Arvostelijoiden mielestä saudirahoitteisen miljardikiertueen pelaajat vievät muilta paikkoja ja ovat mukana vain saadakseen maailmanlistan pisteitä.

Saudirahoitteisen golfin kohukiertueen LIV:n pelaajien ilmestyminen Euroopan-kiertueen huippukilpailuun herättää avointa kiukkua muissa pelaajissa.

Miesten kovatasoisin ammattilaiskiertue, amerikkalaisvetoinen PGA-tour heitti ulos huimia palkkioita maksavalle ja suurta hämmennystä synnyttäneelle LIV:lle siirtyneet pelaajat, mutta Euroopan-kiertueella he voivat edelleen pelata.

Yksi Euroopan-kiertueen, sponsorinimeltään DP World Tourin, huippukilpailuista pelataan tällä viikolla Wentworthin kentällä Lontoon lähistöllä. Siellä kilpailee lähes 20 LIV:n miljoonahoukutuksiin tarttunutta pelaajaa.

Suurin osa heistä on vuosikausia Euroopan-kiertueella pelanneita konkareita, kuten espanjalainen Sergio Garcia sekä englantilaiset Lee Westwood ja Ian Poulter.

Mukana on ainakin kaksi LIV-pelaajaa, joita ei ole tässä kilpailussa aiemmin nähty eikä muissakaan Euroopan-kiertueen kilpailuissa pois lukien major-kilpailut ja World Golf Championships -statuksen kisat.

He ovat meksikolainen Abraham Ancer ja amerikkalainen Talor Gooch.

Varsinkin heidän osallistumisensa kilpailuun on herättänyt joissakin pelaajissa ärtymystä, koska heidän nähdään tulleen mukaan ikään kuin väärin perustein. Lähinnä sen takia, että jaossa on maailmanlistan pisteitä.

Rankingpisteiden hankkiminen Euroopan-kiertueelta kiinnostaa, koska LIV:llä niitä ei ole jaossa.

Ja jos ei saa hankittua mistään lisää pisteitä, niin sijoitus maailmanlistalla vajoaa ja pääsy major-kilpailuihin vaikeutuu.

Suorimpia sanoja laukoi Wentworthin kilpailun voittoa puolustava amerikkalainen Billy Horschel, joka on Euroopan-kiertueen jäsen.

”Mielestäni näiden kavereiden ei pitäisi olla täällä mukana. Abraham Ancer ja Talor Gooch eivät ole koskaan pelanneet tätä kilpailua, eivätkä he ole tukeneet DP World Touria. Miksi he ovat täällä? He ovat täällä vain yhdestä syystä, ja se on yrittää saada maailmanlistan pisteitä”, Horschel sanoi mediatilaisuudessa.

Maailmanlistalla sijalla 15 oleva Horschel muistutti myös, että monet LIV:lle siirtyneet pelaajat ovat selittäneet ratkaisuaan sillä, että LIV-kiertueella on vähemmän kilpailuja, jolloin heille tarjoutuu enemmän aikaa olla kotona perheittensä luona.

”On aika tekopyhää tulla tänne ja pelata LIV:n ulkopuolella, jos heille tärkeä asia oli viettää enemmän aikaa perheen kanssa ja kilpailla vähemmän.”

Samoilla linjoilla oli maailmanlistalla kuudentena ja toiseksi parhaana eurooppalaisena oleva Jon Rahm.

Espanjalainen ei maininnut suoraan nimiä, mutta ei jäänyt epäselväksi, ketä hän tarkoitti.

Rahmia kyrsii sekin, että LIV-pelaajat vievät kilpailussa paikkoja sellaisilta pelaajilta, joille olisi suurempi merkitys saada maailmanlistan pisteitä.

”En ymmärrä sitä, että joillekin pelaajille, jotka eivät ole koskaan olleet kiinnostuneita Euroopan-kiertueesta ja tästä kilpailusta, annetaan mahdollisuus tulla mukaan, jotta he voivat saada rankingpisteitä ja ehkä päästä major-kisoihin ensi vuonna”, Rahm sanoi.

Kilpailussa ovat mukana kaikki Euroopan-kiertueen suomalaiset, Mikko Korhonen, Tapio Pulkkanen, Kalle Samooja ja Sami Välimäki.