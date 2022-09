NFL:ää voi seurata jatkossa C Morella

C More näyttää amerikkalaisen jalkapallon huippuliigaa NFL:ää kevääseen 2025 saakka.

Amerikkalaisen jalkapallon ykkössarjaa NFL:ää voi seurata jatkossa C Moressa, suoratoistopalvelu tiedottaa. Uuden sopimuksen myötä C More näyttää NFL:n otteluita kevääseen 2025 saakka.

C Moressa nähdään jokaiselta runkosarjan kierrokselta kuusi ottelua. Lisäksi sunnuntai-iltaisin ohjelmistoon kuuluu NFL RedZone, jossa seurataan kierroksen tapahtumia seitsemän tunnin mittaisessa suorassa lähetyksessä.

Lisäksi C More näyttää NFL:n Euroopassa pelattavat ottelut, pudotuspelit ja Super Bowlin. Otteluita voi seurata myös pääsääntöisesti kerran kuussa ilmaisella Sub-televisiokanavalla.

Sunnuntaisin yhdessä ottelussa kuullaan suomenkielinen selostus, josta vastaa Mika Laurila.

Uusi NFL-kausi käynnistyy jo ensi yönä, kun hallitseva mestari Los Angeles Rams kohtaa Buffalo Billsin.