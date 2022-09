Perparim Hetemaj myhäilee, että pelaaminen vielä kerran Stadio Olimpicolla AS Romaa vastaan on ainutlaatuinen kokemus.

Perparim Hetemaj oli Italiassa ammattisopeutuja, joka ansaitsi vastustajien ja valmentajien kunnioituksen. Nyt hän kertoo, mitä HJK:lle on luvassa AS Roman vieraana.

Rooma

Vierasjoukkueen matka AS Roman stadionille päättyy Viale dei Gladiatorelle, gladiaattorien tielle. Historia on koko ajan läsnä. Pelaajat eivät voi välttyä näkemästä historiallisia paikkoja ja monumentteja matkan varrella. Bussin ikkunoissa saattaa näkyä esimerkiksi Colosseum-areena, jossa gladiaattorit taistelivat ja tarjosivat väkivaltaviihdettä pari tuhatta vuotta sitten – tai Vatikaani muureineen.

Kun pelaaja astelee Stadio Olimpicon pelaajatunnelista ja nousee kentälle, silmien edessä avautuvat valtavan stadionin katsomot väkijoukkoineen ja lippuineen. Korvissa pauhaa silloin AS Roman hymni: ”Roma, Roma, Roma. Kaupungin ydin. Vain pelkkää rakkautta”.

Siihen rakkauden kattilaan joutuu torstaina HJK Eurooppa-liigan ensimmäisessä vierasottelussaan.

”Siitä tulee ainutlaatuinen muisto monelle pelaajalle”, HJK:n keskikenttäpelaaja Perparim Hetemaj, 35, sanoo.

Hän puhuu kokemuksesta ja on paras ihminen Suomessa kertomaan, millaista on pelata Stadio Olimpicolla tai ylipäätään AS Romaa vastaan.

Hetemaj pelasi kaksitoista vuotta Italiassa ja kymmenen kautta Serie A:ssa. Hän pelasi AS Romaa vastaan yhdeksän kertaa Serie A:ssa Stadio Olimpicolla ja seitsemän kertaa samalla stadionilla AS Roman paikallisvastustajaa Laziota vastaan.

”Roomassa ja Stadio Olimpicolla pelaamisessa on oma taikuutensa. Vaikka stadionilla on juoksuradat eivätkä katsomot ole niin lähellä kenttää, Lazion ja Rooman kannattajapäädyissä kannustus on aina hyvää.”

60 000 ihmisen pauhu on korviahuumaava.

”Siellä on paljon melua, ääntä ja kannustusta. Se tietenkin vaikuttaa peliin ja pääasiassa myönteisesti kotijoukkueelle. Jos kotijoukkueen peli ei suju, voi kuulua vihellyksiä.”

Hetemaj sanoo, että hänellä on paljon hyviä muistoja Stadio Olimpicolta. Hän on voittanut siellä joukkueensa kanssa Lazion kolmesti ja AS Roman kerran.

”Siellä pelaaminen on kivaa, jos keskittyminen pysyy pelissä. Olen kokenut siellä hyviä pelejä ja toki myös vähemmän hyviä pelejä.”

” ”Juoksin maalia kohtia, ja pallo putosi keskityksestä eteeni. Sijoitin pallon ilmasta maalin oikeaan nurkkaan.”

Perparim Hetemaj muistaa jokaisen Serie A:ssa tekemänsä maalin. Niistä ensimmäinen syntyi AS Romaa vastaan.

Kautta aikain ensimmäinen suomalaispelaajan tekemä maali Serie A:ssa syntyi Hetemaj’n ensimmäisen italialaisseuran Brescian kotiottelussa AS Romaa vastaan. Se oli samalla hänen ensimmäinen maalinsa Serie A:ssa.

Hetemaj pelasi 300 ottelua Serie A:ssa ja teki kahdeksan maalia. Hän muistaa kaikki maalinsa.

”Siitä [ensimmäisestä] maalista muistan, että pääsimme jonkinlaiseen vastahyökkäykseen, jossa pallo pelattiin oikealle laidalle Andrea Caracciololle.”

Pelisuunnitelman mukaisesti keskikenttäpelaajan piti juosta silloin toiselta laidalta rangaistusalueelle.

”Juoksin maalia kohtia, ja pallo putosi keskityksestä eteeni. Sijoitin pallon ilmasta maalin oikeaan nurkkaan.”

Videolta näkyy, miten Hetemaj hätisteli onnittelemaan juosseita joukkuekavereita sivuun ja juoksi kohti katsomoa.

”Se oli hieno tilanne, kun tiesin, että äitini ja siskoni olivat katsomassa peliä ja muistaakseni veljeni Mehukin [Mehmet Hetemaj] oli myös. Se maali tuli hyvään aikaan.”

Samalla kaudella vieraspelissä AS Romaa vastaan Hetemaj syötti Ederin tasoitusmaalin. Hän muistuttaa tehneensä myös Stadio Olimpicolla maalin, mutta se tuli Laziota vastaan.

”Muistoilla ei ole nyt merkitystä, koska torstain pelistä tulee aika erilainen.”

Hetemaj toteaa, että AS Romalla on HJK-ottelun jälkeen sunnuntaina tärkeä sarjapeli Atalantaa vastaan. AS Roman terveystilanne on loukkaantumisten takia heikko, eikä Roma pysty pahemmin kierrättämään pelaajia.

”Tuntuu hassulta sen jälkeen, kun lähdin Italiasta ja tulin Suomeen, tämä viikko on perehdytty AS Romaan.”

”Tämä ottelu on iso juttu koko suomalaiselle jalkapalloilulle. Itsellenikin tämä on iso asia, että saan pelata vielä AS Romaa vastaan. Ja vielä isomman ottelusta tekee se, että saan kohdata [AS Roman päävalmentajan] José Mourinhon.”

Niiden vuosien aikana, kun Hetemaj pelasi Serie A:ssa, Mourinho valmensi Espanjassa ja Englannissa. Ja kun Mourinho valmensi Serie A:ssa, pelasi Hetemaj Serie B:ssä.

Hetemaj toteaa, että AS Roma on Euroopan mittakaavassa suuri joukkue. Roma oli Mestarien liigan välierissä keväällä 2018 ja voitti viime kaudella Konferenssiliigan.

”Roma on yksi Italian suurista seuroista. Kun pelasin heitä vastaan, siellä pelasivat silloin muun muassa [seuralegendat] Francesco Totti ja Daniele De Rossi. Heidän kohtaamisensa oli erityistä.”

AS Romalla on ollut lähihistoriassaan paljon huippuvalmentajia. Ennen Mourinhoa AS Roman päävalmentajina ovat toimineet esimerkiksi Claudio Ranieri, Paulo Fonseca ja Luciano Spalletti.

” ”Niissä otteluissa piti enemmänkin toivoa kuin valmistautua mitenkään erityisesti.”

Chievon Perparim Hetemaj liukui pallon AS Roman Cengiz Underin jaloista vuonna 2018.

Hetemaj pelasi Serie A:ssa sarjan pieniin seuroihin kuuluneissa Chievo Veronassa kahdeksan kautta, Brescian kanssa kauden pääsarjassa ja lopulta vielä nousijajoukkue Beneventossa kymmenennen kautensa Serie A:ssa. Ylivoimaista vastustajaa vastaan pelaaminen tuli tutuksi.

”Kun Juventusta valmensivat Massimiliano Allegri tai Antonio Conte, niissä otteluissa piti enemmänkin toivoa kuin valmistautua mitenkään erityisesti. Conten Juventus oli sotakone, joka jauhoi 90 minuuttia samoja asioita. Fyysisesti Conten joukkueet olivat tosi vahvoja.”

Suuria seuroja vastaan pelatessa piti hänen mukaansa kiinnittää huomiota yhden hyvän yksilön sijasta lukuisiin yksilöihin, jotka pystyivät tekemään eroa.

”Kun Roma pelasi Tottin kanssa, piti pudottaa puolustaessa selkeästi aiemmin alemmas, kun pallo oli tulossa Totille.”

Hetemaj’n mukaan HJK on hyvin perillä siitä, miten Roma pelaa.

”Meillä pitää olla hyvä vire ja virheet pitää minimoida, sitten kaikki on mahdollista. Siinä on meidän saumat, että Roma ei pysty kierrättämään tällä hetkellä loukkaantumisten takia.”

Hetemaj’n mukaan HJK:lla on hyvä tilanne, kun joukkueessa on rauhallisia ja kokeneita pelaajia. Hän mainitsee erikseen Jukka Raitalan, Lucas Lingmanin, Joona Toivion ja Paulus Arajuuren.

”Unohtamatta tietenkään kapteeniamme Miro Tenhoa, joka on rauhallinen. Sitten on nuoria pelaajia, jotka ottavat mallia kokeneilta.”

”Santeri Väänänen ei ole kokenut mutta pelaa kuin veteraani. Anthony Olusanya, Santeri Hostikka ja Arttu Hoskonen ovat nostaneet tasoaan.”

Hetemaj’n mukaan torstain ottelu on näytön paikka monelle pelaajalle.

”Ilman muuta. Näissä onnistuminen edesauttaa [uralla]. Ei sitä kannata paljon miettiä, mutta se on sellainen porkkana.”

Milloin seuraava suomalaispelaaja yltää kymmeneen kauteen Serie A:ssa?

”En tiedä”, hän sanoo ja naurahtaa.

” ”He sanoivat, että Perpa on ’molto antipatico’, erittäin epäsympaattinen. Se on erittäin suuri kehu.”

Perparim Hetemaj Beneventon paidassa, vastassa AS Roman Gonzalo Villar vuonna 2021.

Kymmenen kautta yhdessä Euroopan neljästä parhaasta sarjasta kertoo paljon siitä, miten hyvä pelaaja Hetemaj oli. Italiassa pitkään asuneen toimittaja Mitri Pakkasen mukaan Hetemaj oli ja on edelleen Italiassa erittäin arvostettu pelaaja.

”En ole varma, onko Suomessa aina ymmärretty hänen saamaansa arvostusta ja kunnioitusta. Hänen päävalmentajansa katsoivat Hetemaj’n kuuluneen joukkueen tärkeimpiin pelaajiin.”

Pakkasen mukaan Hetemaj oli Italiassa ennen kaikkea joukkuepelaaja, joka sopeutui kulloisenkin joukkueen pelitapaan ja noudatti pilkuntarkasti rooliaan.

”Pelillisesti oli silmäänpistävää, että hän ei perinteissä mielessä ollut kovin näkyvä pelaaja, mutta hyöty joukkueelle pelin eri vaiheissa oli suurimmillaan korvaamatonta luokkaa.”

”Kentän ulkopuolinen suuri arvostus syntyi yksinkertaisesti siitä, että hän sai kunnioitusta, koska hän kunnioitti muita ja ympäristöään.”

Italiassa neljä vuotta valmentanut Gert Remmel kertoo puhuneensa Italiassa Hetemaj’n vastustajien valmentajien kanssa.

”He sanoivat, että Perpa on ’molto antipatico’, erittäin epäsympaattinen. Se on erittäin suuri kehu. Perpaa vastaan vihattiin pelata. Hän sai olemuksellaan hiekkaa vastustajien kenkiin.”

Remmelin mukaan Hetemaj’n saama arvostus liittyy pitkälti tämän ansaitsemaan luottamukseen.

”Luottamus syntyy ainoastaan toiminnalla. Sanoilla tai opportunistisella käyttäytymisellä ei ole väliä, vain toiminnalla. Peliteot joukkueen hyväksi ratkaisevat.”

Remmel sanoo, että Hetemaj näki itsensä joukkueen kautta eikä joukkuetta itsensä kautta.

”Häneltä puuttuu kokonaan narratiivi, jossa hän näkisi itsensä uhrina. Hän näkee itsensä niin pienenä kokonaisuuden osana kuin terveellä itsetunnolla varustetun ihmisen pitääkin nähdä.”

Remmel sanoo kunnioittavansa Hetemaj’ta kaikista eniten suomalaisista jalkapalloilijoista sen takia, millaisen muodonmuutoksen Hetemaj teki lähdettyään Suomesta. Individualistisesta pelaajasta tuli haastavan pääsarjan luottopelaaja. Remmelin mukaan Hetemaj on saanut paljon piiloon jäänyttä kunniaa.

”Perpa ymmärtää, että huippujalkapallo on darwinistinen maailma. Ei tarvitse olla nopein, fiksuin tai voimakkain, vaan pitää olla sopeutumiskykyä. Siinä on yksi syy, miksi hän pysyi huipulla niin pitkään luotettuna pelaajana.”

”Ammattijalkapalloilijan tai jalkapallovalmentajan pitää olla ammattisopeutuja. Muuten urasta voi tulla piikikäs, ja nousua voi seurata nopea lasku. Hetemaj on kovan luokan ammattipelaaja.”

Hetemaj lähti viisitoista vuotta sitten maailmalle ja palasi tällä kaudella kasvattajaseuraansa HJK:hon. Oppia ja kokemuksia on kertynyt roppakaupalla maailmalta.

”Jos saa antaa neuvon jollekin, niin päivittäinen tekeminen ja asennoituminen ammattimaisesti on sijoitus itseen. Itseään pitää kunnioittaa kuin sijoitusta. Jos haluaa sijoituksen kasvavan, pitää tehdä asioita oikein.”

”Halusin tehdä työni niin hyvin kuin pystyin. Halusin elää unelmaani. En ikinä miettinyt sitä, että tarvitsisin arvostusta tai kunnioitusta.”

Kun hän lähti Suomesta, hän oli uransa alussa. Nyt hän on päinvastaisessa tilanteessa. Hän haluaa vielä voittaa Suomen mestaruuden.

”Joillekin se voi kuulostaa pieneltä tavoitteelta, mutta minulle se on suuri tavoite. Menestys Euroopan kentillä on tietysti iso plussa, että saan elää näitä pelejä 35-vuotiaana suomalaisessa seurassa.”

”Nautin tästä vielä paljon. Eri tavalla kuin ennen. Joukkueurheilussa koppielämä on kivaa. Perheeseemme syntyi äskettäin ensimmäinen lapsi, ja kaikki ympärilläni ovat terveitä. Olen iloinen.”

HJK–AS Roma Stadio Olimpicolla torstaina kello 22.00 Suomen aikaa. Viaplay näyttää ottelun.

Perparim Hetemaj Syntynyt joulukuussa 1986 Skënderaj’ssa Kosovossa.

Seurat: HJK, AEK Ateena, Apollon Kalamarias, FC Twente, Brescia, Chievo Verona, Benevento.

Seria A:ssa 300 ottelua ja kahdeksan maalia.

Veikkausliigassa 45 ottelua ja kaksi maalia.

Suomen A-maajoukkueessa 49 ottelua ja neljä maalia.

Muuta: veli Mehmet Hetemaj on Veikkausliiga-joukkue Seinäjoen Jalkapallokerhon kapteeni, ja sisko Fatbardhe Hetemaj on ollut kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Helsingissä.

