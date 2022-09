Suomalaiskippari Tapio Lehtinen etenee toisena yksinpurjehduksen Golden Globe -kilpailussa. Lehtinen pitää merellä yhteyttä suomalaisen rahtialuksen kautta.

Lauri Lehtinen piirsi toissa sunnuntaina aaltopahvinpalaselle kartan, mitä reittiä hänen isänsä pitää mennä ensimmäisellä viikolla yksinpurjehduksen Golden Globe -kilpailussa (GGR) maapallon ympäri.

Tietokoneella tehty ja pahville piirretty reittisuunnitelma ohjasi Tapio Lehtisen Asteria-veneen parhaalle mahdolliselle suunnalle ulos Biskajanlahdelle GGR-kisan lähtösatamasta Les Sables-d’Olonnesta.

Lehtinen lähtikin selvästi muita yksinpurjehtijoita enemmän länteen, jossa tarkoituksena oli päästä kiertämään Atlantilta tulevan matalapaineen länsipuolelle.

Suurin osa yksinpurjehduksen viidestätoista muusta veneestä joutui sinnittelemään vastaisissa tuulissa ja aallokossa pitkin Portugalin rantaa.

”Rantaa pitkin ei kannata mennä. Siellä on miekkavalaita ja paha aallokko”, Lehtinen sanoi jo ennen lähtöä.

Lehtisen taktiikkaa näyttää osuneen nappiin.

Reilun viikon purjehduksen jälkeen suomalaiskippari on kisassa toisena. Maanantaina Lehtinen purjehti Lissabonin korkeudella kohti Kanariansaaria.

Lehtinen on purjehtinut noin 830 merimailia, 1 500 kilometriä. Viimeisen vuorokauden aikana Asteria eteni 102 merimailia (189 km). Veneen nopeus oli 3,2 solmua (5,9 km/h).

Kisan johdossa purjehtii britti Simon Curwen, joka on Lehtisen kanssa lähes samalla reitillä.

”Purjehdus on mennyt laaditun reittisuunnitelman mukaisesti. Nyt pitää tulla toimeen omillaan. Myös tuulien kanssa on ollut onnea, vaikka merenkäynti on ollut kovaa. Sokea kanakin on löytänyt jyvän”, Lehtinen viestitti suomalaisten radioamatöörien käyttämällä meritaajuudella.

Edellisessä GGR-kisassa 2018–2019 radioamatöörit olivat Lehtiseen yhteydessä maa-asemiensa kautta lähes päivittäin. Nyt yksinpurjehtijoihin saa pitää yhteyttä vain meriasemien kautta.

Yhteydestä Lehtiseen vastasi Finnlinesin Finnpulp-rahtialus (radiotunnus OJQH). Alus lähti sunnuntaina iltapäivällä Belgian Antwerpenista Saksaan.

Tapio Lehtinen Asteria-veneessään Biskajanlahdella.

Yhteyttä pitänyt aluksen perämies tunsi Lehtisen purjehduspiireistä ja kertoi puhumisen olevan suuri kunnia.

Kisajärjestäjiin yksinpurjehtijat pitävät yhteyttä satelliittipuhelimella turvallisuussyistä. Muuten retrohenkisissä veneissä ei saa käyttää nykyaikaisia purjehdusvälineitä. Navigointi tehdään sekstantilla.

Lehtinen kertoi olleensa pari kolme päivää flunssainen.

”Asteriassakin oli silloin käsijarru päällä. Nyt olo on hyvä ja nautin purjehtimisesta täysin siemauksin. Meno veneessä on asettunut entisiin uriin ja kaikki alkaa sujumaan vanhojen oppien mukaan”, Lehtinen sanoi.

Edellisessä kisassa Lehtinen tuli maaliin viidentenä ja viimeisenä, kun Asterian pohja oli täynnä purjehtimista haitanneita barnakkeleja, äyriäisiä. Tällä kertaa veneen pohja on maalattu niin, että barnakkelien ei pitäisi kiinnittyä siihen.

Lehtinen kuuli myös Elisabet II:n kuolemasta. Lehtinen totesi, että ilmassa on historian lehtien havinaa.

”Surullinen, mutta odotettu uutinen. Suomalainen tasavaltalainen ei voi olla kunnioittamatta hänen hienoa elämäntyötään.”

Purjehdushistorian kolmannessa GGR-kisassa on nähty jo yksi keskeytys, kun kanadalainen Edward Walentynowicz kääntyi takaisin.

Sitä ennen ranskalainen Damien Guillou palasi lähtösatamaan korjauttamaan tuuliperäsintään. Hän aloitti kisan uudestaan sunnuntaina.

Maaliin Les Sables-d’Olonneen purjehtijoita odotetaan ensi keväänä. Yhdysvaltalaiskippari Guy deBoer arveli, että voittaja tulee maaliin alle 200 päivässä.

Neljä vuotta sitten ranskalainen Jean-Luc van den Heede kiersi maapallon yksin ja pysähtymättä 211:ssä päivässä. Lehtisen matka kesti 322 päivää.

Ensimmäisessä GGR-kisassa 1968–1969 ainoana maaliin päässyt Robin Knox-Johnston selvitti reitin 312:ssa päivässä.

Helsingin Sanomat seuraa GGR:n kisatapahtumia ja Tapio Lehtisen matkaa juttusarjassa lähdöstä maaliin. Kilpailun verkkosivut ja järjestäjien kisaseuranta löytyvät täältä.