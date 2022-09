Haukiputaan Ahmat ei ole päässyt aloittamaan lainkaan syksyn harraste- ja kiekkokoulutoimintaa ja yrittää nyt saada joukkorahoituskampanjan avulla kylmäkoneet käyntiin.

Sähkön hinnannousu on nostanut jäävuorojen hintoja ympäri Suomea. Pahimmillaan jäävuoroja ei ole voitu energiakriisin takia jatkaa lainkaan, kuten on käynyt pohjoispohjanmaalaiselle Haukiputaan Ahmoille.

Ahmat ei ole pystynyt syyskauden alkaessa aloittamaan harraste-, leijonakiekkokoulu- ja joukkuetoimintaa, sillä sähkön hinnannousun takia Haukiputaan jäähallin kylmäkoneiden käynnistäminen on mahdotonta.

”Jäähallimme sähkön hintakulut ovat nousseet nykyhinnoilla kohtuuttoman korkeiksi, joka puolestaan nostaa jäävuorojen hintoja kohtuuttoman korkeiksi”, seura kertoo verkkosivuillaan.

Ahmat yrittää ratkaista ongelman joukkorahoituskampanjalla.

”Joukkorahoituskampanjaan osallistumalla autat seuraamme pyrkimyksessä mahdollistamaan jäävuorojen aloittamisen kaudelle 2022-2023, välttääksemme tilanteen, ettei hallille saada jäätä tälle kaudelle lainkaan”, Ahmat kertoo.

Ahmat on kasvattanut huippujääkiekkoilijoita. Olympiavoittaja Sakari Mannisen kasvattajaseura on Ahmat. Alle 20-vuotiaiden nuorten MM-kisoissa pelannut Joonas Oden on pelannut Ahmoissa.