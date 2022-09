Shamrock Rovers kohtasi Djurgårdenin Konferenssiliigassa samana päivänä kun kuningatar Elisabet II kuoli. Osa seuran kannattajista lauloi Elisabetille törkeää pilkkalaulua.

Jalkapallon Irlannin Valioliigassa pelaavan Shamrock Roversin kannattajat joutuivat maailmanlaajuisen paheksunnan kohteeksi, kun heidän törkeä pilkkalaulunsa lähti leviämään sosiaalisessa mediassa torstai-iltana Konferenssiliigan ottelun jälkeen.

Shamrock Roversin ja ruotsalaisen Djurgårdens IF:n ottelu alkoi hiljaisella hetkellä samana päivänä kuolleen kuningatar Elisabet II:n muistoksi. Joukko irlantilaisia osoitti myöhemmin tyylitajun puutetta ”Lizzy’s in a box” eli ”Lizzy on arkussa” -laulullaan.

Sävelen Rovers-kannattajat olivat lainanneet KC and the Sunshine Band -yhtyeen hitistä Give It Up.

Seura pahoitteli kannattajajoukkonsa käytöstä perjantaina verkkosivuillaan. Anteeksipyynnöstä uutisoivat muun muassa sanomalehdet Aftonbladet ja The Guardian.

”Joukko ihmisiä lauloi erittäin vastenmielistä ja tunteetonta laulua. Se ei ole hyväksyttävää ja on vastoin niitä arvoja, joita seurassa puolustamme”, seura kirjoitti.

Shamrock Roversin ja Djurgårdenin ottelu päättyi maalittomaan tasapeliin.