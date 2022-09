Mikäli Suomi siirtyisi Veikkauksen ehdotuksen mukaisesti usean rahapeliyhtiön lisenssijärjestelmään, muuttuisi urheilun sponsorimarkkina kertaheitolla, kirjoittaa HS:n urheilutoimituksen uutistuottaja Tero Hakola.

Veikkaus on toiminut jalkapalloliigan pääsponsorina vuodesta 1993. Kuva on vuodelta 2007 TPS:n ja FC Hongan välisestä ottelusta.

VAltion rahapeliyhtiön Veikkauksen täyskäännös avaa uusia näkymiä urheilun varainhankintaan.

Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski yllätti tuoreen osavuosikatsauksen yhteydessä vihjaisemalla, että yhtiö olisi halukas siirtymään lisenssiperusteiseen monen rahapeliyhtiön malliin.

Kyse on todellakin täyskäännöksestä, sillä tähän asti Veikkaus on taistellut kaikin käytettävissä olevin keinoin monopoliasemansa puolesta.

Suomalaisia rahapelaajia kärkkyneet kansainväliset peliyhtiöt ovat olleet Veikkaukselle punainen vaate. Tähän asti valtion suunnitelmissa on ollut pikemminkin vahvistaa lainsäädännöllä monopolin asemaa, eikä lisenssijärjestelmän mahdollisuuksia ole edes tutkittu.

” ”Monopoli ei suojellutkaan Veikkausta.”

Nyt Veikkaus pohtii strategiansa perinpohjaista mylläystä, ja siihen on painava syy.

Kansainväliset peliyhtiöt ovat vallanneet rahapelien suomalaisesta digimarkkinasta jo noin puolet, vaikka Veikkauksella on ollut yksinoikeus rahapelien järjestämiseen.

Monopoli ei suojellutkaan Veikkausta, ja siksi se haluaa Suomeen lisenssijärjestelmän ja kilpailijat suomalaisen rahapelisääntelyn piiriin. Veikkaus haluaa, että kaikki Suomessa operoivat peliyhtiöt toimisivat samoilla pelisäännöillä.

Mikäli Veikkauksen toive toteutuu, suomalainen urheilubisnes saa kunnon piristysruiskeen. Luvassa voi olla huomattava määrä, kenties jopa miljoonia euroja uutta yksityistä rahaa urheilun sponsorimarkkinaan, sillä rahapeliyhtiöt tykkäävät urheilusta.

Syy läheisiin suhteisiin on yksinkertainen: urheilujoukkueet tarjoavat peliyhtiöille näkyvyyden lisäksi suoran linkin asiakkaisiin eli urheiluvedonlyöjiin ja nettipelaajiin.

Suomessa urheilu on voinut kuitenkin tehdä rahapeliyhteistyötä vain Veikkauksen kanssa, ja se on jähmettänyt sponsorimarkkinan yhden tärkeän ulottuvuuden.

Kilpailu urheilusta bisneskumppanina on ollut vähäisempää kuin monissa muissa maissa.

” ”Vertailukohtaa voi hakea Ruotsista, jossa lisenssijärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2019.”

Mikäli Veikkauksen monopoli puretaan ja Suomi siirtyy lisenssimarkkinaan, vanha kuvio on mennyttä.

Seurat, liigat ja liitot voivat solmia sponsorisopimuksen minkä tahansa pelifirman kanssa, kunhan se on hankkinut lisenssin toimia Suomessa.

Se toisi urheilun sponsorimarkkinoille parhaimmillaan merkittävästi lisärahaa ja ennen kaikkea uusia mahdollisuuksia ja kilpailua.

Vertailukohtaa voi hakea Ruotsista, jossa lisenssijärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2019. Siellä toimii tällä hetkellä noin 90 eri lisenssinhaltijaa, joista puolenkymmentä on isoa, mukaan lukien Ruotsin valtion Svenska Spel. Osa toimijoista on puolestaan varsin pieniä.

Ruotsin sponsorimarkkinassa onkin kilpailua, jollaista Suomessa ei ole.

Veikkaus on saanut esimerkiksi toimia yksinoikeudella jalkapallo- ja jääkiekkoliigojen rahapelisponsorina, kun kilpailevaa vaihtoehtoa ei ole ollut.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyn tutkimuksen mukaan valtion pelifirma on voinut kuoria kaikessa rauhassa kerman urheilun kakusta ilman pelkoa siitä, että joku toinen tulisi samalle apajalle.

Toinen merkittävä muutos olisi se, että yksilölajien urheilijoilla olisi mahdollisuus saada peliyhtiö sponsorikseen.

Nyt sellainen on käytännössä mahdotonta, sillä Veikkaus tekee yhteistyötä liittojen, liigojen ja seurojen kanssa, ei yksittäisten urheilijoiden.

Myös esimerkiksi tapahtumajärjestäjille pelimarkkinan vapautuminen toisi uusia mahdollisuuksia.

Sponsorimarkkinan kasvuvolyymi riippuisi paljon valtion lisenssiehdoista.

Mikäli rahapelimainonta olisi esimerkiksi tv:ssä kielletty, peliyhtiöiden mainosrahaa ohjautuisi enemmän urheiluun ja muihin kumppanuuksiin.

Veikkauksen monopolin purkamisesta hyötyisivät eniten tietenkin suurimmat ja kiinnostavimmat lajit ja sarjat. Ne ovat myös urheiluvedonlyönnin suosituimpia pelikohteita.

Todennäköisesti sponsorirahaa valuisi kuitenkin myös nykyistä useammille toimijoille, kun urheilusta kumppania itselleen etsiviä peliyhtiöitä olisi paljon enemmän.