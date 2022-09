Tampere

Jääkiekon Liiga aloittaa kautensa samalla, kun keskustelu sarjan tulevaisuudesta käy sähköisenä taustalla.

Kiekko-Espoo on ilmoittanut, että sen tavoite on palata pääsarjatasolle kaudelle 2024–2025, ja Jokerien taustalla tehdään työtä kotimaan sarjoihin palaamisen eteen.

Viime viikolla Liigan avaustilaisuudessa puheenjohtaja Heikki Hiltunen esitti idean, jonka mukaan Suomen pitäisi olla vahvasti ajamassa eurooppalaisen huippuliigan syntymistä. Hiltunen vetää työryhmää, joka pohtii tämän kauden aikana suomalaisen sarjakiekon tulevaisuutta ja antaa siitä esityksensä keväällä.

HS kysyi valmentajilta ja kapteeneilta näkemyksiä Liigan nykytilanteesta avaustilaisuuden yhteydessä. Heille esitettiin kaksi kysymystä: Onko nuorten liian helppoa päästä Liigaan pelaamaan? Montako joukkuetta Liigassa pitäisi olla?

Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola kuvattuna ottelussa Lukkoa vastaan maaliskuussa 2022.

Pääsääntöisesti nuorten Liigaan pääsyn ajateltiin olevan tällä hetkellä riittävän haastavaa. Tapparan viime kaudella Suomen-mestaruuteen luotsannut Jussi Tapola piti nuorten runsasta määrää Liigan yhtenä vahvuutena.

”Kun katsotaan meidän 20-vuotiaiden maajoukkuettamme, se on täynnä Liiga-pelaajia”, Tapola muistutti.

Tapolan mukaan joskus Liigaan nousua leimaa kuitenkin kiire.

”Kiire tulee taustoista. Silloin on liian helppo nousta, jos tausta on liian kärsimätön. Ei se yleensä lähde pelaajasta. Jos taustat ovat kunnossa, silloin ei ole liian helppoa”, Tapola sanoo.

” ”1990-luvun jälkipuoliskolla syntyneet pelaajat ovat menneet harppauksin ihan maailman kärkeen.”

HIFK:n valmentajan Ville Peltosen mielestä Liigan pelin taso on hyvä.

HIFK:ta valmentava Ville Peltonen kiittää suomalaista pelaajatuotantoa ja muistuttaa, että nyt pelaavien ikäluokkien taso on kova.

”1990-luvun jälkipuoliskolla syntyneet pelaajat ovat menneet harppauksin ihan maailman kärkeen. Sen alla oleva massa täyttää nyt Liigaa ja muitakin ammattilaissarjoja. Uskon, että he ovat hyviä pelaajia ja ansainneet tämän. Liigan pelin taso on erittäin hyvä”, Peltonen sanoo.

TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas kuvattuna Lukko-ottelussa maaliskuussa 2022.

Viime kevään Liiga-finaaleissakin TPS:ää valmentanut Jussi Ahokas arvioi, että tulevalle kaudelle tilanne on vaikeutunut. KHL:stä lähteneiden pelaajien myötä myös kokeneita pelaajia on ollut tarjolla aiempaa enemmän.

”Sinänsä Suomi-kiekolle on hyvä, että täällä on helpompi nousta kuin esimerkiksi Sveitsissä tai Ruotsissa”, Ahokas sanoo.

Kookoota luotsaava Olli Salo puolestaan muistuttaa, että Liigaan pääsevä nuori on aina tehnyt jotain hyvin verrattuna ikätovereihinsa.

”Tuolla on aika monta muutakin, jotka haluavat Liigaan. Jotkut sinne vain pääsevät. Ehkä se on vähän helpottanut, kun kokeneempia pelaajia on lähtenyt”, Salo sanoo.

Viime kaudella Oulun Kärppiin siirtynyt Lauri Marjamäki sanoo, että asiaa ei voi yleistää. Samalla hän ajattelee, että tällä hetkellä on liian kiire, mikä näkyy etenkin A-nuorten sarjassa vietettävässä ajassa.

”A-nuorissa tehdään fyysisesti isoin kasvu seuraavalle 15 vuodelle, että pystyy olemaan huippu-urheilija. Nyt tuntuu, että se on vuosi A:ta, ja sitten se on pelattu. Urheilussa ei onneksi ole mitään oikotietä. Meillä on lahjakkaita pelaajia, mutta vielä malttia kaipaisi”, Marjamäki sanoo.

Kapteeneista TPS:n Juhani Jasu ja HPK:n Juuso Hietanen sanovat tosin, että nousu on helpompaa kuin aiemmin. Kysymys, onko nousu jo liian helppoa, ei saa yksiselitteistä vastausta.

”Aika vaikeaa sanoa kyllä tai ei, mutta varmasti ainakin helpompaa on kuin joskus aiemmin. Se on varmasti aika tapaus- ja joukkuekohtaista", Jasu sanoo.

”Liiga on nuorentunut siitä, kun itse pelasin. Siinä mielessä varmaan on helpompi päästä kuin 15 vuotta sitten”, Hietanen pohtii.

HIFK:n kapteenin Teemu Tallbergin mukaan nuorempien on aina ollut vaikeaa päästä Liigaan.

HIFK:n kapteeni Teemu Tallberg on sitä mieltä, että haastetta riittää edelleen.

”Kyllä se on aina ollut nuoremmille hankalaa, mutta hyvät löytävät paikkansa”, Tallberg sanoo.

” ”Asia on isompien herrojen käsissä.”

Tulevaisuuden joukkuemäärästä palloa heitetään vahvasti seurojen taloudesta vastaaville toimitusjohtajille. Heidän päätöksensä asian myös tosiasiallisesti ratkaisee. Liigan joukkuemäärän muutoksista päätetään yhtiökokouksessa, jossa jokaisella seuralla on yksi ääni. Muutoksiin vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö eli kymmenen kannattajaa.

”Sitä mieltä olen, että Liiga tarvitsee ehdottomasti toisen joukkueen pääkaupunkiseudulta. Se tilanne pitää olla, mutta muuten asia on isompien herrojen käsissä”, TPS:n Ahokas sanoo.

HPK:n Jarno Pikkarainen asettuu Liigan ja Mestiksen kaventamisen kannalle.

”Luulen että sellainen 12+10 joukkuetta olisi hyvä, pienempään pitäisi mennä”, Pikkarainen sanoo.

TPS-kapteeni Jasu on myös muutoksen kannalla.

”Joukkueita pitäisi olla parillinen määrä. Olisiko 16 sitten jo liikaa? Ehkä lukema voisi olla vähän matalampi tai sitten voisi uudistaa sarjasysteemiä jotenkin. Ainakaan ei kamalasti lisätä”, hän pohtii.

Jasu toisi mielellään karsinnat takaisin suomalaiseen pääsarjakiekkoon.

”Ainakin niin kauan, kun ei tarvitse itse organisoida sitä ja miettiä sarjarakenteita, kuten sitä, miten tippuva pärjää. Ja tietysti se on myös olosuhde- ja hallikysymys. Helppo huudella tästä, mutta ideaalitilanteessa olisi ehdottomasti avoin sarja”, Jasu sanoo.

Lauri Marjamäki toivoo, että A-nuorissa viihdyttäisiin nykyistä pidempään.

Jokereita KHL-taipaleella luotsannut Lauri Marjamäki sanoo, että joukkuemäärän tarkastelussa keskeistä on se, miten Suomessa saadaan kilpailuetua suhteessa muihin. Siitä Marjamäki on vakuuttunut, että suomalainen jääkiekko kaipaa Jokereita.

”Uskon, että HIFK kaipaa vielä muita enemmän sitä, että saadaan jännitettä pääkaupunkiseudulle. Toivottavasti he saavat asiat kuntoon ja palaisivat mahdollisimman nopeasti kiekkokartalle ja Liigaan”, Marjamäki sanoo.

Hän peräänkuuluttaa rakenteellisia muutoksia, joissa huomioidaan myös Mestis, josta hänen mielestään löytyy hyviä paikkakuntia. Esimerkkeinä hän mainitsee Joensuun ja Rovaniemen.

”Tällä hetkellä Mestis ei voi kovin hyvin. Tuntuu, että helmikuussa soitellaan, että saisiko sinne jostain liigajoukkueesta pelaajia, kun pelaajatkin loppuu. Se on kova sarja nuorille pelaajille lähteä kulkemaan sinne ja lähteä tekemään itsestään ammattilaisia”, Marjamäki sanoo.