Aika-ajoja väritti runsas lähtöruuturangaistusten määrä.

Ferrarin Charles Leclerc lähtee paalupaikalta Monzassa ajettavaan Italian gp:hen sunnuntaina.

Leclerc oli lauantain aika-ajoissa nopein mutta olisi lähtenyt paalupaikalta hieman heikommallakin suorituksella. Leclerc oli kärkikuljettajista ainoa, jolla ei ollut tiedossa lähtöruuturangaistuksia.

”Olen hyvin iloinen kierroksesta. Viikonloppu on ollut hieno tähän asti”, Leclerc sanoi haastattelussa aika-ajojen jälkeen.

Esimerkiksi toiseksi nopeimman ajan ajanut Max Verstappen joutuu lähtemään taaempaa viiden ruudun rangaistuksen takia. Toisesta ruudusta lähtee Mercedeksen George Russell.

Syy rangaistuksiin on siinä, että tallit päätyivät vaihtamaan moottoreita nyt, kun vuorossa on rata, jolla ohittaminen on keskimääräistä helpompaa.

Alfa Romeon Valtteri Bottas oli yksi lähtöruuturangaistuksen saaneista. Hän oli aika-ajoissa 12:nneksi nopein, mutta lähtee taaempaa.

Williamsin Alex Albon on sivussa tämän viikon gp:stä. Hänen tilallaan ajaa hollantilainen Nyck de Vries. Albonin poissaolosyy on umpilisäkkeen tulehtuminen, jonka vuoksi hän hakeutui sairaalaan.