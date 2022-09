Suomella on reilusti panosta EM-kisojen viimeisessä alkulohkon ottelussa.

Lauri Markkanen on ollut Suomen ykköstähti EM-parketeilla. Taustalla Edon Maxhuni.

Suomen miesten koripallomaajoukkueella on vielä merkittävä panos EM-kisojen D-alkulohkon viimeisessä ottelussa Hollantia vastaan. Voitolla Susijengi on todella lähellä lohkon kakkossijaa, mutta tappiolla sijoitus on neljäs.

HS seuraa kello 15 alkavaa ottelua hetki hetkeltä tässä jutussa.

Neljänneksi jääminen tarkoittaisi Suomelle jatkopeleissä turnauksen mestarisuosikkeihin kuuluvan C-lohkon voittajan Kreikan kohtaamista, kun taas Hollanti-voitolla vastaan tulee Kroatia, Ukraina tai Italia.

Jos Suomi voittaa Hollannin, selviää vastustaja vasta myöhään illalla, kun viimeiset alkulohko-ottelut Britannia–Italia ja Serbia–Puola on pelattu. Jos Puola voittaa, nousee Suomi voitolla vain kolmanneksi.

Jatkopelien ensimmäinen kierros pelataan lauantaina.