Susijengi pelaa huipputärkeän kamppailun Tšekkiä vastaan tiistaina kello 18.30.

Praha

Koripallomaajoukkueen kapteeni Shawn Huff, 38, pelaa viimeistä arvoturnaustaan Prahan EM-kisoissa.

Hän joutui muun joukkueen mukana samaan mankeliin, jossa Serbia takoi 100–70-voiton myöhään maanantaina, mutta Huff ei antanut sen masentaa itseään.

”Saatiin hyvä oppi, mitä on kollektiivinen pelivarmuus höystettynä supertähdellä”, Huff sanoi ja viittasi Nikola Jokićiin, jonka hän onnistui jopa kerran torjumaan ottelun lopulla.

”Alussa lähdettiin hyvin ja oli hyvä ilme, mutta kun he löivät kovemmat päälle, se oli vaikeaa.”

”Serbia on aika hyvä joukkue.”

Tappio oli suuri, mutta iso kysymys on sekin, miten joukkue kokoaa itsensä tiistain huipputärkeään Tšekki-otteluun.

Palautumisaikaa maanantain myöhäisillan Serbia-ottelusta jää alle 20 tuntia ja panoksena on jatkopaikka pudotuspeleihin.

”Vastaisin sillä tavalla, että se kertoo meidän joukkueesta aika paljon. Tällaisessa turnauksessa ei saisi vaikuttaa.”

”Me ollaan ihmisiä ja se vaatii vähän aivojumppaa, että pystymme nollaamaan tämän ja tulemaan seuraavaan peliin.”

Huff on pelannut koko nykyisen maajoukkueen menestyskaaren läpi. Hän osallistuu viidettä kertaa EM-lopputurnaukseen ja pelasi myös MM-kisoissa 2014. EM-vuodet ovat 2011, 2013, 2015, 2017 ja 2022.

Pitkälle uralle on kertynyt 220 A-maaottelua 19 vuoden aikana.

Huff, jos kuka tietää, miten joukkue kootaan murskatappion jälkeen. Hän kohtasi Yhdysvallat Bilbaon MM-turnauksessa, kun USA latoi numerot 114-55 mutta siitä toipuneena joukkue kaatoi Ukrainan seuraavana päivänä.

”Se on tätä, mitä turnaus on. Jos me murehditaan tätä tappiota, voidaan kompastua huomenna [tiistaina]. Jokainen jätkä tietää, että olisi pitänyt pelata paremmin, mutta tämä täytyy vain nollata.”

Susijengissä on kolme pelaajaa, Huff, Petteri Koponen ja Sasu Salin, joilla niin sanottu pitkä oppimäärä arvoturnauksista. Lauri Markkanen oli viimeksi ja ensimmäistä kertaa EM-tasolla Helsingin kisoissa 2017. Hänellä on vasta lyhyt oppimäärä.

Kuinka kokeneet pelaajat auttavat kahdeksaa ensikertalaista?

”Me koetamme nopeuttaa prosessia, mutta eihän mikään opeta niin paljon kuin omat kokemukset.”

”Me osoitettiin joukkueena aika hyvin, että Israelia vastaan sydänsärkevän tappion jälkeen noustiin hyvin Puola-otteluun ja otettiin voitto.”

Huff lisäsi, että murskatappion jälkeen pitää osoittaa luonnetta.

Kun kaikki sujuu, on helppo pelata. Tämä on vähän liiankin itsestään selvää ja sen tietää myös Huff. Tappion hetkellä on toisin.

”Silloin, kun on vaikeaa, se osoittaa joukkueen luonteen.”

Serbia-tappiosta oli kulunut hädin tuskin varttia, kun Huff osasi jo kääntää asiat positiivisella tavalla leikiksi.

”Jos on jotain hopeareunusta, ei hävitty tänään 60 pistettä. Eihän se hyvältä näyttänyt, jos on 30 pistettä eroa puoliajalla. Siitä voi laskea aika simppelillä matikalla.”

”Jos historiaa katsoo, näitä on tullut ennenkin.”

Huff korosti, että turnauksessa tällaiset pelit ovat yleisiä ja vaihtelut suuria. Maat ovat tasaisia ja ottelut menevät arvaamattomasti ristiin.

Kipparin pitkä maajoukkueura saa päätöksensä, joko Prahan alkulohkossa tai Berliinin pudotuspelivaiheessa.

Vielä ei ole yhteenvedon aika, mutta Huff vähän hersytteli jo nyt.

”Tämä on todella makeaa. Joukkueen yhteisöllisyyttä ja tunnelmaa. Ei tällaista fiilistä pysty hakemaan oikein mistään muualta ja sitä koetan välittää kaikille muille. Nauttikaa hyvistä hetkistä, mutta osatkaa nauttia myös huonoista hetkistä.”

”Nämä ovat nopeammin ohi kuin, mitä osaa odottaa.”