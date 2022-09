Lauri Markkanen on ollut EM-kisojen parhaita pelaajia.

Suomen miesten koripallomaajoukkue eteni vakuuttavasti neljännesvälieriin EM-kisoissa, ja joukkueen ykköstähti on odotetusti ollut Lauri Markkanen.

Utah Jazzin NBA-joukkueeseen kisojen alla kaupattu Markkanen loisti Prahan EM-parketeilla alkulohkon ottelusta toiseen, ja tilastot ovat komeat.

Markkanen on pistekeskiarvolla 24,8 mitattuna turnauksen neljänneksi kovin pistemies. Edellä ovat Kreikan Giannis Antetokounmpo (29,5), Bulgarian Aleksandăr Vezenkov (26,8) ja Slovenian Luka Dončić (26,6).

Huomioitavaa on, että Vezenkov ja Dončić ovat pelanneet huomattavasti enemmän ottelua kohti kuin Markkanen ja Antetokounmpo.

Pelitilanneheittojen prosenteissa Markkanen ei ole terävintä kärkeä, vaikka luvut ovatkin varsin hyvät. Kakkosissa heittoprosentilla 53,5 irtoaa sija 27, ja kolmosten heittoprosentti 41,9 oikeuttaa sijaan 46.

Pelitilanneheitot ovat uponneet 48,6-prosenttisesti. Se on selvästi paremmin kuin miehen NBA-uralla keskimäärin, sillä vain yhdellä kaudella heittoprosentti on ollut yli 45. Kolmosissa vain yksi kausi on tuonut yli 37 prosentin lopputuloksen.

Vapaaheitoissa Markkanen onkin sitten ollut tutun varma. Hän on heittänyt kovimmista pistemiehistä parhaalla prosentilla, ja 42 vapaaheitosta ohi on mennyt vain kolme, eli prosentti on huima 92,9. Vezenkovin prosentti on sama, mutta heittoja on takana vain 28.

Antetokounmpolla heittoja on 45, mutta onnistumisprosentti on vain 84,4. Dončić on päässyt vapaaheittoviivalle 33 kertaa, mutta vain 23 on sujahtanut renkaan läpi, eli onnistumisprosentti on vaatimaton 69,7.

Tehokkuudessa mitataan kaikkia pelitekoja (muun muassa pisteet, levypallot, syötöt, riistot, ohiheitot, pallonmenetykset), ja siinä Markkanen on ollut turnauksen viidenneksi paras.

Levypalloja Markkasen käsiin on tarttunut 7,4 ottelua kohti, mikä oikeuttaa 11. sijaan. Kärjessä on Vezenkov 12,2 keskiarvollaan.

Susijengin ottelut jatkuvat neljännesvälierissä Kroatiaa vastaan sunnuntaina kello 15.45 Suomen aikaa, ja katseet kääntyvät jälleen Markkaseen.