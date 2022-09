Lauri Markkanen osoitti, kuinka paljon hän on kasvanut neljässä vuodessa – Susijengin on seuraavaksi vältettävä yksi este

Suomi sijoittuu koripallon miesten EM-kisojen D-lohkossa toiseksi, kolmanneksi tai neloseksi. Tärkeintä olisi välttää neljäs tila, kirjoittaa Aamulehden Lauri Lehtinen.

Lauri Markkanen on ollut odotetusti Suomen ykköspelaaja EM-kisoissa.

Suomen miesten koripallomaajoukkueen uskolle ja sitkeydelle on nostettava hattua.

Suomi oli tiukassa paikassa niin Israel- kuin Serbia-tappioidenkin jälkeen, mutta Puola- ja Tšekki-peleissä susilauma oli teroittanut kyntensä ja valmiina ulvomaan.

Tšekki-peli oli yksi Suomen A-maajoukkueen isoimmista tällä vuosituhannella. Suomi tarvitsi kolmen pisteen voiton varmistaakseen jatkopaikkansa ja erinomaiset mahdollisuudet lohkokakkoseksi, kun tappio olisi tietänyt Suomi-koripallon raskainta pettymystä vuosikausiin, jäämistä jatkopeleistä.

Seitsemän peräkkäisen MM-karsintavoiton jälkeen kyse olisi ollut katastrofista.

Suomi aloitti Tšekki-pelin tuhannen voltin latauksella. Tšekki vastasi ensimmäisellä puoliajalla pelaamalla pienemmällä viisikolla kuin normaalisti. Järkälemäistä 217-senttistä sentteriä Ondřej Balvinia ei juuri kentällä nähty.

Toisella puoliajalla, Suomen oltua nopeassa pelissä omimmillaan, Tšekki palasi juurilleen. Balvin ja Patrik Auda olivat auttamassa Tšekkiä lähietäisyydelle.

Peli meni rumaksi ja fyysiseksi. Pelissä heitettiin lopulta 53 vapaaheittoa. Tšekin harmiksi Suomen tähdet Lauri Markkanen ja Sasu Salin ovat karaistuneet maailmalla pelaajiksi, jotka eivät hyydy paineissa.

Salin pelasi yhden maajoukkueuransa parhaista peleistä. Malmin roskisdyykkari linkosi tarkasti 23 pistettä ja kaatuili Tšekki-pelaajille virheitä tämän tästä.

Markkanen, 25, pelasi Tšekkiä vastaan kesällä 2018 MM-karsinnoissa. Pardubicen hikisessä illassa Tšekin kokeneet ja ilkeät veteraanit hakkasivat Markkasen pois tolaltaan ja mukavuusalueeltaan.

Tiistaina tarina oli muuttunut. Enää kotimaansa sarjassa tahkoava Martin Kříž ei kyennyt puolustamaan Markkasta, joka on kerännyt Pohjois-Amerikassa tarvittavaa lisävoimaa ja -kovuutta.

Tiistaina Markkanen oli liian vahva Tšekille. Markkanen haki Tšekin parhaalle pelaajalle Jan Veselýlle virhetilin täyteen. Markkasen oikeanlaiseen pöyhkeyteen on sytyttävä. Supertähden on oltava röyhkeä ja tiedostettava asemansa. Markkanen on ja tiedostaa.

Suomalainen on nöyrä joukkuepelaaja, eikä koskaan tee mitään Suomen maajoukkuetta vahingoittavaa, mutta parketilla hän esiintyy kuin tähti. Hän näyttää häneen kohdistuvat virheet ja elehtii riittävän näyttävästi, kunnes pilliin puhalletaan.

Ellei tuomari toimi, Markkanen katsahtaa raitapaitaan ja upottaa suutuksissaan kolmen pisteen heiton puolustajan naamaan.

Koripallo on joukkuepeleistä yksilökeskeisimpiä. Tiukassa ottelussa helpottaa kummasti, kun omalla puolella on kaksi kentän parasta pelaajaa. Näin Suomella oli tiistaina.

Tukea antoi hienosti Petteri Koponen, joka edelleen mittaa yksilonkkaisesta vartalostaan viimeisiä rippeitä irti silkalla suurpelaajan tahdolla ja sydämellä.

Nuorista pelureista Elias Valtonen oli maajoukkueessa uransa isoimmassa pelissä toistaiseksi, eikä hätkähtänyt lainkaan. Valtonen, 23, oli Suomen kolmanneksi paras pelaaja Prahan O2-areenassa.

Voitto varmisti siis Suomelle EM-kisojen jatkopaikan neljännesvälieriin ja Saksan Berliiniin. Jos Suomi voittaa Hollannin ja Serbia ei kaadu Israelille tai Puolalle, Suomi on lohkokakkonen. Suomi voi vielä päätyä lohkokakkoseksi, -kolmoseksi tai -neloseksi.

Tärkeintä olisi välttää nelostila, sillä se veisi mitä todennäköisemmin Kreikan vastustajaksi Berliiniin. Kreikka on EM-turnauksen parhaimpia puolustavia joukkueita – tähtenään maailman paras koripalloilija, Milwaukee Bucksin mestaripelaaja Giannis Antetokounmpo. Muut vastustajavaihtoehdot – todennäköisesti Ukraina, Italia tai Kroatia – ovat voitettavissa.

Suomelle jäi siis hyvin pelattavaa myös alkulohkon päätösotteluun.

Suomi–Hollanti torstaina kello 15. Yle TV2 näyttää ottelun suorana lähetyksenä.

Lue lisää: Lauri Markkaselta tyhjentävä kommentti uteluun 34 pisteen huippuottelusta: ”No, ei”

Lue lisää: Markkasen ja Salinin show vei Susijengin jatkoon, joukkue kesti hermopaineen ja varmisti jatkopaikan