Liigapomo Heikki Hiltuselta räväkkä ehdotus: ”Nyt on momentum käsillä”

Liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen haluaa jääkiekkoon uuden eurooppalaisen huippusarjan. Hiltusen mielestä nykyinen CHL on laadukasta jääkiekkoa, mutta liian suppea.

Liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen toivoo, että Suomessa tehtäisiin vahvasti töitä sen eteen, että jääkiekkoon syntyisi eurooppalainen jääkiekon ammattilaisliiga.

Hiltunen sanoi HS:n haastattelussa Liigan avaustilaisuudessa Tampereella,että keskustelua pitäisi käydä nyt.

”Toivoisin, että eurooppalaisen ammattilaisliigan perustamista mietittäisiin vakavissaan, nyt kun on momentum käsillä. KHL:n tilanne on tämä, ja Eurooppaan on syntynyt vahvat ammattilaisliigat Suomeen, Ruotsiin, Sveitsiin ja Saksaan.”

Hiltunen sanoo, että ei ajattele niinkään sitä, miten Liiga voisi haastaa Ruotsin ja Sveitsin liigat vaan sitä, miten Euroopassa voitaisiin tehdä yhteistyötä.

”Uskon, että pitäisi mennä yhteistyön kautta, ja rakentaa se huippuliiga. Silloin saisimme kuluttajille kansainvälisiä huippujoukkueita pelaamaan tänne, saisimme matkoja ja yhteistyökumppaneita, isompaa markkina-aluetta ja tuotetta isommaksi. Uskon, että meidän on pakko nostaa markkinaa Euroopassa, jos halutaan pysyä mukana kilpailussa Pohjois-Amerikkaa vastaan.”

Hiltunen sanoo nykyisen mestarien liigan CHL:n olevan liian suppea.

"Huippuseurat pelaavat huippukiekkoa, mutta se on aika pieni osa arjesta, jos on 60 kierrosta Liigaa, ja muutamalla joukkueella muutama kierros CHL:ää”, Hiltunen sanoo.

”CHL perustettiin aikanaan laajentamaan eurooppalaista huippukiekkoa ja viemään sitä uusiin maihin. Haastan vähän sitä, tapahtuuko se tänä päivänä. Jääkiekon saaminen isommaksi CHL:n kautta on kaikkien intresseissä.”

Hiltunen sanoo, että muutoksissa on kysymys pitkästä aikajänteestä, joka ulottuu vähintään tämän vuosikymmenen jälkimmäiselle puoliskolle.

Suomalaisen jääkiekon tulevaisuutta mietitään tulevan kauden aikana työryhmässä, jonka perustamisesta kerrottiin samalla kun ilmoitettiin, että Liiga ei ota uusia joukkueita kaudella 2023–24.

Liiga-paikasta ovat mahdollisesti kiinnostuneet Jokerit ja Kiekko-Espoo, joista jälkimmäinen on jo käynyt keskusteluja Liigan kanssa asiasta. Jokerien tuleva taustayhtiö ei ole vielä astunut julkisuuteen.

Hiltusen mukaan Liigan osakkaat ovat antaneet liigahallitukselle valtuudet työryhmän kokoamiselle.

Luultavasti se rakentuu huippujääkiekon neuvottelukunnan ympärille, vahvistettuna mahdollisesti asiantuntijajäsenillä. Huippujääkiekon neuvottelukuntaan kuuluvat esimerkiksi Liigan ja jääkiekkoliiton puheenjohtajat.

Mahdollisen esityksen antamisessa menee ensi kevääseen.

Jos Liigan joukkuemäärään halutaan muutoksia kumpaan tahansa suuntaan, pitää esityksen saada yhtiökokouksessa kahden kolmasosan kannatus, toisin sanoen kymmenen liigaseuran pitää olla muutoksen takana. Näin ollen esimerkiksi Jokerien paluun voi torpata kuuden Liiga-seuran vastustus.

Työryhmän katsetta suunnataan pidemmälle kuin yhteen laajennukseen.

”Liigana ja liittona meidän tulee katsoa tätä vuosikymmentä. Mihin eurooppalainen huippukiekko on menossa ja mikä on Suomen rooli, miten Mestis ja Nuorten liiga asemoituvat tässä. Toivoisin, että Suomi ottaisi enemmän aktiivista roolia kehittää eurooppalaista huippukiekkoa.

Hiltunen toivoo, että myös yhteiskunta olisi entistä vahvemmin huippu-urheilun takana.

”Meillä on korkean verotuksen maa ja kovat elämiskustannukset. Toivoisin, että yhteiskunnassa arvostettaisiin ja luotaisiin ammattiurheilijoille edellytyksiä harrastaa lajia ja yhtiöillä olisi mahdollisuus kilpailla muita maita vastaan paremmin. Eikä vain jääkiekossa vaan koko huippu-urheilussa.”