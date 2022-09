OCG Nicen ja 1. FC Kölnin välinen jalkapallon Konferenssiliigan ottelu viivästyi lähes tunnilla kannattajien tappelun vuoksi. Ainakin yhdeksän on loukkaantunut.

OGC Nicen ja 1. FC Kölnin välinen ottelu jalkapallon Konferenssiliigassa viivästyi torstaina kannattajien tappelun vuoksi, kertoo muun muassa ranskalainen RMC Sport.

RMC Sportin mukaan tappelu alkoi stadionin sisäpuolella hetki ennen ottelua. Median julkaisemassa ja sosiaalisessa mediassa leviävillä videoilla näkyy, kuinka katsomoihin heitetään ilotulitteita ja ihmiset juoksevat niitä karkuun.

RMC Sportin mukaan ainakin yhdeksän henkilöä on loukkaantunut.Yhtä henkilöä on puukotettu, ja yksi kannattaja putosi ylemmästä katsomosta alempaan noin viiden metrin matkan. RMC Sport kertoo, että kyseinen katsoja ei ole enää hengenvaarassa ja on ollut tajuissaan.

Ottelun piti alkaa Allianz Rivieralla Nizzassa kello 19.45 Suomen aikaa, mutta tappelun vuoksi sen alku viivästyi lähes tunnilla. Köln johtaa ottelua puoliajalla 1–0.