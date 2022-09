HJK:n ja HIFK:n välisessä Veikkausliigan ottelussa tarvittiin maanantaina kentälle mellakkapoliiseja ja koirapartioita.

Jalkapallon Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa pitää maanantaisen Stadin derbyn lieveilmiöitä äärimmäisen harmillisena ja valitettavana asiana.

HIFK:n kannattajapäädyssä poltettiin HJK:n kannattajien varastosta varastettu banderolli, mikä sai parikymmentä kommandopipoihin pukeutunutta HJK:n kannattajaa tulemaan kenttätasolle potkimaan ja kaatamaan mainosaitoja sekä polttamaan savuja.

Kentälle tulivat vartijoiden tueksi mellakkapoliiseja koirapartioineen, ja ottelu keskeytettiin noin seitsemän minuutin ajaksi. Pelaajat poistuivat kentältä stadionin sisälle.

”On tietty pieni ryhmä, joka elää ihan omaa elämäänsä omien ehtojensa mukaisesti. He kokevat, että heillä on oikeus tehdä ottelutapahtumissa oman pään mukaisia asioita välittämättä ollenkaan, että laji on ihan kaikille yhteinen”, Marjamaa sanoo.

”Kaikkien pitäisi pystyä nauttimaan siitä ilman, että yksittäinen ryhmä tekee omaa sooloiluaan uskoen, että se on lajikulttuurille parasta.”

Stadin derbyssä nähtiin kentällä myös poliiseja ja poliisikoiria.

Veikkausliigan keinot puuttua häiriöihin ovat vähissä. Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) maanantaina julkaisema selvitys osoittaa, että porttikieltojärjestelmä edellyttäisi lainmuutosta.

Selvityksen mukaan nykyinen lainsäädäntö ei tunne porttikiellon käsitettä, eikä porttikieltojärjestelmää voida toteuttaa sopimusperusteisesti perusoikeussäännösten, kokoontumislain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain puitteissa.

”Nämä [häiriöt] ovat juuri niitä asioita, minkä takia jumpattiin ja työstettiin sitä, onko se Suomen lainsäädännön puitteissa mahdollista”, Marjamaa sanoo.

Ottelutapahtuman järjestelyistä vastaa Veikkausliigassa kotijoukkue, joten seurat joutuvat painimaan haasteen parissa toistuvasti.

Poliisi otti Stadin derbyn aikana ja sen jälkeen kiinni yhteensä 35 henkilöä. Tämän pienen joukon takia koko suomalaisesta jalkapallosta voi välittyä väärä kuva ihmisille.

”Totta kai se heijastuu sellaisiin, jotka eivät suuremmin seuraa lajia. Se näyttäytyy otsikoiden pohjalta epämääräisenä ja ihmeellisenä”, Marjamaa myöntää.

Toimitusjohtaja kertoo intohimon ja kannattamisen olevan hienoa ja toivottavaa.

”Se ei kuitenkaan ole sellaista, että se oikeuttaa ihan mihin tahansa. Että voi ruveta tekemään asioita täysin oman mielen mukaisesti”, hän lisää.

”Näissä apinoidaan myös toisista maista tiettyä ultrakulttuuria. Pieni ryhmittymä näkee sen kuuluvan lajin eetokseen ja on autuaasti sitä mieltä, että he ovat edistämässä tässä jonkinlaisen kulttuurin syntymistä.”

Stadin derbyn häiriöistä määrättävät sanktiot ovat Palloliiton kurinpitovaliokunnan käsissä. Soihdut ja järjestyshäiriöt ovat yleensä tuoneet seuroille sakkoja, mutta ennakkopäätöksiä ei ole olemassa, vaan jokainen tapaus tutkitaan erillisenä.

Palloliiton rangaistusmääräysten mahdollistamia sanktioita ovat muun muassa ottelun tai otteluiden määrääminen pelattavaksi ilman katsojia tai muualla kuin kotikentällä.

”Sakkojahan näistä on keskimäärin tullut, mutta siihen, mikä se rangaistus nyt on, en tietenkään voi ottaa kantaa, kun en kuulu valiokuntaan”, Palloliiton sääntö-, määräys- ja kurinpitoasiantuntija Matti Räisänen kertoo.