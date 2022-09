Pertti Ukkolasta tuli neljäs UWW:n kunniagalleriaan valittu suomalainen.

Olympiavoittaja ja maailmanmestari Pertti Ukkola,72, valittiin perjantaina Kansainvälisen painiliiton UWW:n kunniagalleriaan eli Hall of Fameen. Ukkolasta tuli kunniagallerian jäsen Belgradin MM-kisojen yhteydessä järjestetyssä gaalassa.

”Maailma on täynnä urheilijoita, jotka haluavat huipulle. Pikkupojasta asti olen haaveillut, että olisin jossain maailman paras, ja ilmeisesti olen ollut, koska tällaiseen ryhmään pääsin mukaan”, Ukkola sanoo Painiliiton tiedotteessa.

”Se on hieno asia ja kunnianosoitus myös niille, jotka ovat auttaneet minua urheilu-urallani.”

Ukkola on 1920- ja 1930-lukujen mestaripainijan Kustaa Pihlajamäen jälkeen toinen suomalainen Hall of Fameen valittu painija. Elossa olevista hän on ainoa. Lisäksi kunniagalleriaan on valittu Suomesta painituomarit Lassi Toivola ja Karri Toivola.

Pihlajamäki ja Lassi Toivola valittiin kunniagalleriaan 2005 ja Karri Toivola 2018.

Ukkola voitti kreikkalais-roomalaisen painin olympiakultaa Montrealissa 1976, MM-kultaa Göteborgissa 1977 ja EM-kultaa Bursassa 1977. Lisäksi hänellä on kaksi MM-pronssia.

Vuoden urheilijaksi Ukkola valittiin kahden mestaruuden vuonna 1977. Hän on syntynyt Sodankylässä ja asuu Tampereella.