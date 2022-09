Lumilautakrossin olympiahopeaa Torinossa 2006 saavuttanut Radoslav Židek, 40, on mediatietojen mukaan hoidossa palovammaklinikalla Bratislavassa. Palovammat peittävät 30 prosenttia hänen kehostaan.

Itsenäisen Slovakian historian ensimmäisen olympiamitalin talvikisoissa saavuttanut lumilautailija Radoslav Židek on loukkaantunut vakavasti lento-onnettomuudessa.

40-vuotiaan Židekin lentämä pienkone putosi tiistaina lähelle Petrovicen kylää, kertoivat tšekkiläinen urheilusivusto Sport.cz sekä slovakialainen sanomalehti Nový Čas.

Jatkouutisessaan Nový Čas kertoi, että Židek oli kuljetettu keskiviikkona pääkaupunki Bratislavassa sijaitsevalle palovammaklinikalle. Lehden tietojen mukaan Židek olisi keinotekoisessa unessa eli hänet olisi vaivutettu koomaan lääkkeiden avulla.

Židekin lentämä pienkone syttyi palamaan maahansyöksyn jälkeen. Mediatietojen mukaan koneessa oli myös hänen veljensä, joka pääsi ulos koneesta ilman vakavia vammoja.

Onnettomuuspaikalta slovakialainen urheilusankari kuljetettiin sairaalaan Žilinaan. Sairaalan tiedottaja Lenka Záteková vahvisti asian aiemmin Nový Časille.

”Otimme vastaan yhden Petrovicen lento-onnettomuudessa olleen henkilön. Mies sai palovammoja kasvoihinsa sekä ylä- ja alaraajoihinsa. Palovammat peittävät 30 prosenttia hänen kehonsa pinnasta”, Záteková sanoi.

”Potilaan tila on vakaa. Hän on tajuissaan, ja hänelle on tehty kaikki tarvittavat tutkimukset. Hänet on nukutettu, ja lääkäriryhmämme hoitaa hänen palovammojaan traumakirurgiassa.”

Slovakialainen televisiokanava TV JOJ on kertonut Nový Časin mukaan, että onnettomuuskoneessa oli teknisiä ongelmia ja se oli menettänyt työntövoimaansa.

Lokakuussa 41 vuotta täyttävä Židek saavutti Slovakian ensimmäisen talvikisamitalin Torinon olympialaisissa vuonna 2006. Hän laski hopealle lumilautakrossissa, joka oli tuolloin ensimmäistä kertaa olympiakisojen ohjelmassa.

Viime vuosina Židek on kiinnostunut Nový Časin mukaan sekä lentämisestä että laskuvarjohypyistä.