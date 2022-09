Yhdysvallat on tottunut naismestareihin, mutta nyt tähtiin kurottaa Frances Tiafoe.

Yhdysvaltalainen Frances Tiafoe juhli voittoaan venäläisestä Andrei Rublevista US Openin puolivälierässä New Yorkissa keskiviikkona.

Washington

Yhdysvaltain tennisyleisö etsii vimmaisesti uutta sankaria, koska lajilegenda Serena Williams jätti viime viikolla jäähyväisensä kotiyleisölle luultavasti viimeisessä turnauksessaan.

Williamsin manttelinperijäksi on innokkaimmin maalattu valovoimaista ja sanavalmista someajan idolia Coco Gauffia, 18, josta esimerkiksi The New York Times teki US Openin alla viikkoliitteensä näyttävän kansijutun.

Gauffilla on aikaa nousta vaikka suurpelaajaksi, mutta tänä vuonna hän putosi naisten puolivälierissä ja otsikot on varastanut miesten turnauksessa Yhdysvaltain Frances Tiafoe, 24, huomiota herättävän lihaksikas tennispelaaja.

Frances Tiafoe syötti Andrei Rublevia vastaan US Openin puolivälierässä keskiviikkona.

Voimakas ja vikkelä Tiafoe on edennyt ensi kertaa urallaan grand slam -turnauksen välierään, jossa hän kohtaa perjantaina Espanjan teinitähden Carlos Alcarazin, 19.

Yhdysvallat onkin joutunut odottamaan uutta tennisidolia miesten puolelle. Kukaan yhdysvaltalainen ei nimittäin ole voittanut grand slamia miesten kaksinpelissä sitten Andy Roddickin US Openissa vuonna 2003. Se päätti amerikkalaismiesten kultaisen aikakauden, jota dominoivat läpi 1990-luvun Andre Agassi ja Pete Sampras.

Eetos Amerikasta mahdollisuuksien maana tarkoittaa, että se rakastaa ehkä kaikkia muita kansoja enemmän tarinoita, joissa noustaan ryysyistä rikkauksiin.

Juuri sellainen on Tiafoen perhetausta, joka on kerrattu Yhdysvaltain mediassa monesti.

Hänen vanhempansa jättivät sisällissotaa käyvän Sierra Leonen 1990-luvulla ja tapasivat toisensa Yhdysvalloissa. Äiti työskenteli sairaanhoitajana ja isä rakennuksilla pääkaupunki Washingtonin seudulla. Päätyminen tenniksen pariin oli melkoista sattumaa, sillä harrastus ei ole ollut tyypillinen Amerikan työläisperheille.

Tiafoen isä sai töitä College Parkin tenniskeskuksen rakennustyömaalta Marylandin osavaltiossa, ja kun keskus valmistui, isä palkattiin sen talonmieheksi.

Isä sai asua toimistollaan, ja niin asui myös Frances-poika kaksosveljensä kanssa viitenä päivänä viikossa, kun toisaalla asuva äiti teki yövuoroja. Elinympäristö sai pojat aloittamaan tenniksen jo nelivuotiaina. Vuoden päästä isä sai heidät harjoittelemaan tenniskeskukseen – oleellisesti välttäen tavanomaiset harrastusmaksut.

Francesin intohimo tennistä kohtaan osoittautui veljeä suuremmaksi, ja hän läimi palloa yksinään seiniin iltamyöhään.

Perhe näki tennisharrastuksen ensisijaisesti mahdollisuutena taata poikien yliopistokoulutus urheilijastipendin turvin, mutta ammatilaisurheilu-ura alkoi näyttää realismilta Francesille jo 14-vuotiaana, kun hän voitti arvostetun Les Petits As -junioriturnauksen Ranskassa.

Tähän mennessä hän on ansainnut urallaan yli kuusi miljoonaa dollaria.

Koskaan aiemmin huomio ei ole kuitenkaan ollut näin suurta.

Kun Tiafoe kaatoi supertähti Rafael Nadalin neljännesvälierässä, koripallon "Kuningas” LeBron James risti hänet Twitterissä ”Nuoreksi Kuninkaaksi” – minkä Tiafoe valtavana koripallofanina huomasi puhelimensa ruudulta heti ottelun jälkeen.

”Bro, olin tulla huuuulluksi”, Tiafoe kommentoi idolinsa viestiä The Washington Postin mukaan.

”Olin ihan että ’uudelleentwiittaanko tämän heti?’ Sitten olin että ’eikä kun pysyn coolina niin kuin en olisi huomannut sitä ja sitten uudelleentwiittaan sen kolmen tunnin päästä’.”

Tiafoe on maailmanlistan sijalla 26. Häneltä on odoteltu nousua terävimpään kärkeen jo hyvän tovin, sillä hänen sijoituksensa on sahannut viime vuodet ylös alas. Hän murtautui sadan parhaan joukkoon jo syksyllä 2016 ja piipahti 30:n sakissa ensi kertaa keväällä 2019.

Häntä on pidetty epätasaisena suorittajana, jolla hyviä putkia seuraavat vääjäämättä huonot. Nyt otteissa tuntuu kuitenkin olevan vakautta, jollaista ei ole aiemmin nähty.

Matkalla US Openin välieriin Tiafoe peittosi kolme itseään paremmin sijoitettua: Diego Schwartzmanin, Nadalin ja viimeksi keskiviikkona Andrei Rublevin.

Puolivälierä venäläistä Rublevia vastaan oli pääosin kihelmöivän tasainen. Tiafoe voitti silti suoraan kolmessa erässä 7–6 (7–3), 7–6 (7–0), 6–4 vietyään katkaisupelit ylivoimaisesti.

”Paras tiebreaker, jonka tulen koskaan pelaamaan”, hän sanoi toisen erän puhtaasta ratkaisuvaiheesta The New York Timesin mukaan.

Tiafoen välierävastus Alcaraz on maailmanlistan neljäs ja nousisi ykköseksi voittamalla US Openin.

Espanjalainen on siis välierässä selvä suosikki, mutta Tiafoella on merkittävä lepoetu. Alcarazin puolivälierä Jannik Sinneriä vastaan kesti yli viisi tuntia ja päättyi torstaina aamuyöllä kello 2.50 paikallista aikaa. Tiafoe pääsi lepuuttamaan jo keskiviikkona iltapäivällä kello 16.45.

Jo nyt on selvää, että US Open poikii aivan uuden grand slam -mestarin. Toisessa välierässä pelaavat norjalainen Casper Ruud ja venäläinen Karen Hatšanov.

Miesten loppuottelu pelataan sunnuntaina.

Naisten välierät perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa olivat Iga Świątek–Aryna Sabalenka ja Caroline Garcia–Ons Jabeur.