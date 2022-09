Yksi aikakausi suomalaisessa koripallossa päättyy Berliinissä, kun Petteri Koposen pelaajaura on ohi Susijengin EM-kisojen pudotuspelien jälkeen.

Suomi kohtaa sunnuntaina iltapäivällä pelattavassa neljännesvälierässä Kroatian. Voitto avaisi portit puolivälieriin ja kahdeksan parhaan joukkoon, tappio päättäisi kisat.

”Totta kai Kroatia on ennakkosuosikki siihen peliin. He ovat saaneet kolme pelaajaa lisää siihen kun pelasimme MM-karsinnoissa heitä vastaan”, Koponen sanoo.

Hän viittaa Turkin Superliigan Anadolu Efesin Krunoslav Simoniin, Saksan Bundesliigan Alba Berlinin Jaleen Smithiin sekä NBA:n Phoenix Sunsin Dario Šarićiin.

”He ovat kovia pelimiehiä, mutta näen, että meillä on mahdollisuudet voittaa jos pelaamme hyvin. Se vaatii, että saamme pelin kulkemaan ja pysäytettyä Kroatian.”

”Kroatialla on joukkueessaan paljon lahjakkuutta. Meidän pitää pelata hyvin molemmissa päissä kenttää”, Koponen lisää.

Suomen koripallohistorian kirkkaimpiin tähtiin kuuluva Petteri Koponen jättää koripalloparketit pelaajana EM-kisojen jälkeen. Kuva kisat avanneen Israel-ottelun jälkeen.

34-vuotias Koponen on saanut Susijengin kannattajilta ansaitsemansa arvostuksen viimeisissä arvokisoissaan. Kannattajat huusivat hänet kentälle Hollanti-pelin lopussa.

Päävalmentaja Lassi Tuovi oli kysynyt Koposelta aiemmin, meneekö tämä pelaamaan. Mitään pakkoa siihen ei ollut, kun peli oli jo ratkennut Suomen eduksi. Koponen ei kuitenkaan voinut säästellä itseään, kun meteli yltyi katsomossa.

”Koin, että nyt on pakko mennä. Kyllä se oli hieno hetki ja meni itselläkin tunteisiin. Konkreettisesti älysi, että tässä mennään viimeisiä metrejä, eikä omaa korisuraa ole paljon jäljellä”, hän sanoo.

Taakseen Koponen voi vilkuilla kiitollisena. Koripallo on antanut suunnan lähes koko hänen elämälleen ja vaikuttanut niin Koposen kuin hänen perheensä arkeen.

”Se on vienyt meitä ympäri maailmaa ja ollut iso osa elämäämme”, vuosina 2008–2021 Euroopan kovimmissa sarjoissa Italiassa, Venäjällä, Espanjassa ja Saksassa pelannut Koponen sanoo.

”Vähän pelottaa tai jännittää, mitä sen jälkeen tulee, kun ei ole enää samanlaisia vaatimuksia ja velvoitteita kuin koripallon suhteen. Sitten on enemmän aikaa muihin juttuihin ja tavallaan odottaa sitäkin puolta elämästä.”

Susijengin kannattajat huusivat Petteri Koposen kentälle vuoden 2022 EM-kisojen viimeisessä alkulohkon ottelussa Hollantia vastaan.

Suomen koripallohistorian kirkkaimpiin tähtiin kuuluva Koponen on nähnyt Susijengin kasvun ilmiöksi, jonka perässä tuhannet suomalaiset matkustavat ympäri Eurooppaa.

”Kun itse tulin maajoukkueeseen, voitimme Serbian [Vantaan] Energia-areenalla, ja katsomossa oli 1 500 ihmistä”, Koponen vertaa.

”Nyt lähdetään arvokisoihin ulkomaille, ja siellä on hirveät fanijoukot mukana. On uskomatonta katsoa, missä Suomi-koris menee ja miten fanit elävät meidän mukana. Se on hienoa ja auttanut meitä varmasti kaikissa kisoissa.”

Maajoukkueen pelaajien ja kannattajien välinen lämmin suhde näkyy myös parkettien ulkopuolella. Joukkue on perinteisesti tavannut kannattajansa arvokisoissa niin sanotussa Sudenpesässä.

Koponen kuvaa tapahtumaa hienoksi ja yhteistä fiilistä käsinkosketeltavaksi.

”Kun tulee sieltä takaa lavalle ja fanit huutavat, niin se sykähdyttää. Vaikka osasinkin itse odottaa, mitä sieltä tulee, niin kyllä se yllättää, miten makea juttu se on.”

Susijengin pelaajat kiittivät suomalaisia katsojia Petteri Koposen (11) johdolla tämän vuoden EM-kisojen alkulohkon päättäneen Hollanti-pelin jälkeen.

Susijengi lunasti pudotuspelipaikkansa Prahassa pelatun alkulohkonsa kakkosena. Koponen pitää suoritusta hyvänä ja lisää Suomen osoittaneen henkistä lujuutta Israel-tappion jälkeen.

”Koetetaan tehdä historiaa ja mennä tuosta kahdeksan joukkoon”, hän kertoo tavoitteen sunnuntain Kroatia-otteluun.

Millainen joukkue näiden kisojen Susijengi on aiempiin kokemuksiisi verrattuna?

”Meillä on enemmän isoja ja moderniin koripalloon sopivia pelaajia, jotka liikkuvat hyvin, ovat atleettisia ja pystyvät pelaamaan muutamaa pelipaikkaa. Se on kuitenkin se, mihin koripallo on menossa. Isotkin pelaajat pystyvät heittämään kaukaa, liikkuvat hyvin ja pystyvät käsittelemään palloa”, Koponen vastaa.

Hän nostaa erikseen esiin maajoukkueen suurimman tähden Lauri Markkasen sekä Alexander Madsenin, Mikael Jantusen ja Elias Valtosen.

”Minunkin aikana peli on muuttunut paljon, joten on kiva, että meiltäkin löytyy tuommoisia pelaajatyyppejä.”

Petteri Koponen ja Venäjän Andrei Vorontsevitš taistelivat vuoden 2015 EM-kisojen alkulohkossa. Suomi voitti ottelun 81–79.

EM-kisojen Suomi on sekoitus kokemusta ja nuoruutta. Mukana on konkarien lisäksi peräti kahdeksan arvokisojen ensikertalaista, joiden sopeutuminen on ollut helppoa.

”Meillä on ollut maajoukkueissa pitkään se systeemi, että juniorimaajoukkueet pelaavat samalla pelisysteemillä ja meidänkin ensikertalaiset ovat pelanneet tällä tavalla pitkään. Kyllä he tietävät ne pääsäännöt niin puolustuksessa kuin hyökkäyksessäkin.”

Koponen muistuttaa ensi kertaa kisoissa olevien pelaajien saaneen aiemmin kokemusta muun muassa MM-karsinnoista. Suomi varmisti syksyllä paikkansa ensi vuonna Filippiineillä, Japanissa ja Indonesiassa pelattaviin kisoihin.

”Pelimme kehittyi ja meni eteenpäin karsintojen ajan. On hienoa ajatella, että Suomi pelaa MM-kisoissa ensi vuonna. Se tuo jatkumoa ja on hieno palkinto uhrautumisesta ja sitoutumisesta näille pelaajille”, Koponen sanoo.

Houkuttavatko MM-kisat sinua?

”Totta kai houkuttaisi, ei sitä voi kieltää, mutta ei yksinkertaisesti kroppa anna myöten. Kyllä omat pelit päättyvät tämän turnauksen jälkeen. Lähden varmasti MM-kisoihin jossain muussa roolissa tai turistina, mutta pelaajana sinne ei kyllä pysty lähtemään”, Koponen vastaa.

Koripallon EM-kisojen neljännesvälieräottelu Suomi–Kroatia sunnuntaina 11. syyskuuta kello 15.45. Ottelu näkyy suorana TV2:ssa, Yle Areenassa, Viaplaylla ja V Sport+ Suomi -kanavalla.