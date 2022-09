HJK:n kunniaksi on sanottava, että se lähti pelaamaan omaa peliään rohkeasti ja taistelemaan voitosta. Jos ei muuta karttunut Betis-tappiosta, niin ainakin HJK ansaitsee ensimmäisen ottelun esityksen jälkeen himpun verran lisää kunnioitusta lohkonsa vastustajilta jatkossa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

HJK:n ensimmäinen lohkovaiheen peli Eurooppa-liigassa päättyi kunniallisen ja kelvollisen esityksen jälkeen 0–2-tappioon. HJK teki parhaansa, mutta tällä kertaa se ei valitettavasti riittänyt viime kaudella La Ligassa viidenneksi sijoittunutta Betisiä vastaan.

Nämä ovat erityisiä iltoja ja pelejä, ja sen aisti loppuunmyydyllä Bolt-areenalla HJK:n kannattajien tsempatessa loppuun asti omiaan.

HJK:n kunniaksi on sanottava, että se lähti pelaamaan omaa peliään rohkeasti ja taistelemaan voitosta. Läpi pelin HJK pelasi tuttua omaa peliään, yritti rakentaa fiksusti pitkiä hyökkäyksiään ja yritti myös tilaisuuden tullen lähteä nopeisiin vastahyökkäyksiin.

Joukkueiden tasoeroa oli vain liikaa. Betis ei pahemmin virheitä tehnyt mutta rankaisi armotta HJK:ta sen virheistä. Nassim Boujellab teki rangaistuspotkuun johtaneen rikkeen avausjakson lopussa ja toisella jaksolla kulmapotkun puolustamisessa tuli kollektiivinen virhe, joka johti toiseen takaiskuun.

Betis voitti maalintekoyritykset 19–4. Se kertoo paljon.

Jos ei muuta karttunut Betis-tappiosta, niin ainakin HJK ansaitsee ensimmäisen ottelun esityksen jälkeen himpun verran lisää kunnioitusta lohkonsa vastustajilta jatkossa.

Ottelussa oli niin sanotusti paljon hyvää, jotta HJK voi ottaa mukaan tuleviin otteluihin.

Esitys Betisiä vastaan oli kuitenkin sen verran lupauksia ja odotuksia herättävä, että samanlaisella esityksellä HJK voi hyvinkin taistella pisteistä bulgarialaista Ludogoretsia vastaan.

Veikkaan, että tälläkin kertaa Klubi joutuu ensin maksamaan oppirahojaan aivan kuin kahdeksan vuotta sitten, kun HJK pelasi edellisen kerran Eurooppa-liigassa. Silloin kahdessa ensimmäisessä ottelussa tuli selvät tappiot, mutta sen jälkeen Klubi oli jo valmis yllätyksiin.

Ensi viikolla haaste on vähintään yhtä kova, kun HJK on AS Roman vieraana Stadio Olimpicolla. Sitä suurempaa vierasottelua HJK ei ole pelannut vuosikausiin - ei edes silloin kahdeksan vuotta sitten.

Sitä ennen HJK:n pitää hoitaa sunnuntaina Veikkausliigan haastava vierasottelu hyvin pelaavaa FC Honkaa vastaan.