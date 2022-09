Lauri Markkanen on lähes mahdoton pysäytettävä Kroatialle EM-kisojen neljännesvälierässä.

Viisi kautta NBA:ssa pelannut Lauri Markkanen on kehittynyt valtavasti muutamassa vuodessa. Työn tulos on nähtävissä nyt EM-kisoissa.

Lauri Markkanen on ollut jo vuosia Suomen koripallon suurin tähti, mutta nyt hänen loistonsa on kirkkaampi kuin koskaan.

Mitä on tapahtunut? Paljonkin, ja yksi asia takaa sen, että tapahtuu jatkossakin.

Suomen miesten koripallojoukkue pelaa tiistaina EM-kisojen puolivälierissä Espanjaa vastaan, ja Markkanen on ollut läpi kisojen huimassa iskussa. Alkulohkopelit näyttivät vain lämmittelyltä, kun 25-vuotias taituri pani isomman vaihteen silmään neljännesvälierässä Kroatiaa vastaan.

Markkanen heitti peräti 43 pistettä 94–86-voitossa, mikä on maajoukkueen uusi ennätys. EM-kisojen tilastoissa Markkanen nousi jo kolmanneksi pisteissä ottelua kohti. Hän on tehnyt keskimäärin 27,8 pistettä. Kärjessä on Kreikan Giannis Antetokounmpo 29 pisteellä ennen Slovenian Luka Dončićia (28,0).

Kroatiaa vastana huimia koreja nähtiin yksi toisensa jälkeen. Monen suorituksen takana on vuosien kehitystyö.

Kristian Palotie on seurannut Markkasen otteita intensiivisesti jo vuosien ajan. Palotie toimii valmentajana ja Viaplayn selostajana NBA-otteluissa ja EM-kisoissa.

Hän näkee useita otettuja kehitysaskeleita Markkasen pelissä, mutta niitä on vielä myös edessä.

Yksi muutos on heitto. Markkanen on aina ollut hyvä heittäjä ja NBA:ssa hän on profiloitunut erityisesti isona heittäjänä.

Palotien mukaan Markkanen on muuttanut hieman heittoaan parin viime vuoden aikana. Hän on jättänyt ”dipin”, eli heiton latausliikkeen pienemmäksi nopeuttaakseen heittoa.

”Oli vähän jäykkä aluksi, mutta nyt tuntuu, että kesän aikana ja tässä turnauksessa jäykkyys kadonnut. Prosessi on käyty läpi, eikä heitto ole niin kaksivaiheinen. Lauri saa jaloista ja keskivartalosta tuotua voimaa, ja heitto lähtee nopeammin ja korkeammalta”, Palotie analysoi.

Palotie huomauttaa, että vanhakin heitto on yhä olemassa, ja erilaisiin tilanteisiin tarvitaan erilaisia heittovaihtoehtoja.

Hieman aiempaa nopeammalla ja korkeammalta lähtevällä heitolla voi haastaa isojakin vastustajia. Markkanen lisäsi siis työkaluja heittopakkiin.

” ”Turbobuusteja nollasta sataan kädenvaihdon jälkeen. Vain maailman ehdottomat huiput pystyvät tuohon, ihan jäätävä suoritus.”

Toinen ominaisuus, minkä ansiosta Markkanen on vakiinnuttanut paikkansa NBA:ssa, on taitavuus.

Markkanen on 211-senttiseksi pelaajaksi todella osaava pallon kanssa. Hän pystyy tuomaan pallon ylös, haastamaan isoja pelaajia harhautuksilla ja hakemaan monia erilaisia ratkaisuja.

Myös taitoa on tullut lisää, mutta siihen on Palotien mukaan vaikuttanut eniten fysiikan parantuminen. Kotisohvalle fysiikka näyttäytyy usein hauiksen ympärysmittana tai vääntövoimana kaksinkamppailuissa, ja nämäkin ovat Markkasella kasvaneet.

Tärkeämpää on silti se, mitä ei sivusta katsoessa pelitilanteessa ehkä ehdi tai ymmärrä rekisteröidä: taidon ja fysiikan yhdessä tuottamat suoritukset.

”Kun katsoo Markkasen kädenvaihtoja ja kuinka ahtaassa tilassa hän pystyy vaihtamaan suuntaa ja tekemään todella räjähtäviä suunnanmuutoksia, ne ovat takamiehen suorituksia.”

Palotie ottaa esimerkin Kroatia-ottelun päätösneljänneksen alusta, jossa Markkanen harhautti kädenvaihdolla ja suunnanmuutoksella vartijansa kolmen pisteen viivalla, ajoi korille ja löi pallon voimalla alaspäin.

Hetkeä myöhemmin hän ohitti nopeudellaan vastustajan ja nosti helpon korin. Tilanteet alkavat yllä olevalla videolla ajassa 5.55.

”Turbobuusteja nollasta sataan kädenvaihdon jälkeen. Vain maailman ehdottomat huiput pystyvät tuohon, ihan jäätävä suoritus. Ensin ei ole tilaa, yhtäkkiä on metritolkulla tilaa. Hämmästyttävää, miten noin iso kaveri pystyy tuollaiseen.”

Markkanen on parantuneen fysiikkansa vuoksi entistäkin vaarallisempi.

Markkanen on aina ollut kokoisekseen suhteellisen nopea, ja parantuneen fysiikan ansiosta Markkanen pystyy pysymään matalampana kuljettaessaan palloa, mikä mahdollistaa terävämmän liikkeen ja räjähtävämmät suunnanmuutokset.

Kolmas ominaisuus, mikä Markkaseen on liitetty on älykkyys. Tämä on osa-alue, jolla Palotie näkee tapahtuneen niin ikään isoja kehitysaskeleita, mutta myös eniten kehitettävää.

Etenkin puolustuspäässä pelitilanteiden oikea lukeminen huippunopeassa pelissä vaatii pelikäsityksen lisäksi toistoja ja rutiinia.

Parantuneesta pelinluvusta nähtiin merkkejä Kroatia-ottelussa, kun Markkanen nappasi kaksi riistoa jo ensimmäisellä neljänneksellä.

”Kokemus ja itseluottamus auttavat, mutta lisäksi vaaditaan älyllistä nopeutta ja sisäisten mallien tunnistamista. Laurila alkaa olla niin paljon toistoja tilanteista, että tunnistaa malleja ottelun sisällä. Tässä on tapahtunut merkittävä kehitys kolmessa vuodessa.”

Puolustamisen lisäksi muidenkin osa-alueiden pitäisi kehittyä silti vielä lisää, jotta Markkanen voisi murtautua pelipaikallaan NBA:n tähtipelaajien joukkoon. Kevin Durantin, LeBron Jamesin ja Giannis Antetokounmpon tasolle ei Markkasella ehkä rahkeet riitä – teki hän mitä hyvänsä – mutta seuraavaan ryhmään Palotie näkee Markkasella olevan täydet mahdollisuudet.

”Marginaalit ovat todella pieniä. Se vaatii oikean tilaisuuden, rautaista mieltä ja lisäkehitystä, mitä Lauri itsekin itseltään vaatii.”

” ”Laurin olemuksessa on johtajan aineksia. Eniten kyse siitä, että olet sujut itsesi kanssa ja on riittävästi itseluottamusta olla oma itsesi.”

Yksi merkittävä ero muutaman vuoden takaiseen Markkaseen näkyy ulospäin lihasten lisäksi. Hän on ei ole enää parikymppinen nuorukainen, vaan viisi NBA-kautta pelannut mies ja kahden lapsen isä. Aikuistumisen merkit ovat selvästi nähtävissä myös kentällä.

”On ihan erinäköistä esimerkiksi se, miten kommunikoi ja uskaltaa vaikka valittaa tuomareille. Se on jatkuvaa kommunikointia. Laurin olemuksessa on johtajan aineksia. Eniten kyse siitä, että olet sujut itsesi kanssa ja on riittävästi itseluottamusta olla oma itsesi. Silloin on helppo auttaa muita.”

Markkanen on loistanut Susijengissä, jossa kaikkien katseet kääntyvät tiukan paikan tullen häneen. Joukkueen ja valmennuksen luottamus tähteensä on rajaton, ja se näkyy myös Markkasen pelaamisessa. Hän upottaa heittoja, joita muille ei tulisi edes mieleen yrittää.

Seurajoukkueissa Chicagossa ja Clevelandissa Markkasen rooli oli varsin erilainen. Markkanen ei ollut se, jonka kannatti ottaa vaikeimpia heittoja. Muitakin ratkaisuja ja ratkaisijoita löytyi.

Palotie näkee asetelman hieman monisyisempänä ja nostaa esiin sen, että Markkanen ei ole vielä päässyt pelaamaan omaa tuloksentekoaan tukevassa ympäristössä.

Chicagossa ja Clevelandissa oli pisteiden tekemiseen vahvasti orientoituneita pelaajia isoissa rooleissa, mikä näkyi myös Markkasen tulossarakkeessa ja roolissa.

Markkanen on aina osannut heittää, mutta silti heittoa on hiottu hieman.

Nähtäväksi jää, millainen rooli Markkasella on Utah Jazzissa, joka hänet osti EM-kisojen kynnyksellä. Mahdollista on toki, että Markkanen kaupataan eteenpäin.

”Toivoisin, että maajoukkuekesä antaa sellaisen signaalin NBA-jengille, että miettii, mitä voidaan tehdä paremmin. Lauri on näyttänyt olevansa lähellä staroja.”

Lähemmäksi tähtiä pääsemiseen liittyy Markkasen viimeinen vahvuus. Huipulle kipuaminen on Markkasen tavoite, ja hän on tehnyt sen selväksi toiminnallaan jo vuosien ajan.

Sitoutuminen harjoitteluun ja kehittymiseen on järkähtämätöntä, ja esimerkiksi heittotekniikan viilaaminen vaatii kovaa päätä. Ei ole helppoa alkaa muuttaa jotain, mikä on vienyt maailman huipulle ja näköetäisyydelle terävimmästä kärjestä.

”Laurin paras kyky on kehityksen prosessin rakastaminen. Hän tiedostaa, mitä kehittyminen vaatii ja nauttii päivittäisestä työstä, joka ei tuo nopeaa palkintoa ja mielihyvää. Ei välttämättä puhuta edes yhden kauden maaleista, vaan paljon pidemmällä tähtäimellä. Ominaisuus on ollut läsnä teini-iästä asti, ja se erottaa hänet huippu-urheilun sisälläkin monista.”

EM-koripallon puolivälieräottelu Suomi–Espanja tiistaina kello 18.15. Yle TV2 näyttää ottelun suorana lähetyksenä.

