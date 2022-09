Jos lakko toteutuu, kannattajien pääsy Brightonin käyttämälle stadionille on vaikeaa.

Brightonin ja Crystal Palacen välinen jalkapallon Englannin Valioliigan ottelu on siirretty mahdollisen rautatiealan lakon takia. Ottelu oli määrä pelata 17. syyskuuta Brightonin kotikentällä. Brightonin mukaan kannattajien saapuminen stadionille on hyvin vaikeaa, mikäli raideliikenne ei ole käytössä.

Ottelun uusi päivämäärä ei ole vielä tiedossa. Brighton kertoi pelisiirrosta keskiviikkona kotisivuillaan.

Brighton on aloittanut kautensa vahvasti ja on sarjataulukossa neljäntenä. Joukkue on kerännyt kuudesta ottelustaan 13 pistettä. Sijalla 15 olevalla Palacella on koossa kuusi pistettä.