Manchester Cityn norjalaistähti on tehnyt 20 ensimmäisessä Mestarien liigan ottelussaan peräti 25 maalia. Litmanen pystyi aikanaan 14 osumaan.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaavaan Manchester Cityyn täksi kaudeksi siirtynyt norjalainen tähtihyökkääjä Erling Haaland jatkaa ennätysten murskaamista.

Hurjavireinen Haaland osui kahdesti, kun City avasi Mestarien liigan 4–0-vierasvoitolla Sevillasta. Haaland on pelannut Mestarien liigassa 20 ottelua ja tehnyt peräti 25 maalia.

Valioliigassa Haaland on tehnyt 12 maalia kahdeksaan otteluun, joten City-luotsi Pep Guardiola on saanut puhua superhankinnastaan jokaisen pelin jälkeen. Niin kävi nytkin.

”Rakastan tätä rutiinia. Minulta on kysytty jokaisen pelin jälkeen lehdistötilaisuudessa hänestä ja hänen tavoitteestaan”, hän sanoi medialle uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Numerot puhuvat puolestaan, mutta kyse ei ole vain kahdesta maalista. Hän on aina oikeassa paikassa ja saa aikaan tunteen, että maaleja voisi syntyä enemmänkin.”

Urheiluun liittyvään datajournalismiin erikoistunut The Analyst kertoo maalitehtailun olevan täysin poikkeuksellista Mestarien liigan historiassa.

Haaland teki 20 ensimmäisessä Mestarien liigan ottelussaan yhdeksän maalia enemmän kuin seuraavaksi tehokkaimmat pelaajat, 16 maaliin yltäneet Ruud van Nistelrooy ja Roberto Soldado.

Harry Kane ylsi 15 maaliin ja Jari Litmanen 14 osumaan yhdessä Alessandro Del Pierron ja Andri Ševtšenkon kanssa.

Jalkapallotilastointiin erikoistunut Opta kertoo Haalandin olevan Mestarien liigan historian neljäs pelaaja, joka maalaa kolmelle eri seuralle heti debyytissään. Häntä ennen tempussa onnistuivat Fernando Morientes, Javier Saviola ja Zlatan Ibrahimović.

Haaland teki kolme maalia Red Bull Salzburgille Genkiä vastaan syyskuussa 2019 ja kaksi osumaa Borussia Dortmundille Paris Saint-Germainin verkkoon helmikuussa 2020.

Erling Haaland sai onnittelut maalistaan City-kapteeni Kevin De Bruynelta.

Haaland on omaa luokkaansa myös nopeimmin 25 maalin kerhoon nousseiden pelaajien joukossa.

Ruud van Nistelrooy ja Filippo Inzaghi tarvitsivat merkkipaaluun 30 ottelua eli kymmenen peliä enemmän kuin Haaland. Seuraavina listalla ovat Mario Gómez 39 pelillään ja Karim Benzema 41 ottelullaan.

Haaland on 22 vuoden ja 47 päivän ikäisenä nuorin 25 maalin kerhoon yltänyt pelaaja. Hän vei ennätyksen Kylian Mbappélta.

Yhdysvaltalainen Sports Illustrated kertoo Haalandin osuneen Mestarien liigassa joka 63. minuutti. Hän tulee nykytahdillaan murskaamaan Cristiano Ronaldon ennätyksen. Portugalilaistähti on tehnyt Mestarien liigassa 140 maalia. Pelattuja otteluita on 183.

Haaland on osunut 1,25 kertaa ottelua kohden. Ronaldo ei onnistunut maalinteossa kertaakaan 20 ensimmäisessä ottelussaan, mutta on tehnyt Mestarien liigassa 0,77 maalia ottelua kohden. 125 maalia tehneen Lionel Messin keskiarvo on 0,8.

Norjalainen teki Sevillan illassa myös Manchester Cityn seurahistoriaa, sillä hänestä tuli Optan mukaan ensimmäinen City-pelaaja, joka onnistuu maalinteossa sekä ensimmäisessä Valioliigan että Mestarien liigan ottelussaan seuran paidassa.

”Hän on mielestäni sopeutunut joukkueeseemme todella hyvällä tavalla, mutta on selvää, että pelissä on maalinteon lisäksi toinen puoli, ja siihen on vaikeampi sopeutua”, City-kapteeni Kevin De Bruyne sanoi Sevillassa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Haaland rikkoi keskiviikkona myös synnyinkaupunkinsa Leedsin ennätyksen.

Vuonna 2019 sukunimensä kansainvälisempään muotoon vaihtanut Erling Braut Håland syntyi Leedsissä heinäkuussa 2000 vain muutama viikko sen jälkeen, kun hänen isänsä Alf-Inge Håland, nykyisin Alfie Haaland, siirtyi Leeds Unitedista Manchester Cityyn.

Leeds United on pelannut Mestarien liigassa 16 ottelua ja tehnyt niissä 24 maalia. Haaland nousi koko seuran ohi keskiviikkona.