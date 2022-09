Ville Peltonen kehuu auliisti joukkueen kapteenia: ”Erittäin sitoutunut”.

Kun kehujen tulvaa kuuntelee, on helppo päätellä, että Helsingin IFK:n valmentajalla Ville Peltosella on korkea arvostus kapteeniaan kohtaan. Muu olisi toki erikoista, sillä Peltonen sanoo kapteenin valinnan olevan viime sijassa hänen käsissään.

Toista kautta C rinnassaan aloittava Teemu Tallberg, 31, on Peltosen mukaan arvostettu ja esimerkillinen pelaaja – Peltosen ajatuksissa kuin HIFK pienoiskoossa.

”Teemu on erittäin sitoutunut ja välittää kovasti joukkueen ja seuran arvoista sekä omista joukkuekavereistaan. Hieno mies”, Peltonen sanoo.

Tallbergin tituleeraaminen luottomieheksi saa Peltosen pohtimaan luoton merkitystä laajemminkin.

”Luotto on sillä lailla aika makea juttu, että se on joko–tai-asia. Siinä mielessä meillä on hyvä luottamus Talen [Tallberg] kanssa”, Peltonen sanoo.

Tallberg on kantanut HIFK:n paitaa jo nuorena juniorina. Nordenskiöldinkadun jäähalli on tullut tutuksi myös juniorina katsojan roolissa. Ensimmäiset liigapelit tulivat tilille ennen 19-vuotispäivää kaudella 2009–10.

”Muutaman ensimmäisen kauden pelasin OKK:ssa [Oulunkylän Kiekkokerho], kun pelattiin vielä puolikkaalla kentällä. Olen yrittänyt mutsilta ja faijalta kysyä, mikä se vuosi oli, kun vaihdoin, mutta eivät hekään oikein muista. D- tai E-junnuista asti A-junnuihin asti ja ensimmäiset pelit Liigassa”, Tallberg kertoo.

Syksyllä 2011 lähti kierros muualla Suomessa. Paluu oli edessä kaudella 2017–18, ja siitä lähtien Tallberg on pelannut HIFK:ssa.

” ”Kyllä kiekko pitää pystyä jättämään hallille.”

Kun kausi alkaa, pelitahti on tiivis. Tallberg puhuu sen puolesta, että hallin ulkopuolella kiekosta on osattava päästää irti. Hän kokee sen olevan eduksi myös pelissä.

”Pyrin siihen, että ainakaan pelien jälkeen en vie liikaa työajatuksia kotiin. Siitä voisi tulla kotonakin sanomista. Jos koko ajan ajattelee jääkiekkoa, ei pysty lataamaan akkuja seuraavaan päivään. Kyllä kiekko pitää pystyä jättämään hallille”, Tallberg sanoo.

Tallbergin vapaa-aika kuluu tyttöystävän ja koiran kanssa. Etenkin kauden aikana aikaa kulutetaan paljon luonnossa. Lemmikki on rodultaan espanjanvesikoira.

”Rauhallinen rotu, josta löytyy temperamenttiakin. Osaa ilmoittaa, mitä haluaa, mutta osaa olla kainalossa pyöriväkin.”

Pelaamisen ohella Tallberg opiskelee Haaga-Heliassa tradenomiksi. Opiskeluja on jäljellä vielä vuoden verran, mutta Tallberg sanoo, ettei ole vielä miettinyt, missä haluaisi uran jälkeen työskennellä. 31-vuotiaalla pelaajalla pelivuosia on vielä jonkin verran jäljellä.

Tallberg kuvaa opiskeluja harrastukseksi ja vapaa-ajan vietoksi.

”Olen opiskellut sitä, mistä olen tykännyt. Se ei ole tuntunut missään vaiheessa pahalta. Opiskelullakin saa ajatuksia muualle lätkästä.”

Tallbergin apuna HIFK:lla on tällä kaudella viisi varakapteenia, joskin peleissä A:n saa rintaansa vain kaksi pelaajaa kerrallaan.

Laajempaa kapteeniryhmää on käytetty jo aiemmillakin kausilla HIFK:lla, vaikka esimerkiksi viime kaudella nimettyjä varakapteeneita olivat vain Otto Paajanen ja Eetu Koivistoinen.

Peltosen mukaan laajan kapteeniston on tarkoitus saada tukea toisiltaan. Tavoite on myös, että pelaajilla on kanavia omien tuntojensa purkamiseen.

"Heillä on hyvät nystyrät tuntea joukkueen asioita ja olla tuntosarvet pystyssä. He ovat kavereita, jotka tulevat monen kanssa juttuun. Ollaan tyytyväisiä, miten homma on toiminut”, Peltonen sanoo.

”Isommassa kuvassa se, että mitä me puhumme ja käymme läpi valmennuksen kanssa, on tärkeää. Mutta vielä tärkeämpää on se, mitä tapahtuu, kun me häivymme ja ovi menee kiinni. Mitä pelaajisto keskenään puhuu. Se on tärkeintä.”