meillä oli tasan neljä hevosta valittavana.”

Tällä hetkellä Kyrklund valmentaa muun muassa Portugalin maajoukkuetta ja kahta tanskalaista, jotka voittivat joukkueensa kanssa MM-kultaa. Kansainvälinen kouluratsastus on muuttunut aiempaa harmonisemmaksi ja ratsastus pehmeämmäksi. Se on Kyrklundista hyvä kehityssuunta.

”Nyt tuomarit palkitsivat rentoutta jännittyneisyyden sijaan.”

Aiemmin tuomarit palkitsivat hevosten isoja liikkeitä, vaikka ne olivat jännittyneitä.

Kyrklund sanoo, että ratsastuksen pitää lunastaa yhteiskunnassa sosiaalinen oikeutus hevosten käyttämiseen urheilussa. Se vaatii osallistumista hevosista käytävään keskusteluun ja tiedon jakamista.

”Toki aina on ihmisiä, jotka eivät salli minkäänlaista eläinten käyttöä, mutta heihin ei voi vaikuttaa.”

” ”Ratsastus on hienovaraista vuoropuhelua hevosen kanssa.”

”Lapsia kasvatettiin 30 vuotta sitten eri tavalla kuin nyt. Sama on tapahtunut hevosten kouluttamisessa”, Kyra Kyrklund sanoo.

Lääketieteellinen osaaminen ja tutkimustieto hevosista ovat lisääntyneet viime vuosina. Hevosten jalostaminen on tehnyt liikkeiden suorittamisesta kouluratsastushevosille aiempaa helpompaa. Myös hevosten kouluttaminen on muuttunut.

”Lapsia kasvatettiin 30 vuotta sitten eri tavalla kuin nyt. Sama on tapahtunut hevosten kouluttamisessa.”

Hevoset suorittavat kouluratsastuksen liikkeitä, koska haluavat ja koska ne on koulutettu siihen huolellisesti.

”600-kiloista eläintä ei voi pakottaa. Jos ravihevonen ei halua juosta, sitä ei voi siihen pakottaa. Sama on muissa lajeissa.”

Kyrklund muistuttaa, että hevonen tuntee kärpäsen kosketuksen. Ei ole mitään syytä, miksi ratsastajan pitäisi olla kova ratsastusavuissaan.

”Ratsastus on hienovaraista vuoropuhelua hevosen kanssa. Ratsastaja kuiskaa hevoselle kysymyksiä apujensa kautta.”

Valmennettavat eri puolilla maailmaa aiheuttavat sen, että sekä Kyrklund että White matkustivat paljon. Kunnes koronapandemia iski.

”Se oli aika kivaa. Normaalisti on fiilis, että pitää hirveästi mennä ja matkustaa sekä tehdä rahaa. Sitten saikin laillisen luvan olla vain kotona.”

Yhtäkkiä oli aikaa hoitaa kotona puutarhaa ja puolison äidiltä lahjaksi saatuja kolmea kanaa.

Pandemia toi uutena asiana online-valmennuksen, joka toimi odotuksia paremmin. Verkon yli tapahtuvia valmennuksia pystyi tekemään aiempaa useammin.

”Jos matkustaa kahdeksi päiväksi valmentamaan, pitää keskittyä vähän kaikkiin asioihin. Kun online-valmennuksia on useammin, voi keskittyä korjaamaan enemmän yhtä asiaa.”

Esimerkiksi MM-hopeamitalisti Cathrine Laudrup-Dufour valmentautui Kyrklundin kanssa neljä kertaa viikossa ennen MM-kilpailuja. Kotona tehdään perustyö, mutta kilpailuissa keskitytään siihen, mikä hevosen päivän kunto on.

”Suoritus on matematiikkaa. Milloin ratsastaja voi ottaa riskin ja ratsastaa enemmän, milloin pitää pelata varman päälle.”

Tässä vaiheessa uraa Kyrklund on asemassa, jossa voi valikoida, mitä töitä haluaa tehdä ja kuinka paljon. Valmentaminen antaa paljon.

”Haluan valmentaa ihmisiä, jotka haluavat oppia. Ei vain niin, että minä kerron, mitä tehdään, vaan niin, että ratsastaja kysyy, ’mitä voin oppia sinulta’.”

Hevoset jaksavat kiehtoa Kyrklundia aina vain.

”Opin edelleen joka päivä uutta hevosista.”