Paluumuuttaja Santeri Hostikka, 24, on tämän kauden kuluessa noussut yhä suurempaan rooliin HJK:n europeleissä. Hostikka nousi 18-vuotiaana yllättäen alasarjoista Veikkausliigaan luottopelaajaksi, ja kuusi vuotta myöhemmin hän oli rakentamassa Klubin tämän kauden menestystarinaa.

HJK:n laitahyökkääjä Santeri Hostikka, 24, olisi varmasti löytänyt paikkansa jalkapallomaailmassa ennemmin tai myöhemmin lahjojensa avulla. Veikkausliigaan hän nousi kuitenkin kuin tyhjästä kuusi vuotta sitten Lahdessa.

”Jonkinlainen tuhkimotarina”, HJK:n nykyinen apuvalmentaja Toni Korkeakunnas sanoo Hostikan liigauran alusta.

”Olen valmentanut vuosikymmeniä. Sinä aikana hän on ollut aika poikkeuksellinen tapaus.”

Kaudella 2015 Santeri Hostikka pelasi Pallokerho Keski-Uusimaassa kolmannella sarjatasolla Kakkosessa, eikä ollut edes avauskokoonpanon pelaaja. PK-KU putosi Kolmoseen kauden päätteeksi.

Seuraavana talvena FC Lahti järjesti yhteistyöseurojensa pelaajille testileirin, ja sinne päätyi myös Hostikka.

Korkeakunnas oli silloin päävalmentajana FC Lahdessa, jonka pelaajastrategiaan kuului tuntemattomien lupausten löytäminen.

”PK-KU:n voimahahmo Panu Turpeinen sanoi, että katso tätä poikaa”, Korkeakunnas kertoo.

”Hostikka oli hankkinut selvästi voimaa edellisenä vuonna. Ensimmäisen testipäivän jälkeen sanoin FC Lahden seurajohtaja Jussi Lumiolle, että tuon Hostikan kanssa kannattaa tehdä sopimus.”

Korkeakunnas näki Hostikassa pelaajan nopeuden ja kyvyn tehdä tempokuljetuksia pallon kanssa. Korkeakunnaksen mukaan pelaajalla kannattaa olla jokin erikoisominaisuus, jolla hän voi erottua muista ja tehdä uransa.

Santeri Hostikka (vas.) suojasi palloa pienpelissä David Brownea vastaan HJK:n harjoituksissa.

”Hän pamahti tyhjästä esiin, ja Lahdessa hänestä tuli eräänlainen kulttipelaaja. Hän oli luottomies minulle alusta alkaen. Hän oli avauksen pelaaja käytännössä koko kauden.”

”Hän osoitti heti sen, että hän on tullut pelaamaan eikä ihmettelemään ja harjoittelemaan.”

Hostikan mukaan hänen uransa sai kovan nosteen Lahdessa.

”Tokella [Korkeakunnas] oli iso luotto minuun, mikä totta kai auttoi. Hän oli hyvä valmentaja minulle, ja Lahdessa oli hyvä ympäristö kehittyä”, Hostikka sanoo.

FC Lahdella oli silloin Korkeakunnaksen mukaan tapana tarjota nuorille pelaajille sellaisia sopimuksia, ettei niistä aina tiennyt, kehtasiko niitä edes ehdottaa. Kun Hostikka osoittautui laatupelaajaksi, tarjosi seura pidennettyä ja parannettua sopimusta.

Hostikka maksoi takaisin saamansa luottamuksen moninkertaisesti.

Korkeakunnas muistelee yhtä Lahden vuosiensa suurinta peliä. Kauden 2017 viimeisessä pelissä Lahti pelasi HIFK:ta vastaan. HIFK:lla oli mahdollisuus suoraan säilymiseen liigassa voitolla, ja Lahdella oli mahdollisuus voitolla varmistaa paikka seuraavan kesän Eurooppa-liigan karsinnoissa.

Hostikka teki voittomaalin lisäajan kolmannella minuutilla.

”Se maali ja sitä seurannut huutomyrsky on syöpynyt varmasti jokaisen FC Lahden kannattajan mieleen.”

Hostikan maalin avulla FC Lahti sai neljännesmiljoona euroa palkintorahaa, joka vastasi puolta Lahden seuraavan kauden pelaajabudjetista.

Sillä kaudella FC Lahden laitahyökkääjät olivat Hostikka ja Jasse Tuominen, jotka ovat molemmat yltäneet A-maajoukkueeseen.

Hostikka oli Korkeakunnaksen mukaan niin luova pelaaja, että kaikki kanssapelaajat eivät aina hyväksyneet hänen ratkaisujaan. Pelikaverit turhautuivat välillä pallonmenetyksiin.

”Ajatukseni oli, että pelaaja ei voi kehittyä, jos hän ei saa epäonnistua. Jos pelaajassa on jotain poikkeuksellista, silloin pitää olla vähän kärsivällisempi.”

”Hänellä oli tiettyjä vapauksia, koska hän pystyi tekemään eroa hyökkäyspäässä osaamisellaan.”

Lahdessa Hostikka asui ensi kertaa kotinsa ulkopuolella ja jakoi asunnon nuoren joukkuekaverinsa Fareed Sadatin kanssa. Korkeakunnas muistaa, miten hän välillä kävi keräämässä asunnolta pizzalaatikoita. Nuoret pelaajat eivät heti alussa ymmärtäneet sitä, millaista elämää ammattiurheilijan pitäisi elää.

”Olen yrittänyt aina tutustua pelaajiin ihmisinä, että saa käsitystä siitä, mitä kutakin liikuttaa. Onko tarvetta olkapäälle, risuille vai ruusuille.”

”Santeri on pidättäytyväinen, rauhallinen ja maltillinen. Kun näkee hänet porukassa, huomaa, että hän on sosiaalinen. Hänellä on hyvät tukijat. Äiti käy edelleen katsomassa hänen pelejään.”

Santeri Hostikan mielestä HJK:lla ei ole mitään hävittävää syksyn Eurooppa-liigan lohkovaiheen otteluissa. ”Yritämme pelata itsekin mahdollisimman paljon pallon kanssa.”

Hostikan äidin Maarit Hostikan mukaan jalkapallosta tuli äidille ja pojalle yhteinen harrastus.

”Olemme olleet kahdestaan koko ajan. Hänen isänsä ei ole ollut kuvioissa”, Maarit Hostikka sanoo.

Isän puuttuminen ei ole jäänyt vaivaamaan Hostikkaa.

”En ole kaivannut toista vanhempaa, kun sellaista ei ole elämässäni koskaan ollutkaan.”

”Mutsi kuskasi minua joka paikkaan Järvenpäässä, Keravalle ja Tuusulaan. Se on vaatinut paljon häneltä.”

Maarit Hostikka ei osaa sanoa, miksi poika kiinnostui nimenomaan jalkapallosta. Hän arvelee, että ehkä osansa oli Järvenpään vahvalla jalkapallokulttuurilla.

Päiväkodissa oli huomattu pojan motorinen lahjakkuus. Neljävuotiaana Hostikka pääsi jalkapallokouluun, ja siitä alkoi harrastus.

Maarit Hostikka ajautui joukkueenjohtajaksi ja moneksi vuodeksi mukaan toimintaan. JäPSistä tuli heidän jalkapalloperheensä, jota Maarit Hostikka muistelee lämmöllä vieläkin.

Siinä missä jotkut muut vanhemmat lähtivät asioilleen harjoitusten ajaksi, jäi hän katsomaan aina harjoituksia.

”Mielestäni oli hienoa seurata lapsen kehittymistä. Santeri erottui alusta alkaen harjoituksissa. Hänellä oli synnynnäisesti hyvä lähtötilanne.”

Silloin kun PK-KU putosi Kolmoseen, Maarit Hostikka mietti, jatkaako poika ylipäätään jalkapallossa.

”Näin, että hän oli niin pettynyt. Kun hän ilmoitti lähtevänsä Lahteen, sanoin, että koulu pitää hoitaa loppuun.”

”Hän sanoi, että älä äiti huolehdi, olen jo sopinut opettajan kanssa meneväni FC Lahden toimistolle työharjoitteluun.”

Hostikka pelasi Lahdessa kolme hyvää kautta ja siirtyi sen jälkeen Puolaan kahdeksi ja puoleksi vuodeksi Pogoń Szcecinin joukkueeseen. Puolassa hän viihtyi, mutta viime vuonna hän halusi siirtyä voittavaan joukkueeseen.

”Mietin, että on parempi tulla Suomeen ja europeleihin. Tämä on sitten ehkä ponnistuslauta takaisin maailmalle”, Hostikka sanoo.

Santeri Hostikka tähyää tämän kauden jälkeen takaisin ulkomaiden sarjoihin.

Viime vuoden elokuussa HJK:hon siirtyneen Hostikan alku Helsingissä oli tahmea. Parhaaseen kuntoon pääsemisessä meni aikaa sen jälkeen, kun hän oli ollut yhdeksän kuukautta pelaamatta – osin loukkaantumisen takia.

”Kun sain ehjän harjoituskauden, olen taas nauttinut futiksesta ja saanut itseluottamuksen takaisin. Pitää pelata, että pysyy kunnossa.”

Korkeakunnaksen mukaan Hostikan pelissä alkaa jälleen näkyä niitä samoja hyviä asioita kuin Lahdessa, mutta nyt kovemmassa ympäristössä. Stadin derbyssä Hostikan tulo kentälle vaihdosta käänsi ottelun, ja hän teki voittomaalin.

”Tänä vuonna on ollut useita sellaisia hetkiä”, Korkeakunnas sanoo.

Hänen mukaansa laitahyökkääjän kypsyminen näkyy kamppailupelaamisessa ja puolustuspelaamisessa.

”Hän on nyt kokonaisvaltaisempi pelaaja.”

Eurooppa-liigan karsinnoissa Mariboria vastaan Hostikka teki toisessa ottelussa maalin ja antoi toisessa syötön maaliin.

Santeri Hostikka (oik.) lähdössä ohittamaan Radim Reznikiä (vas.) ja Jan Kopicia kotiottelussa Viktoria Plzeniä vastaan.

Torstaina on Hostikan ja HJK:n seuraava näytönpaikka, kun Eurooppa-liigan lohkovaiheen pelit alkavat kotiottelulla Real Betisiä vastaan. Hostikan mukaan ne ovat erityisiä pelejä koko seurayhteisölle.

”Voimme nauttia niistä peleistä ja pelata paineitta”, Hostikka sanoo.

”Minulla loppuu sopimus tämän kauden jälkeen. Sitten on kaikki auki. Nautitaan nyt näistä peleistä, mitä on sopimusta jäljellä. Ei minulla mikään kiire ole muualle, mutta totta kai haluan kokea mahdollisimman paljon ja päästä suurempiin sarjoihin pelaamaan.”

Maarit Hostikka sanoo olevansa iloinen siitä, että poika on saanut onnistumisia HJK:ssa. Mutta ennen kaikkea hän on iloinen siitä, millainen ihminen Santerista on tullut vuosien mittaan.

”Olen ylpeä siitä, millainen hänestä on tullut. Hän on hyvä ihminen, toiset huomioon ottava ja toisia ajatteleva.”

HJK–Real Betis Bolt-areenalla torstaina kello 19.45. Viaplay näyttää ottelun.