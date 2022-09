Susijengin huippulupaus Miro Little, 18, teki kaksi isoa päätöstä – Suomen paidassa hän on kuin koulun penkillä: ”Olen ollut vaikuttunut”

Miro Little suuntaa koripallon EM-kisojen jälkeen Kansasiin ja lukiokentille. Vuoden päästä hän edustaa jo Baylorin yliopistoa.

Miro Little pelasi elokuun alussa alle 18-vuotiaiden EM-karsintaa. Nilkkavamman parannuttua Little hyppäsi mukaan Susijengin EM-ryhmään. Kuva Prahan keskustasta.

Susijengin EM-taipaleessa ison osan huomiosta vievät ansaitusti kokeneet konkarit Petteri Koponen ja Shawn Huff, jotka lopettavat uransa Saksan Berliinissä pelattaviin pudotuspeleihin.

2010-luvun suuruudet antavat tilaa nuoremmilleen, joista yksi mielenkiintoisimpia on pirkkalalaislähtöinen Miro Little.

Little, 18, ei ymmärrettävästi ensimmäisissä EM-kisoissaan kanna suurta pelillistä taakkaa, mutta jokainen pelattu minuutti on Suomen maajoukkueen kannalta kuin rahaa pankkiin laittaisi.

Tampereen Pyrinnön kasvatti donkkasi Puola-pelissä näyttävästi tehden ottelussa ensimmäiset arvoturnauspisteensä.

”Tosi siistiä on pelata EM-kisoissa ja olen kiitollinen, että olen päässyt pelaamaan maaotteluita tänä vuonna”, Little toteaa rauhallisesti.

Suurlupaus nousi suomalaisen koripalloyleisön tietoisuuteen helmikuun Slovenia-otteluissa. A-maaotteludebyyteissään pelintekijä häikäisi ennakkoluulottomuudellaan, energisyydellään ja fiksuilla ratkaisuillaan.

Kaiken kukkuraksi Suomi kaatoi hallitsevan Euroopan mestarin molemmissa MM-karsintapeleissä.

”Minusta se meni ihan hyvin! Ei sitä sanoin pysty kuvailemaan, kun sain ensimmäisen kerran Susijengin paidan päälleni. Kokeneemmat opastivat keskittymään olennaiseen, vaikka ympärillä oli isoin yleisö, jonka edessä olen pelannut”, Little taustoittaa.

Miro Little, 18, on tehnyt Prahassa A-maajoukkuedebyyttinsä arvoturnauksissa.

Little tuo kentälle EM-kisoissa energiaa ja puolustusta.

Ensimmäinen donkki EM-tasolla.

A-maajoukkueessa Little on epävirallisessa pelintekijöiden korkeakoulussa. Koponen, 34, tahkoaa yhdellä lonkalla viimeisiä peliuransa hetkiä.

”Olen ollut vaikuttunut. Kypsyys nuorena pelaajana ja halu kehittyä. Hän tietää, missä on hyvä ja missä pitää parantaa. Miro haluaa imeä oppia, mikä on kaikista tärkein asia. Miro on 18-vuotias huikea lahjakkuus, mutta työnteko on ainoa tie sinne, mihin Miro haluaa päästä – omiin tavoitteisiinsa ja unelmiinsa. Miron asenne on pistänyt silmään positiivisesti”, Koponen kehuu 16 vuotta nuorempaa kollegaansa.

”Itseluottamus on ollut tärkein oppi Petteriltä. Jos johdat joukkuetta ja puhut joukkueelle, sano se itsevarmasti”, Little kuvailee.

Opettaako Petteri parhaiten sanoin vai teoin?

”Teoin. Miten hän tekee asiat. Tykkään oppia visuaalisesti”, Little paljastaa.

Suomen edeltävä pelintekijäsuuruus Teemu Rannikko sen sijaan kuuluu susivalmennukseen.

”Teemu auttaa paljonkin. Hän opastaa palloskriinien käyttämisessä ja kysyy, miksi teen tiettyjä valintoja. Hän haluaa opettaa”, Little kertoo.

Voisi olla huonompiakin palloskriinien käytön opettajia kuin Suomen koripallohistorian paras palloskriinien käyttäjä...

Prahan turnaus tuskin jää Littlen viimeiseksi arvoturnaustasolla.

Little kiitti Suomen äänekkäitä kannattajia Puola-voiton jälkeen.

Little väänsi Puolan Dominik Olejniczakin kanssa.

Little on tehnyt kuluvana vuonna kaksi isoa päätöstä uransa jatkon kannalta. Pirkkalalainen suuntaa ensi kaudeksi Helsingistä ja ykkösdivisioonaa tahkoavasta HBA:sta Yhdysvaltojen lukiokentille Sunrise Christian Academyyn. Matka Kansasiin on edessä heti EM-kisojen päätyttyä.

Sunrise Christian Academy voitti viime kaudella 25 ottelua ja hävisi vain kaksi. Koulu listattiin Yhdysvaltojen viidenneksi parhaaksi lukiojoukkueeksi.

Lukion valintaprosessi on jota kuinkin samanlainen kuin yliopistovalinta. Lupaava pelaaja saa yhteydenottoja ja kosiskeluja eri kouluilta, minkä jälkeen peluri tekee valintansa.

”Olen pitkään halunnut kokea high schoolin, jotta saisin kokemuksen ja voisin siirtyä siitä yliopistoon sulavasti. Olen myös puoliksi yhdysvaltalainen (toim. huom. isä La’Trice Littlen puolelta). Mahdollisuuteen oli pakko tarttua. Siellä on ollut muutama tuttuni ja eurooppalaisia pelaajia. Viime kaudella oli yksi ruotsalainen. Heidän pelityylinsä on enemmän eurooppalaistyylinen”, Little perusteli Sunrise Christian Academyn valintaansa.

Päätös lähteä viettämään viimeistä lukiovuotta Yhdysvaltoihin sinetöityi keväällä divarikauden lopussa.

”High schoolista puhuin äitini (Kati Packalén) kanssa paljon jo vuosi sitten. Sovimme, että katsotaan kausi ensin loppuun, kehitytään ja hoidetaan koulu kunnolla. Äiti tietää parhaiten”, Little hymyilee.

Sunrise Christian Academyssa Littlen on määrä käydä lukio maaliin. Little tuntuu suhtautuvan kouluasioihin yhtä määrätietoisesti kuin pelaajauraansa. Ja määrätietoisuutta NBA:sta unelmoivalta nuorelta mieheltä ei toden totta puutu.

”Kurssit, jotka olen Suomessa tehnyt, käydään siellä läpi ja päätetään, kuinka monta saan hyväksi luettua. Jonkun verran kursseja täytyy suorittaa Yhdysvalloissa kuten Suomessakin ja keväällä on loppukokeet”, Little purkaa.

Little matkusti viime tammikuussa tutustumaan eri Yhdysvaltojen huippuyliopistoihin, jotka himoitsivat pirkkalalaisen palveluksia syksystä 2023 alkaen.

Lopulta Baylorin yliopisto Teksasissa voitti kilvassa Villanovan ja Indianan yliopistot.

”Jokaisella koululla oli näyttävät tapahtumansa. Hienot diashow’t maailman isoimmalla näytöllä. Meillä on Nike, meillä on Adidas... Blaa blaa blaa. Ne olivat asioita, jotka minulla menevät toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Pyrin keskittymään olennaiseen”, Little painottaa.

Baylor on Yhdysvaltojen seuratun NCAA-yliopistosarjan absoluuttisia huippuja. Maan yliopistomestaruus irtosi ensimmäistä kertaa vuonna 2021.

”Baylor pelaa kahdella takamiehellä, josta tykkään tosi paljon. Molemmat käsittelevät palloa. He ovat olleet viisi vuotta tosi hyviä ja nousujohteisia. Pääsin läheiseksi kolmen päivän aikana coach [Scott] Drew’n ja hänen valmennusryhmänsä kanssa. He vakuuttivat minut ja loivat kotoisan olon”, Little lausuu.

”Toisen takapelaajan (Ja'Kobe Walter) kanssa olemme puhuneet jo tosi paljon. Ja'Kobe on tosi kova pelaaja kanssa.”

Koripallon miesten EM-kisojen ottelu Suomi–Hollanti torstaina kello 15. Yle (TV2, Areena) ja V Sport (tv-kanavat, Viaplay) näyttävät ottelun.

Miro Little pääsi räppäämään lauantain fanitapaamisessa.

Maamme.

Little pääsee pelaamaan Suomen paidassa kokeneiden veteraanien, kuten Shawn Huffin, kanssa.

Little puolustaa, päävalmentaja Lassi Tuovi ohjeistaa.

Suomen ensimmäiset treenit viime torstaina. Sasu Salin heittää, Miro Little kanveesissa.