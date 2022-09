Kalle Rovanperän ero kärkeen kasvaa Kreikan rallissa tasaisesti.

Toyotan Esapekka Lappi jakoi ranskalaiskonkari Sebastien Loebin kanssa pohja-ajan Kreikan MM-rallin neljännellä erikoiskokeella.

Vauhtinsa löytänyt Lappi avasi perjantain hieman tahmeasti, mutta aamupäivän osuuksilla suomalainen on noussut kisassa neljänneksi.

"Tuntuu siltä, että ylikuumensin renkaitani ja loppu oli todella liukas. Ajoin pari kertaa hieman leveäksi, mutta muuten osuus oli osaltamme puhdas”, Lappi sanoi maalialueella MM-sarjan haastattelussa.

Lapin ero Fordia kyydittävään yhdeksänkertaiseen maailmanmestariin Loebiin on 8,9 sekuntia. Thierry Neuville ja Pierre-Louis Loubet ovat Lappia vain niukasti edellä.

Lapin tallitoverin Kalle Rovanperän ero kärkeen on kasvanut tasaisesti. Perjantaina ensimmäisenä kuskina tielle lähtevä Rovanperä on neljän osuuden jälkeen yhdeksäntenä, ja ero Loebiin on 22,1 sekuntia.

” Ajolinja oli nyt hieman puhtaampi, joten se oli hyvä asia. Tiellä oli joitain karkeita kohtia, muta pääsimme maaliin ilman ongelmia. Se on pääasia”, Rovanperä sanoi maalissa.

Rovanperän ja Lapin edellä ollut Fordin Craig Breen kärsi nelospätkällä rengasrikon.

Perjantaina sorarallissa ajetaan vielä kolme erikoiskoetta.