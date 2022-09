Shawn Huff päättää koripalloilijan uransa EM-kisoihin. Susijengi menettää tärkeän johtohahmonsa.

Praha

Shawn Huff kujeilee Prahan keskustassa ratikan mennessä ohi. Huffin ura koripalloilijana alkaa lähestyä eläkeikää, mutta 38-vuotiaan laiturin mieli on yhä nuorekas. Eikä Huff muutenkaan ole menneen talven lumia. Kävellessämme Tasavallan aukiolle Huff pyydetään suomalaisperheen kanssa yhteiskuviin.

Suomen koripallomaajoukkueen kapteeni on edelleen trendikäs hahmo nuorempienkin Susijengi-fanien mielissä.

”On tuntunut hyvältä. Olen kiitollinen ja etuoikeutettu, kun saan päättää urani näin. Monelle urheilijalle se ei ole mahdollista. Ura päättyy asioihin, joihin ei voi itse vaikuttaa. On haikea olo, koska mikään muu asia maailmassa ei tuo samanlaisia tunteita ja yhteisöllisyyttä kuin urheilu”, Huff erittelee jäähyväisturnaustaan.

Vuoden 2000 maaliskuussa alkanut ura miesten tasolla päättyy Saksan Berliinissä. Suomi menettää kapteeninsa, hengenluojansa ja äänekkään johtohahmonsa, joka peri susijohtajan paikan Hanno Möttölältä kesällä 2015.

Vielä Huff suhtautuu horisontissa siintävään elämänmuutokseensa hämmästyttävän tyynesti.

”Olen harjoittanut mieleni olemaan läsnä ja hetkessä. Viimeisen pelin jälkeen kaikki tulee varmaan päin naamaa. Mietin pukukoppihetkiä. Niitä tulee ikävä”, Huff myöntää.

Petteri Koponen, Susijengin toinen EM-kisoihin lopettava konkari, kertoi aiemmin, että hän aikoo ottaa rauhassa uransa päätyttyä. Hän haluaa kokea tylsyyden tunteen ja miettiä rauhassa vaihtoehtojaan. Helsingin kaupunginvaltuustoon kuuluva Huff (vihr) lähestyy tulevaisuuttaan täysin toisin.

”Haluan hypätä heti oravanpyörään. Minulle on ollut tärkeää löytää toinen intohimo koriksen jälkeen. Yhteiskuntavaikuttaminen on minulle tärkeää ja minusta tuntui, että virkaan hakeminen olisi tehokkain tapa saada muutosta aikaan”, Huff avaa.

”Pääsen hyppäämään Susijengi-faniksi! Näin sisäpuolelta katsoen sekin vaikuttaa ihan makealta.”

Shawn Huff aloitti liigauransa maaliskuussa 2000. Reilussa 22 vuodessa on ehtinyt muun muassa pelata 222 A-maaottelua.

Shawn Huff ja blokki, jonka kapteeni muistaa pitkään. Nikola Jokić pysähtyy.

Serbian ja Denver Nuggetsin megatähti Nikola Jokić tunkee Suomen Alexander Madsenin pois tieltään. NBA:n hallitseva kaksinkertainen MVP (arvokkain pelaaja) on valmis pussittamaan jälleen yhden helpon korin.

Huff on hiipinyt Jokićin huomaamatta sentterijätin taakse. Jokić vie tutun sähäkällä liikkeellä pallon ylös, mutta Huff lakaisee pallon yli päätyrajasta.

”Metsästin blokkia muutaman kerran. Opin vähän katsomaan, koska hän syöttää ja koska ei. Oli se sen arvoista. Sain klipin, jonka voin näyttää jälkipolville”, Huff myhäilee.

Tiistain Tšekki-pelissä Huff pääsi yksin läpi, mutta tyytyi nostamaan pallon turvallisesti koriin. Nuorempi Huff olisi donkannut ilmavasti. Kävikö donkki nyt mielessä?

”Se oli suht lähellä – askeleet osuivat. Päätin vain ottaa ne kaksi pinnaa”, Huff taustoittaa.

Shawn Huff linkosi Hollantia vastaan 14 pistettä alkulohkopäätöksessä.

Tšekki-ottelu oli Suomen EM-turnauksen kannalta todella keskeinen. Suomi varmisti jatkopaikkansa, kun tappio olisi tietänyt Huffin ja Koposen urien päättymistä torstain Hollanti-otteluun. Huff ei joukkueen ja henkilökohtaisista panoksista huolimatta tuntenut paineita.

”Haluan antaa vanhemman pelaajan perspektiiviä painetilanteesta. Vuonna 2007 pelasimme Romaniaa vastaan toisen pelin [nousukarsintoja A-divisioonaan]. Olimme hävinneet ensimmäisen seitsemällä. Ellemme olisi voittaneet Romaniaa yli seitsemällä, olisimme pelanneet taas monta vuotta B-divisioonaa. Vuosiin ei olisi ollut mahdollista edes päästä mihinkään. Se oli painetta”, Huff muistuttaa.

Suomen maajoukkue voi hyvin 2020-luvun alussa. Susilaumaan on tullut uusia, nuoria ja nousevia ulvojia, joiden avulla on jo saavutettu EM-jatkopelipaikka ja MM-paikka ensi vuodelle ensimmäistä kertaa karsintojen kautta. On Lauri Markkasta, Elias Valtosta, Oliver Nkamhouaa ja Miro Littleä. Ja parhaassa iässään oleva Sasu Salin.

”Nälkä kasvaa syödessä. Jossain vaiheessa kisoihin pääsy ei riitä. Tavoitteiden on oltava korkeampia. Mitalin on oltava tavoitteena. Jos sinne joskus haluaa päästä, se on asetettava tavoitteeksi ja työn pitää olla sen mukaista. Minun sukupolveni tavoite oli päästä kisoihin. Nuoli osoittaa oikeaan suuntaan”, Huff arvioi.

”Vähän voi toppuutella. Menestys on harvoin lineaarista, takapakkeja tulee.”

Shawn Huff kuvattiin Prahassa. Seuraavaksi matka käy Saksan Berliiniin.

Suomen nuorten pelaajien kehitys on ollut viime vuosina todella nopeaa. Yllättävääkin. Vielä viime EM-karsinnoissa, jotka päättyivät helmikuussa 2021, Suomi pääsi vain vaivoin 24 maan EM-kisoihin. Pelaajarunko näytti vanhenevan ja kuihtuvan käsiin.

”Te näette joukkueen, joka pelaa. Me näemme leireillä, kun nuoret ovat tulossa mukaan. Yllätykset eivät ole meille niin isoja. Lauri [Markkanen] pelasi ja harjoitteli kanssamme 18-vuotiaana vuonna 2015. Hänellä meni nilkka. Me joukkueessa tiesimme millainen pelaaja Lauri oli. Hän olisi ollut terveenä mukana vuoden 2015 EM-joukkueessa Montpellierissä”, Huff kertoo lopulta vuonna 2017 läpimurtonsa EM-kisoissa tehneestä Markkasesta.

”Uusi polvi on urheilullisempi, taitavampi ja koripalloilijan kokoinen joka pelipaikalla. Isoin ero on, että he ovat kasvaneet siihen, että olemme aina kisoissa. Se on makeaa nähdä. He ovat todella hyviä. Heitä täytyy välillä muistuttaa siitä ja saada heidät uskomaan itseensä. He unohtavat tasonsa välillä.”

Uusi Susijengi on pelillisesti lahjakas, mutta johtajuudessa Huff ja Koponen jättävät valtavan aukon maajoukkueeseen. Seuraava kapteeni on valittava loppuvuodesta MM-karsintojen jatkuessa.

”Kukaan ei ole valmis kapteeniksi, mutta jonkun on se paikka otettava. En minäkään ollut valmis. Tehtävä tulee sille, kenet voi koulia valmiiksi. Saappaat ovat isot ja kasvukivut ovat luonnollisia”, Huff muistuttaa.

”Muistan, kun olimme puhumassa Minulla on unelma -tapahtumassa 2015. Olin ensimmäistä kesää kapteenina. Minun piti pitää puhe ja olin lamaantua jännitykseen. Halusin jonkun muun puhuvan. Katsoin ympärilleni ja mietin, että minun on pakko puhua. Ei kukaan muu voi sitä tehdä.”

Tulevaksi kapteeniksi Huffilla ei ole selkeää kärkiehdokasta.

”Sasu se voisi olla, mutta sen näkee sitten. Nuorista en tiedä – he ovat niin hiljaisia. Mutta en tiedä ovatko he niin hiljaisia, koska me viemme kaiken tilan heiltä.”

Onko Sasu Salin Shawn Huffin seuraaja Suomen kapteenina?

Lue lisää: Petteri Koponen kyynelehti Susijengi-fanien upean eleen jälkeen: ”En ajatellut, että menisi tunteisiin” – Kroatia taktikoi itsensä Suomen todennäköiseksi vastustajaksi

Lue lisää: Markkasen ”Air Suomi” - donkki säväytti – Susijengi murskasi Hollannin ja tarrasi lohkon kakkospaikkaan

Lue lisää: Susijengin huippulupaus Miro Little, 18, teki kaksi isoa päätöstä – Suomen paidassa hän on kuin koulun penkillä: ”Olen ollut vaikuttunut”

Lue lisää: Sasu Salin on kasvanut tarkkojen silmien alla huippu­pelaajaksi, äiti ja isä kiertäneet yli 20 vuotta peleissä ympäri Eurooppaa

Lue lisää: Lauri Markkaselta tyhjentävä kommentti uteluun 34 pisteen huippuottelusta: ”No, ei”