Keskiviikkona eurooppalaisen huippujalkapallon tähtipöly sateli Töölön ylle.

Töölön Urheilukadulla harvemmin nähdään niin suuria tähtiä kuin Real Betisin päävalmentaja Manuel Pellegrini, 68, joka keskiviikkona astui ulos taksista ja harppoi pitkillään jaloillaan pyörätien ylitse ja sisään Bolt-areenalle. Chileläinen Pellegrini kuuluu jalkapallovalmentajien eliittiin ja nousi Real Madridin ja Manchester Cityn päävalmentajana laajemmalti tunnetuksi.

Kun Manuel Pellegrini ja joukkueen kapteeni Joaquín, 41, nousivat Bolt-areenan kellarissa lehdistötilan kateederille, oli näky verrattain outo. Musiikkimaailmaan verrattuna tilanne oli sama kuin Mick Jagger olisi noussut esiintymään hetkeksi Espan lavalle. Töölön puitteet tuntuivat yksinkertaisesti liian vaatimattomilta ja piskuisilta Espanjan ja Euroopan suurilla lavoilla kiertäville jalkapallotähdille.

HJK on Eurooppa-liigassa nyt siinä seurassa, minkä se on ansainnut. Nyt vastustajina on vain monta luokkaa kovempia vastustajia kuin mihin kesän europeleissä on tavallisesti totuttu. Paperilla HJK:lla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia Sevillasta tulevaa Betisiä vastaan. Yhtä lailla altavastaajan asemasta HJK lähtee lohkopeleihin AS Romaa ja Ludogoretsia vastaan.

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela sanoi, että vastustaja on äärimmäisen kova.

Mutta kuten Pellegrini sanoi keskiviikkoiltana, ”ottelut pitää voittaa kentällä”.

Pellegrinillä on Helsingissä mukanaan kaikki parhaimmat pelaajansa lukuun ottamatta Nabil Fekiriä, joka on viikkoja sivussa. Viikonloppuna Real Madridia vastaan pelanneesta avauskokoonpanosta valtaosa vaihtunee.

Keskiviikkona toistui jälleen samat rituaalit kuin aina ennen europeliä. Vastustaja joutuu kommentoimaan tekonurmea ja ilmastoa. Kiinnostavaksi kommentit muuttuivat, kun Pellegrini kommentoi HJK:ta ja maanantaina pelattua Helsingin paikallisottelua Stadin derbyä.

”Olen nähnyt ottelun [Stadin derbyn]. Luonnollisesti kaikki sellainen on tuomittavaa, eikä kuulu jalkapalloon”, Pellegrini totesi Stadin derbyn yleisöhäiriköinnistä.

Pellegrini oli myös hyvin tietoinen HJK:n asemasta Suomessa tärkeänä seurana.

”Olemme katsoneet heidän kansainvälisiä pelejään [kesän europelejä]. HJK on fyysinen, intensiivinen ryhmä. Meidän tärkeimpänä tehtävänä on puolustaa hyvin ja lähteä pelaamaan omaa peliä.”

Viime kaudella Betis voitti Espanjan cupin ja pääsi sen ansiosta suoraan Eurooppa-liigaan. Nyt se havittelee kapteeninsa mukaan Eurooppa-liigan voittoa.

”Joukkue haluaa tehdä parhaansa. Eurooppa-liiga on hieno, kaunis kilpailu, jonka yritämme voittaa”, Joaquín sanoi.

Keskiviikon lehdistötilaisuutta voi kuvailla yhdellä sanalla: karisma. Torstaina avainsana on laatu. HJK:n pitäisi pelata paras pelinsä vuosikausiin saadakseen mitään ottelusta.