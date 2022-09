Edessä on kiinnostavin Liiga-kausi vuosiin – Tappara on suurin suosikki, HIFK taistelee kotiedusta

Uusi monitoimiareena ja kaksi vahvaa joukkuetta vahvistavat Tampereen asemaa suomalaisen jääkiekkoilun pääkaupunkina, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Mika Moilanen.

Jääkiekon Liigassa käynnistyy tiistaina kiinnostavin kausi vuosiin. Liigan asema on vahvistunut, kun pelaajavirta on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vienyt pois Venäjältä. Maan hyökkäyssota Ukrainassa on pudottanut Kremlin pehmeän propagandan välineen KHL:n kiekkokartalta.

Euroopan kovin sarja löytyy nyt Sveitsistä, mutta myös suomalais­seurojen haaviin on tarttunut melkoisia vonkaleita, kuten Joonas Kemppainen, Sami Niku, Jori Lehterä ja Jyrki Jokipakka. Kemppainen, Lehterä ja Jokipakka palasivat KHL:stä ja Niku NHL:stä, vaikka pääosa hänen viime kaudestaan sujuikin AHL:n puolella.

Lehterän Tappara on kauden ykkössuosikki, ja Kemppaisen Kärpät lyö kovimpana haastajana kiilaa kirvesrintojen ja Jokipakan Ilveksen väliin. Nikun Jyp puolestaan nousee kohti sarjan keskikastia.

Uusi ja upea Nokia-areena sekä kaksi vahvaa joukkuetta vahvistavat Tampereen asemaa suomalaisen kiekkoilun pääkaupunkina. Hallitseva mestari Tappara ja pronssille yli kahden vuosikymmenen jälkeen noussut Ilves pelaavat mitaleista myös tulevana keväänä.

Kärppien penkin taakse palanneen Lauri Marjamäen on vietävä tähtisikermänsä mitalipeleihin. TPS:n tavoitteena on kirkastaa kahden edelliskevään hopeat kullaksi, ja joukkue taistelee nyt pudotuspelien kotiedusta muun muassa HIFK:n sekä toissa kauden mestarin Lukon kanssa.

HIFK voitti edellisen mestaruutensa vuonna 2011. Mestarimiehistöstä vain yksi pelaaja, paluumuuttaja Ilari Melart, nähdään tällä kaudella liigajäillä seuran väreissä. Nyt mitalin saavuttaminen olisi HIFK:lta kovan luokan temppu, sillä jo välieräpaikka on kiven alla.

HIFK:hon palannut Ilari Melart nähtiin seuran paidassa viimeksi kaudella 2012–2013. Kuva tammikuulta 2013.

Liigan keskikastissa nähdään kiinnostavaa liikehdintää. Olli Jokisen luotsaaman Jukurien on vaikea toistaa sensaatiokautensa menestystä, ja myös pronssiottelussa pelanneen Kookoon matka käy alaspäin.

Jyväskylään palkattu Jukka Rautakorpi vetää suuryritys Valtran tukeman ”traktorin” pois pohjamudista. Viime kauden sensaatio Joakim Kemell pelaa Jypissä nyt NHL-lainapelaajana.

Sportin, Saipan ja Ässien kaudesta on tulossa edelliseen tapaan vaikea. Jo nousu kymmenen parhaan joukkueen pudotuspeleihin on kolmikolle iso haaste, ja tasoerot Liigan kärki- ja häntäpään välillä voivat revetä etenkin yksittäisissä otteluissa.

Muutama yksittäinen murskatulos käynnistää keskustelun 15 joukkueen sarjaksi paisutetun Liigan supistamisesta ja avaamisesta. Jälkimmäinen kiinnostaa erityisesti Jokereita ja Kiekko-Espoota.

Puheenaiheiksi nousevat jossain vaiheessa kautta takuuvarmasti myös kurinpidon linjaukset sekä tilannehuoneen toiminta, joissa molemmissa on parannettavaa. Kimpoileva linja ei ole kenenkään etu asiassa, jossa on kyse sekä pelaajien oikeusturvasta että heidän turvallisuudestaan.

Tuotteena Liiga on noussut kesän aikana täysin uudelle tasolle viestintänsä ja sosiaalisen mediansa suhteen. Liiga näyttää siltä, miltä sen resursseilla operoivan ammattilaissarjan pitää nykypäivän viihdebisneksessä näyttää, mikäli sarjan murskakritiikin keränneitä verkkosivuja ei huomioida.