Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton saavat viikonlopun Monzan osakilpailuun lähtöruuturangaistukset moottorivaihdosten vuoksi.

Formula ykkösten MM-kausi jatkuu viikonloppuna Monzassa ajettavalla Italian gp:llä, ja ainakin kahdella kuljettajalla ristinään sunnuntain kisaan on lähtöruuturangaistus. Alfa Romeon Valtteri Bottas ja Mercedeksen Lewis Hamilton starttaavat joukon perukoilta moottorivaihdosten vuoksi.

”[Lähtösija] riippuu siitä, kuinka moni kuljettaja saa lähtöruuturangaistuksia. En usko, että starttaan kärkikymmeniköstä. Mietimme vielä, mitä vaihdamme [autoon], mutta uskoakseni joitain uusia osia otetaan”, Bottas kertoi torstaina Monzassa.

Bottaksen kisa Hollannissa viime sunnuntaina päättyi keskeytykseen moottorin pettäessä. Monza on hänen mukaansa sopiva paikka vaihdoksille.

”Tämä on hyvä rata tehdä vaihdoksia. Jos sinulla on vauhtia, voit nousta [joukon peräpäästä]. Jos muutoksia tarvitaan, tämä on paikka tehdä niitä.”

Hollannin gp oli Bottakselle kolmas peräkkäinen keskeytys, ja pisteittä hän on jäänyt nyt jo kuudessa kisassa peräkkäin.

”Tässä on ollut vähän kaikenlaista vaikeutta. Kauden alussa vaikeuksia oli enemmän auton korissa, johtuen osaltaan vähäisistä talvitesteistä. Korin kanssa ollaan päästy parempaan, voimanlähteen osalta töitä on vielä tehtävänä, Bottas kuvaili.

”Tärkeintä on tietysti, että päästään kisoissa maaliin”, suomalaispilotti muistutti vielä keskeytysten kirvelevyydestä.

Mercedes-tähti, MM-sarjassa kuudentena ajava Hamilton käyttää Monzassa kauden neljättä voimanlähdettä. Säännöt sallivat kolmen käyttämisen kauden aikana, sen jälkeen ropisee ruuturangaistusta. Bottaksella on Monzassa jo kuudes polttomoottori.

”Lewisilla on uusi voimanlähde, ja hän ottaa lähtöruuturangaistuksen sunnuntain kisaan”, Mercedes tiedotti torstaina.

”Voimanlähde numero kolme vaurioitui Belgian gp:ssä ja sitä työstetään yhä, joten tuota voimanlähdettä ei voi käyttää tänä viikonloppuna”, talli täydensi.

Luultavavasti muitakin kuljettajia rangaistaan Monzassa vielä lähtöruuturangaistuksilla tallien käyttäessä Bottaksen mainitsemaa "hyvää rataa muutosten tekoon". Esimerkiksi BBC:n toimittaja Jennie Gow twiittasi torstaina, että ainakin seitsemän kuljettajan odotetaan saavan lähtöruuturangaistuksia.

Ylivoimaisessa MM-pistejohdossa Monzaan lähtee Red Bullin Max Verstappen, jonka etumatka tallitoveri Sergio Pereziin ja Ferrarin Charles Leclerciin on jo 109 pistettä. Sunnuntain kisa on kauden 16:s, ja sen jälkeen ajetaan enää kuusi MM-osakilpailua.